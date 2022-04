Director nou la Ambulanță. Dr. Ionuţ Cealera: "Am fost înlăturat brusc şi peste noapte, în urma unei decizii politice"

El a precizat că din luna iulie când a fost numit director la SAJ Constanţa şi până în prezent, principalul scop al mandatului său a fost ca toată lumea să treacă cu bine peste pandemia de Covid-19, lucru care s-a întâmplat. „Din păcate, nu am apucat să fac un bilanţ al activităţii mele, pentru că am fost înlăturat brusc şi peste noapte, în urma unei decizii politice. Iniţial, s-a făcut o propunere la minister pentru dr. Laurenţiu Bădescu, fostul manager, care nu a fost aprobată, el primind de două ori aviz negativ de la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, în urma unor nereguli şi greşeli manageriale făcute pe parcursul mandatului său. În cele nouă luni de activitate, am urmărit tot timpul creşterea calităţii actului medical şi formarea profesională. Aceasta, de fapt, a fost pe primul loc, pentru mine, ca manager, pentru că asistentele din cadrul serviciului de ambulanţă nu au în spate un medic care să le coordoneze şi să le spună ce au de făcut când merg la cazuri. Ele, spre deosebire de toate celelalte asistente din sistem, trebuie să interpreteze rapid nişte semne, simptome ale unei boli, să pună un diagnostic şi să ia o hotărâre, să administreze un tratament. Aşa că, pentru toate acestea, formarea profesională este extrem de importantă”, a subliniat dr. Cealera.





Medicul a adăugat că, la acest moment, SAJ Constanţa răspunde la apeluri, pe fiecare tură, cu 35 de echipaje. „Eu am încercat mereu să fac o analiză zilnică a numărului de solicitări şi, în funcţie de acestea, am crescut şi numărul de echipaje, astfel încât să nu existe un volum prea mare de muncă pentru echipaje, care să ducă la epuizarea acestora. În momentul în care am avut vârful pandemiei, am adus foarte multe asistente medicale, le-am detaşat de la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, dar şi studenţi de la Facultatea de Medicină şi am format echipaje mixte, împreună cu şoferi şi maşini de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, echipaje pe care le-am trimis la testări şi să răspundă la solicitări. De curând, începusem chiar să pregătesc inclusiv locaţiile în care să ne desfăşurăm activitatea pe litoral”, a mai spus dr. Cealera.





Având în vedere că instituţia are acum un nou manager am vrut să discutăm cu acesta, dar fără succes, întrucât nu a răspuns apelurilor noastre telefonice.





Numirea a venit fix în ziua în care fostului director al SAJ, dr. Ionuţ Cealera, îi expira prelungirea de o lună de la Ministerul Sănătăţii, şi când, poate spera că îi va fi prelungită în continuare. Din păcate, ministerul a luat decizia de a-l înlătura de la conducerea instituţiei, la bordul căreia a stat pentru o perioadă de doar nouă luni. Întrebat dacă se aştepta la acest lucru, dr. Cealera ne-a declarat următoarele: „Eu am fost înlăturat politic şi aici a fost efectuată tot o numire politică, în persoana doamnei Iacob. Cu toate acestea, voi rămâne medic la SAJ Constanţa, post obţinut, cu ani în urmă, după susţinerea unui concurs organizat la nivel naţional. Nu ştiu dacă se va mai organiza vreun concurs pentru postul de manager, întrucât de cinci ani nu s-a mai întâmplat acest lucru”.