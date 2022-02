Avalanșă de solicitări pentru testările Covid, la Ambulanța Constanța. „Este un efort supraomenesc”

Potrivit şefului SAJ, dr. Ionuţ Cealera, în judeţul Constanţa, la fiecare 24 de ore, echipajele efectuează aproximativ o mie de testări pentru Covid-19 la domiciliu.





„Este un efort supraomenesc şi, pe această cale, doresc să le mulţumesc tuturor angajaţilor noştri pentru ceea ce fac. Ne confruntăm cu o avalanşă, un potop de solicitări pe zi. La acest moment, reuşim să facem testări din data de 26 ianuarie. Acesta este şi motivul pentru care, la cel mai mic semn de boală, populaţia este sfătuită să contacteze medicul de familie. Ei au obligaţia, prin contractul pe care îl au încheiat cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, să facă testările pacienţilor pe care îi au pe liste şi nu numai acelora. Orice cetăţean care este asigurat se poate adresa oricărui medic de familie, indiferent dacă este înscris la acel medic sau nu şi poate să ceară testarea, care este gratuită. CJAS decontează aceste testări. Sfătuim populaţia să apeleze la ambulanţă doar pentru pacienţii care sunt imobilizaţi la pat, în casă”, a declarat medicul, pentru „Cuget liber”.





Ca urmare, pacienții care prezintă simptome de infecție respiratorie, compatibile cu infecția cu Sars-CoV-2, dar care au forme ușoare de boală au posibilitatea de a se deplasa cu mijloace de transport proprii, către centrele de testare din județ, unde li se vor recolta probe biologice, după care se întorc la domiciliu, iar ulterior li se va comunica rezultatul de către Direcția de Sănătate Publică Județeană.





Pentru pacienții nedeplasabili sau cei care solicită în mod expres testare la domiciliu, ambulanța va asigura, în continuare, prelevarea probelor biologice și acordarea asistenței medicale.





Covidul a băgat spaima în populaţie. În fiecare zi, ambulanţierii de la malul mării sunt nevoiţi să se deplaseze la sute de persoane care acuză stări febrile, tuse şi toate celelalte simptome specifice acestui virus nemilos. Este adevărat că în această perioadă ne aflăm şi în plin sezon al afecţiunilor respiratorii, care au manifestări similare cu noul coronavirus, dar teama de a nu fi infectaţi cu ceva mai grav i-a determinat pe foarte mulţi să ia această decizie şi să apeleze ambulanţa. „Am început să mă simt rău de acum două zile. Am avut febră, tusea persistă și ea, nasul este înfundat. Pe scurt, o stare de sănătate alterată. Din această cauză am sunat la 112. Mi s-a spus că voi avea de așteptat, până îmi vine rândul, dar eu sunt pensionar și nu am posibilitatea ca din umilul meu venit să plătesc 250 de lei pentru testarea într-un centru privat și încă atât pentru soția mea”, ne-a declarat un bătrânel. De fapt, la ora actuală, se poate spune că locuitorii vechii cetăţi a Tomisului au înroşit de-a dreptul telefoanele, sunând la numărul de urgenţă 112.