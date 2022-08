Isteria pastilelor de iod! "Oamenii s-au speriat şi au blocat cabinetele medicale!"

Din păcate, așa cum spuneam, în urma indicaţiilor sale, considerate, de unii medici, a fi total iresponsabile, au sunat încontinuu telefoanele, pacienţii solicitând în regim de urgenţă reţetele pentru iodura de potasiu. „Unii oameni s-au gândit că administrarea acestor pastile este urgentă şi îşi doresc să intre cât mai rapid în posesia lor, atât pentru ei, cât şi pentru familiile lor. Eu am avut, de exemplu, un pacient din listă, care m-a sunat până acum de şapte ori, de fiecare dată având câte o nelămurire legată de administrarea acestor pastile cu iod”, ne-a declarat T. M., un medic de familie constănţean.













Populaţia panicată sună încontinuu medicii de familie



Un altul ne-a mărturisit că oamenii sună non-stop la cabinet, când pe telefonul fix, când pe cel mobil, şi asta după declarația ministrului Sănătății privind pastilele cu iod. Majoritatea descriu reacţia disperată a pacienţilor ca un răspuns la mesajul ministrului Rafila, care a sunat mai mult ca un semnal de alarmă, unul care a pus lumea pe jar. Alţi medici spun că după declarația ministrului Sănătății, pe care o consideră iresponsabilă, s-a indus o stare de panică în rândul populației şi le-a fost blocată activitatea în cabinete.





Asta în condiţiile în care toţi medicii se plâng că primesc zeci, sute de telefoane. „Un coleg mi-a spus că a primit peste o sută de mesaje într-o oră, toate de la pacienții pe care îi are în listă şi care doresc aceste prescripţii medicale. Din păcate, soluţia nu este în terenul nostru. Cel mai bine era ca iodura de potasiu să fie eliberată direct din farmacie, pe baza actului de identitate, iar farmaciile să verifice pe un site dacă pacientul a mai luat pastile și din altă parte. Eu cred că era mult mai simplu aşa”, a declarat un alt medic.





Pe plan local, în cursul zilei de marţi, 9 august, la orele prânzului, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa a transmis tuturor medicilor de familie, pe email, ordinul Ministerului Sănătăţii, urmând ca în termen de şapte zile de la publicarea acestuia să fie distribuite în farmacii cantităţile de iodură de potasiu stabilite de Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa.









Între timp, medicii recunosc că pacienţii sunt speriaţi şi au reacţionat la recomandarea ministrului. „Pacienţii încearcă să ne contacteze prin toate mijloacele de comunicare. Până acum, mai mult au fost telefoane. S-a creat panică în urma mesajului transmis de domnul ministru Rafila. Personal, nu cred că se vor bloca cabinetele, dar nici bine nu va fi”, a precizat dr. Veronica Chiorniţă.







Pastilele sunt ineficiente dacă bomba nucleară nu conţine ioni de iod



Întrebată care este situaţia în judeţul Constanţa, dr. Zitta Popa, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie „Tomis”, a declarat că medicii de familie, în momentul în care vor primi instrucţiuni, nu vor putea decât să le prescrie oamenilor reţetele. „Mai departe, este în sarcina Ministerului Sănătăţii, a DSP-ului şi a Casei de Asigurări de Sănătate să informeze populaţia cum ajung pacienţii la această tabletă. În ce priveşte scrierea reţetelor, în ordin este stipulat foarte clar, la prima consultaţie pe care o are pacientul, deci nu vine la cabinet ca să ia pastilele. În rest, nu avem ce să comentăm. Este un ordin, se execută! În concluzie, toţi medicii vor prescrie reţete simple, în momentul în care omul vine la consultaţie, nu special pentru acest lucru. Atunci, el va primi reţeta. Încă nu se ştie care sunt documentele care trebuie să rămână la medicul de familie, pentru că se aşteaptă, încă, normele la acest ordin. Foarte important pentru pacient este să ştie ce acte trebuie să lase la farmacie, la ce farmacie poate merge”, a precizat aceasta.





La rândul său, vicepreşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie „Tomis”, dr. Laura Condur, a precizat că sunt persoane care întreabă de iodura de potasiu şi, dacă vor exista solicitări, le va elibera acea rețetă simplă, conform legii.





Pentru că aceste comprimate vor fi ridicate din farmacii, l-am întrebat pe preşedintele Colegiului Farmaciştilor, Vasile Rizea, cum va decurge acest proces. În primul rând, a subliniat el, lista farmaciilor care vor distribui, în perioada următoare, aceste pastile a fost stabilită de Ministerul Sănătăţii. Pe aceasta, în judeţul Constanţa figurează, în mare parte, unităţile din marile lanţuri farmaceutice, precum Dr. Max, Sensiblu, Catena, Helpnet, cărora li se adaugă şi farmaciile Bryonia SRL, Hipocrat şi Tilia Farm. De ce doar acestea? Pentru că așa s-a hotărât la nivel național. În condițiile în care oamenii de la țară nu au în comune sau la sate aceste farmacii, ce vor face? „Ei vor fi trimişi, probabil, la oraş, dar nu ştim exact ce se va întâmpla. Noi nu am primit nimic oficial încă. Cel mai bine era ca acestea să fie distribuite prin intermediul medicilor de familie. Nu este o soluţie să îl pui pe om pe drumuri, de la medicul de familie, la farmacie. Oricum, chiar dacă acestea se vor găsi în farmacii, în cazul unui atac nuclear, dacă bomba nucleară respectivă nu are ioni de iod, este luată degeaba, nu are niciun rol”, a precizat acesta, pentru „Cuget Liber”.





În aceste condiţii, reacțiile nu au întârziat să apară, ba dimpotrivă, oamenii au început să dea năvală peste medicii lor de familie, să-i asalteze cu telefoanele şi mesajele. În cursul zilei de marţi, 9 august, la doar câteva ore de la anunţul „bombă” al ministrului, toate liniile telefoanelor au fost, efectiv, înroșite de către populație, și asta pentru că ministerul a dorit ca populaţia să intre în posesia comprimatelor respective, pentru că, pe măsură ce lucrurile se tensionează în Ucraina, este posibil ca cererea să crească, condiții în care medicii de familie trebuie să aibă timp să elibereze prescripţiile necesare categoriei de pacienţi care au dreptul să primească micro-comprimatele de iodură de potasiu.