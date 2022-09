Medicina școlară, pe cote de avarie, la Constanța! Doctorii, antrenați în "misiuni imposibile"

Deci, la un calcul simplu reiese că un medic din orașul de la malul mării ar avea în grijă 3.333 de elevi. Prin urmare, pentru ca aceștia să ajungă într-un timp record de la o școală la alta, de la o grădiniță la un liceu și așa mai departe, este aproape o „misiune imposibilă”. Mai mult decât atât, este posibil ca la un moment dat doctorul să se afle într-o intervenție asupra unui alt copil, pe care nu îl poate abandona, pentru a se prezenta, la o altă școală, la un alt copil. „De exemplu, eu în această dimineaţă m-am oprit mai întâi la o grădiniţă, apoi la a doua grădiniţă, după care am venit aici şi nu avem încă elevi”, ne-a declarat dr. Ortanza Dancă. În această situaţie se vor afla toţi medicii, având în vedere deficitul de personal cu care se confruntă unităţile de învăţământ la acest moment. Pentru că aceste cabinete se află în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială (DGAS) din cadrul Primăriei Constanţa, am vrut să vedem care este cauza acestei lipse acute de personal medical în şcoli. În acest sens, am discutat cu directorul executiv al Direcţiei Medico-Socială, Adriana Câmpeanu.



Posturi blocate până cel puţin la iarnă





Aceasta ne-a declarat că, în prezent, la nivelul municipiului Constanţa funcţionează 62 de cabinete medicale şcolare, posturile fiind ocupate conform organigramei actuale, aprobată la nivelul DGAS Constanţa. „În ceea ce priveşte situaţia personalului, pentru ca numărul de copii arondaţi pe medic/asistent medical să corespundă cu Ordinul nr. 438/2021, ar fi necesar să se scoată la concurs posturile vacante din organigramă. Din păcate, dat fiind faptul că prin Ordonanța de Urgență nr. 80/2022 Guvernul a aprobat suspendarea ocupării prin concurs sau examen a acestor posturi, începând cu data de 1 iulie și până la data de 31 decembrie 2022, cu excepția posturilor unice, această procedură se va demara cel mai probabil abia în luna ianuarie 2023. Până atunci, ne luăm toate măsurile care se impun pentru a se asigura buna desfășurare a activității în unitățile de învățământ”, a declarat Adriana Câmpeanu, pentru „Cuget Liber”.





Desigur, a precizat directorul, cabinetele au fost dotate cu instrumentarul medical necesar, aparatură medicală, materiale sanitare, medicamente, doar că nu sunt medici suficienţi. În plus, încă de anul trecut a fost începută procedura de dotare a cabinetelor cu laptopuri şi se va continua digitalizarea completă a acestora cu tot ce este necesar, pentru a fi posibile eliberarea de bilete de trimitere către medicii specialişti şi înregistratea scrisorilor medicale eliberate de către medici. În acest scop, se va încheia, în scurt timp, un contract de colaborare cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate. Totodată, ţinând cont de parteneriatul încheiat cu IŞJ Constanţa de anul trecut, s-a decis ca şi în acest an şcolar să se deruleze proiectul „Acum pentru sănătate”. Acesta are ca scop promovarea educaţiei pentru sănătate şi garantarea drepturilor la sănătate, educaţie, mediu sănătos, protecţie şi îngrijire necesară, în vederea dezvoltării optime şi atingerii unei bune stări de sănătate.





O altă problemă cu care se confruntă copiii, pentru că acum ne referim la ei, este că majoritatea cabinetelor sunt situate la etajele I sau II şi nu la parter, iar în cazul în care un elev este accidentat, spre exemplu sau are o problemă mai gravă de sănătate, este mai greu să fie transportat dacă este nevoie de ambulanţă. Menţionăm că la acest moment singura unitate de învăţământ din municipiul Constanţa care nu este dotată cu un cabinet medical este Şcoala nr. 14 din Palazu Mare, pe motiv că nu există spaţiu suficient pentru aşa ceva.





Pe scurt, a precizat purtătorul de cuvânt al DSPJ, Tudorel Ene, conform Ordinului 438/2021 ar mai fi nevoie de o suplimentare de aproximativ 50 de medici, pentru ca activitatea să se desfășoare fără probleme. Altfel spus, medicina școlară începe noul an școlar cu mari probleme, pe avarie, ca să cităm unele cadre medicale care își desfășoară activitatea în cabinetele din municipiul Constanța. Spunem asta pentru că, de foarte multe ori, copiii vor avea de așteptat timp îndelungat până când vor putea fi consultați de către un medic, asta în condițiile în care avem doar 12 medici la aproximativ 40.000 de copii, și aici ne referim strict la orașul Constanța, diferența până la 27 desfășurându-și activitatea în județ, în special în mediul rural.