Vaccinarea antigripală debutează înainte de 1 octombrie. "Unii pacienți nu mai aveau răbdare!"

Ca urmare, populaţia va putea să se vaccineze, anul acesta, împotriva gripei mult mai devreme, comparativ cu anii trecuţi, când, de multe ori, serul ajungea în cabinetele medicilor de familie undeva spre finele lunii octombrie. „Pacienţii de pe lista mea au primit foarte bine această veste, pentru că unii dintre ei nu mai aveau răbdare şi îşi cumpărau singuri acest vaccin în anii anteriori. Acum se pot imuniza la timp, serul are timp suficient să îşi facă efectul şi ei nu mai sunt nevoiţi să mai scoată bani din buzunar pentru vaccin”, ne-a declarat un medic de familie.





„Eu lucrez în domeniul sanitar de aproximativ şase ani şi nu s-a întâmplat niciodată până acum să primim vaccinul antigripal atât de devreme, iar acest lucru este un lucru foarte bun, pentru că se ştie foarte bine că după imunizare mai este nevoie de circa două săptămâni ca să se producă acei anticorpi datorită vaccinului inoculat”, a adăugat un alt medic.





Referitor la situaţia de pe plan local, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie „Tomis”, dr. Zitta Popa, ne-a declarat că în acest fel oamenii nu vor mai fi nevoiţi să alerge prin farmacii să îşi facă rost de acest vaccin, şi în plus, serul are timp să îşi facă efectul până la debutul afecţiunilor respiratorii de sezon, care nu ne iartă în niciun an. „Ce se întâmplă acum cu dozele de vaccin antigripal este, de fapt, o normalitate. Aşa ar fi trebuit să fie mereu”, a completat aceasta.





Ca şi până acum, reamintim că, în cadrul campaniei de vaccinare gratuită a Ministerului Sănătăţii, vor fi imunizate cu prioritate categoriile vulnerabile, printre care persoanele cu vârsta peste 65 de ani, cele cu boli cronice, în special boli respiratorii şi cardiovasculare, copiii instituţionalizaţi, femeile însărcinate și personalul medical. De asemenea, tot gratuit sunt imunizați și medicii, cadrele sanitare medii, personalul auxiliar din spitale și unități sanitare ambulatorii, salariații instituțiilor de ocrotire a copiilor și bătrânilor și cei ai unităților de bolnavi cronici.





La acest moment, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunţat că au fost achiziţionate 1,5 milioane de doze de vaccin antigripal, iar un milion de doze au fost deja livrate către direcțiile de sănătate publică și cabinetele medicilor de familie din întreaga ţară. El a precizat că este primul an când vaccinul antigripal este adus în luna septembrie. „Am ţinut foarte mult la acest lucru, din două motive, ca să generăm campania de vaccinare în trimestrul al treilea, să putem să o facem încă de la începutul celui de-al treilea trimestru şi să nu mai fim puşi în situaţia care s-a repetat an de an de a trimite în teren vaccinuri la mijlocul lunii decembrie sau în luna ianuarie, ceea ce a dus la o adresabilitate scăzută, un interes scăzut al populaţiei pentru vaccinare”, a precizat el.