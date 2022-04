Dezinteres maxim! Mii de vaccinuri stau să expire, în timp ce gripa îşi face de cap

Atenţie! Sunt doar cazurile raportate, dar pe lângă acestea există numeroase persoane care suferă la domiciliu, şi-au luat concedii medicale, pentru a se trata şi a scăpa de boală. Medicii spun că numărul cazurilor de gripă a crescut exact acum, primăvara, pentru că oamenii nu au mai respectat nicio regulă de igienă din pandemia de Covid-19. De fapt, preşedintele Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie, Raluca Zoiţanu, a arătat că numărul cazurilor de gripă din ultimele săptămâni a crescut de 158 de ori în această perioadă, față de anul trecut, când în perioada similară se înregistrau doar zece astfel de cazuri.





De ce această creştere uriaşă? „Până în luna martie, oamenii purtau mască. Acum nu se prea mai protejează nimeni, iar odată cu Covidul, lumea nu s-a mai vaccinat antigripal, dar masa receptivă este destul de mare. Desigur, gripa, de obicei, nu este agresivă, dar asta nu înseamnă că nu poate da cazuri severe. Ba chiar se şi moare din cauza ei”, ne-a declarat dr. Sergiu Taşinschi, medic epidemiolog la Spitalul Municipal Mangalia.





Pentru a preveni apariţia şi mai multor cazuri, medicii recomandă populaţiei să aplice recomandările specialiştilor pentru evitarea îmbolnăvirilor şi a răspândirii virusului gripal. În primul rând, oamenii trebuie să consulte medicul de familie pentru simptome care sugerează gripa şi care poate stabili o eventuală indicaţie pentru spitalizare. Următorul pas, se va trece la izolarea voluntară la domiciliu a persoanelor care prezintă simptomatologie asemănătoare gripei.





În plus, bolnavii au obligaţia de a folosi batiste de unică utilizare şi mai ales să se spele cât mai des pe mâini, în vederea reducerii răspândirii virusului. În acelaşi timp, este necesară creşterea rezistenţei generale a organismului prin consumul alimentelor bogate în vitamina C. Spre exemplu, fructele, cum ar fi citricele, dar şi legumele proaspete reprezintă cele mai potrivite surse de vitamina C.





Cum spuneam, campania antigripală nu a avut aceleaşi rezultate ca în anii anteriori. Potrivit informaţiilor Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, pentru acest sezon s-au primit de la Ministerul Sănătăţii 132.425 doze de vaccin. Dintre acestea, au fost consumate doar 111.702. Deci, la un simplu calcul reiese că au rămas nefolosite 20.723 de doze. Din păcate, luna aceasta, ultimele date de la Institutul Național de Sănătate Publică arată că într-o singură săptămână au fost raportate în țară 1.585 de cazuri de gripă clinică, din care şapte la Constanţa.