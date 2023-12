Medicii de familie amenință că nu vor mai oferi consultații, rețete gratuite și compensate!

Nu ştiţi care este situaţia în judeţul Constanţa? Iată ce spune preşedintele Colegiului Medicilor de Familie „Tomis”, dr. Zitta Popa: „Nu cred că poate fi vorba, la Constanţa de întreruperea activităţii. Niciun coleg nu cred că ar putea să lase bolnavii fără tratament. Sunt probleme financiare, contractuale, într-adevăr, dar orice situaţie trebuie rezolvată. Oamenii nu au rămas niciodată fără medicamente compensate sau gratuite. Toate situaţiile conflictuale care au apărut nu s-au răsfrânt asupra pacienţilor. Avem credinţa şi sper că totul se va rezolva. Şi altădată au mai fost întârzieri. Este clar că nu sunt binevenite, mai ales acum, în prag de sărbători, dar sunt sigură că se vor rezolva. Noi am primit aproximativ 50% din plata pe luna noiembrie. Ne dorim banii, aceasta este o certitudine. Un alt mare necaz al nostru se referă la nefuncţionalitatea Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI) şi condiţiile în care lucrăm. Poate aici pacienţii noştri pierd, în niciun caz că noi nu le vom asigura consultaţii gratuite. Din cauza nefuncţionalităţii sistemului, pierdem şi noi, pentru că nu putem valida la timp, totul este haotic. SIUI-ul se blochează permanent. De exemplu, în ultima săptămână am lucrat numai offline. Am ajuns să validăm numai noaptea”.





Reprezentanții organizațiilor profesionale de la nivel național dau vina pe casele de asigurări de sănătate, care ar fi achitat deconturile doar parțial. Partea proastă este că din toată această încurcătură au de suferit cel mai mult pacienții, care depind de consultațiile gratuite și rețetele compensate eliberate de medicii de familie. Halatele albe spun că dacă nu își primesc banii vor programa doar consultaţii contra cost în afara programului, iar consultaţiile online sau telefonice nu vor mai fi funcţionale.De partea cealaltă, cum am spus, se află bieții suferinzi, care, în mare parte, nu îşi permit să dea sute de lei lunar pe medicamente. „Dintr-o pensie de 1.700 de lei lunar abia dacă poţi să îţi achiţi dările către stat şi întreţinerea. Dacă vom da bani şi pe medicamente, suntem condamnaţi la moarte”, ne-a declarat Mihaela T. „Eu am nevoie lunar de reţetă. Altfel, nu îmi pot lua tratamentul pentru boala de care sufăr. Îi pasă cuiva şi de bieţii pacienţi?”, a adăugat Ionel J.