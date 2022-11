Constănţenii vor să se vaccineze, dar nu au cu ce! Stocurile de antigripal au fost epuizate!

Referitor la această situaţie, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie „Tomis”, dr. Zitta Popa, ne-a declarat că ea, de exemplu, nu mai are nici o doză de vaccin antigripal. „Eu nu mai am vaccin deloc. Am solicitat a treia tranşă şi nu am primit-o încă de la DSPJ. La cabinetul meu, există o adresabilitate mai mare. Eu am nevoie de aproximativ încă o sută de fiole, dar dacă acestea vin de Crăciun, atunci le voi refuza, pentru că este prea târziu să le administrăm atunci”, a declarat medicul, pentru „Cuget Liber”. Şi medicul de familie Veronica Chiorniţă se confruntă cu aceeaşi situaţie. „Anul acesta, am avut mai multe solicitări comparativ cu anul trecut, de exemplu, şi asta şi pentru că populaţia nu şi-a mai făcut vaccinul împotriva Covid-19”, a adăugat ea. „Ne bucurăm că oamenii au început să înţeleagă, în sfârşit, importanţa imunizării şi sperăm că şi în anii ce urmează să se întâmple la fel”, a precizat un alt medic.





Menţionăm că pot beneficia de imunizare gratuită persoanele în vârstă de peste 65 de ani, cele cu boli cronice, în special boli respiratorii şi cardiovasculare, boli renale, diabet zaharat. De asemenea, vor fi imunizaţi copiii şi bătrânii din instituţiile sociale, dar şi personalul medico-sanitar, conform recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.





Cert este că, în general, cei care au cel mai mult de suferit sunt vârstnicii, copiii și persoanele cu afecțiuni cronice, dar asta nu înseamnă că celelalte categorii de persoane nu pot dezvolta complicații serioase, cum ar fi pneumonia, miocardita (inflamația miocardului, mușchiul inimii), sau encefalita (inflamația creierului). Totodată, virusul gripal este periculos pentru că poate trece de la nivelul nasului şi al gâtului la nivelul plămânilor, cauzând infecţii severe.





Acesta este motivul pentru care Organizația Mondială a Sănătății (OMS) susține că vaccinurile antigripale autorizate sunt sigure și eficiente și pot preveni morbiditatea și mortalitatea anuală semnificativă, un lucru susținut și de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC).





Potrivit reprezentanţilor instituţiei, până acum, la nivelul judeţului Constanţa au fost administrate 76.952 doze de vaccin. Deşi la o primă vedere par multe, iată că, în majoritatea cabinetelor medicilor de familie de la malul mării, primul lot de vaccin antigripal trimis de Ministerul Sănătăţii s-a epuizat. Altfel spus, deşi sezonul răcelilor şi gripelor a început, vaccinurile care se fac gratuit, în incinta cabinetelor medicale, s-au dovedit a fi insuficiente. Între timp, până când doctorii vor intra în posesia altor doze, cetăţenilor nu le rămâne decât să aştepte sau să şi le achiziţioneze contracost din farmacii.