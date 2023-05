Fruntaşi la numărul mamelor minore, codaşi la cabinetele de planning familial. Fără contraceptive gratuite de ani de zile!

Nu numai că România se află pe primul loc în UE în ceea ce privește numărul de mame extrem de tinere, dar este fruntaşă inclusiv la mortalitatea prin cancer de col uterin. Din păcate, într-un astfel de context, astăzi funcționează mai puțin de jumătate din numărul cabinetelor de planificare familială create în anii ‘90 tocmai pentru a preveni aceste riscuri. Pe plan local, în prezent, în judeţul Constanţa, mai avem doar astfel de cabinete. Unul dintre acestea funcţionează în incinta Policlinicii nr. 2 din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa şi al doilea la Spitalul Municipal Medgidia.





Partea proastă este că, la nivelul întregii ţări, medicii se plâng că nu au mai primit de ani buni contraceptive gratuite şi aparatură medicală pentru screening. Primul ajutor vine abia acum prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi este în valoare de zece milioane de euro. Amânat până acum de două ori de Ministerul Sănătăţii, noul termen până la care cabinetele de planificare familială puteau depune cereri pentru finanţare prin PNRR a fost data de 16 mai 2023, dar numai 77 de cabinete dintr-un total de 120 au aplicat pentru acest proiect, care urmăreşte dotarea cu aparatură necesară, renovarea cabinetelor de planificare familială şi campanii de educaţie pentru sănătate, în special sănătatea reproducerii, cu prioritate în zonele vulnerabile.







Ce servicii ar trebui să ofere populaţiei aceste cabinete



În principiu, acest gen de cabinete medicale ar trebui să ofere servicii gratuite precum recoltări pentru teste Papanicolau, contracepţie gratuită, testări pentru infecţii cu transmitere sexuală sau monitorizare de sarcini şi educaţie sexuală. De altfel, programul de planificare familială are ca obiectiv tocmai reducerea ratei avorturilor şi a complicaţiilor acestora prin creşterea accesului la servicii de planificare şi a utilizării metodelor moderne de contracepţie. Din păcate, majoritatea cabinetelor au rămas fără resurse, unele şi fără echipamente. La Constanţa, în zona ICIL, cum spuneam, funcţionează un astfel de cabinet. Potrivit dr. Elena Gâgă, medic de familie cu competenţe în planning familial, aproximativ zece persoane se prezintă pe zi la centru pentru consiliere sau pentru iniţierea tratamentului contraceptiv. Tot aici se face şi screeningul de cancer de col uterin, de care pot beneficia şi persoanele neasigurate, cu vârsta cuprinsă între 25 şi 64 de ani. Din păcate, ele nu pot beneficia şi de tratamente contraceptive gratuite. Motivul? „La momentul acesta, nu avem niciun fel de contraceptive gratuite. Avem promisiuni de la Ministerul Sănătăţii. Noi am făcut numeroase referate, inclusiv anul acesta. Am înţeles că, între timp, ministerul ar fi achiziţionat nişte contraceptive gratuite şi sunt în curs de acreditare. Nu ştim, însă, când le vom primi. În anii trecuţi am avut în cabinet, dar acum nu mai avem nimic gratuit. Persoanele care ni se adresează pot, însă, lua de la noi pilule contra cost, care sunt achiziţionate de spital, dar cu un preţ mai bun decât în farmacii. De exemplu, Yasmin-ul este la noi 28, iar în farmacii ajunge cam la 40 de lei. Nu avem în cabinet decât contraceptive orale, prezervative nu avem, nici sterilete nu mai avem”, a declarat medicul, pentru „Cuget Liber”.





Referitor la adresabilitate, dr. Gâgă a precizat că faţă de anii trecuţi, când existau contraceptive gratuite în cabinet, aceasta a scăzut foarte mult. „Ultimele pilule gratuite le-am avut cam prin 2014-2015. După aceea, numărul prezentărilor a scăzut la mai mult de jumătate, iar acum a început să crească, iar, uşor. Din 2019, adresabilitatea este mai mare, cam 140-150 de persoane pe lună, datorită programului de screening de col uterin”, a adăugat medicul.



Medicii de familie, în imposibilitatea de a consilia pacienţii



Vă întrebaţi cât de utile sunt aceste cabinete? Ar mai fi nevoie și de altele? De pildă, directorul Spitalului Municipal Mangalia, ec. Alina Dan, a precizat că ei au în structură şi un cabinet de planificare familială, care a funcționat cu mulți ani în urmă, undeva până în 2005-2006. Sigur că, dacă ar fi dotat corespunzător și cu medic care să se implice, ar fi util, dar acest lucru nu este posibil momentan din cauza blocării angajărilor.





Directorul Spitalului Municipal Medgidia, dr. Dorel Oprea, ne-a declarat că, la ei, cabinetul de planificare familială a funcționat mereu și vor face tot posibilul să îl dezvolte în continuare.





Vicepreședintele Colegiului Medicilor de Familie „Tomis”, dr. Laura Condur, consideră că aceste cabinete ar trebui să existe, să funcționeze și să facă şi consilierea adecvată. La rândul său, dr. Nicolae Zisu este de părere că ar trebui să existe în fiecare spital un astfel de cabinet medical.





Dr. Lucian Şerbănescu afirmă că, în privinţa dotării, probabil că toate cabinetele de planning familial din ţară au nevoie de dotări suplimentare, unele având mese vechi ginecologice, care trebuie înlocuite. „Este nevoie de mese telescopice, cu acţionare hidraulică, astfel Încât să poată facilita şi consultul pacientelor cu dizabilităţi sau persoane cu o greutate mai mare”, a subliniat şeful secţiei Obstetrică- Ginecologie 2 a SCJU Constanţa.





Referitor la acest subiect, preşedintele Colegiului Medicilor de Familie „Tomis”, dr. Zitta Popa, spune că întotdeauna este nevoie de astfel de cabinete, dar mai ales în mediul rural. „Medicina de familie are în norme şi această posibilitate, dar numai birocratizarea medicinei de familie şi activităţile pe care le facem duc la o lipsă de timp, or, pentru aceste servicii este nevoie de timp alocat şi nu cred că putem face aşa ceva. Pentru eficientizarea acestor servicii, este necesar a se înfiinţa câteva cabinete. Totodată, eu cred că este benefică înfiinţarea cabinetelor şi pentru educarea acestor paciente, pentru că educaţia lipseşte totalmente din orizontul nostru medical. Servicii le oferim, dar cine se ocupă de educaţia pacienţilor, pentru că în acel timp scurt pe care îl petreci cu el, nu poți avea pretenția că ai făcut o educație temeinică”, a adăugat medicul.





Şi pentru şeful secţiei Obstetrică-Ginecologie I din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, dr. Vlad Tica, aceste cabinete sunt necesare. „Acestea ar însemna o accesibilitate mai mare a pacienților la informaţii, dotări cu contraceptive gratuite, dispozitive uterine, eventual alte forme de contraceptive, cum sunt implanturile, poate prezervative”, a completat specialistul.





Potrivit statisticilor, pe plan naţional, în ţara noastră, avem anul acesta 17.933 de mame cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani, ceea ce scoate în evidență o situație mai mult decât îngrijorătoare.