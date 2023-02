Situație dramatică la Constanța! Trei medici la 27.723 de bolnavi oncologici

Având în vedere numărul mic de paturi, constănţenii speră ca judeţul nostru să beneficieze, pe viitor, de o unitate sanitară dedicată special bolnavilor cu cancer. În acest sens, de curând, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat lista celor 27 de spitale care vor fi construite prin PNRR. Printre acestea se numără și Policlinica Municipală, specializarea cardiologie și oncologie, Constanța-spital nou. Potrivit Primăriei Constanţa, valoarea proiectului este de 103 milioane euro, din care finanțare nerambursabilă prin intermediul PNRR, 98.053.531 euro. Termenul pentru finalizarea construcțiilor și a dotărilor este iunie 2026.





Noul spital va fi amplasat pe bulevardul Aurel Vlaicu, în zona Dacia Service, pe un teren în suprafață de 19.660 mp şi va avea două specializări: oncologie și cardiologie.



Stilul de viaţă este foarte important pentru a preveni boala canceroasă



Până atunci, ce ne facem, însă, cu cifrele îngrijorătoare ale cancerului?





De ce avem atât de multe cazuri? În primul rând, a precizat dr. Loti Popescu, apariția unui cancer înseamnă un stil de viață care afectează organismul, fie că vorbim despre alimentație, poluare, mișcare, emoții, gânduri. Ca urmare, dacă stilul de viață nu este așa cum trebuie pentru organismul respectiv, atunci corpul nu este predispus doar la cancere, ci și la tot ce înseamnă inflamație cronică, boli degenerative, boli autoimune etc. Se poate vorbi inclusiv de factorii genetici, care, și ei, au o pondere, dar nu atât de mare, în ceea ce privește cancerele. Există, într-adevăr, familii de canceroși, dar boala depinde mai mult de stilul de viață al fiecărei persoane în parte, a subliniat specialistul.





Tocmai de aceea, o prevenție bună ar putea face mai mult decât un tratament. Apoi, este necesar ca fiecare om să vrea să renunțe la anumite obiceiuri nocive, chiar dacă această schimbare nu este ușoară, necesită timp, voință și, nu în ultimul rând, ajutor de specialitate.





„Toată lumea trebuie să înțeleagă că alimentația are un rol deosebit de important pentru sănătate, și dacă vorbim despre cancere și alimentație, aș așeza zahărul pe locul I pe lista factorilor care perturbă sănătatea. Apoi, toxinele din alimente, unele provenite din cereale. De aceea, oamenii să fie atenți ce tip de cereale consumă. Deci, trebuie redusă cantitatea de cereale, pentru că unele dintre acestea conțin și gluten, un factor favorizant de inflamație cronică, iar aceasta, la rândul ei, este un factor favorizant de cancere. Altfel spus, o alimentație sănătoasă pentru prevenirea cancerelor înseamnă zahăr mai puțin sau deloc. Trebuie redus aportul de pâine, dulciuri, paste făinoase, biscuiți etc. În schimb, este indicată creșterea aportului legumelor și fructelor crude. În plus, trebuie citite etichetele de pe produse, care să aibă antioxidanți mulți, pentru că sunt dușmanii cancerelor. Ei se găsesc în legumele și fructele crude, papaya, ananas şi nu numai. Postul intermitent poate fi, de asemenea, de mare ajutor, la fel ca şi procesele de detoxifiere, care se vor face sub observația unor specialiști. Pentru că vine primăvara, puteți mânca spanac, urzici multe, carne mai puțină, lactate într-o cantitate mai mică”, a declarat dr. Loti Popescu, pentru „Cuget Liber”.





Ca incidenţă, a adăugat medicul, cancerul de col uterin are o incidență mare, la fel ca și cancerul pulmonar, de colon. Din păcate, cancerul pulmonar nu are o metodă de diagnosticare precoce și, atunci când este diagnosticat, este târziu, iar durata de supraviețuire este mică, din momentul depistării lui. Deci, relaxarea, renunțarea la încrâncenare, controlul oboselii, starea de bine, relaționarea cu prietenii, eliminarea persoanelor toxice, toți aceștia sunt factori care pot proteja organismul de cancer, de toate tipurile.





La ora actuală, cancerul este a doua cauză principală de deces în România, după bolile cardiovasculare. Potrivit datelor Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, la sfârşitul anului 2022 se înregistrau 27.814 cazuri, din care 15.015 erau la femei. Pentru că majoritatea pacienților se adresează Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, am solicitat reprezentanților unității sanitare o situație a acestor pacienți. Potrivit purtătorului de cuvânt al SCJU, Crina Kibedi, la acest moment au în evidență 27.723 pacienţi, din care 2.846 sunt cazuri înregistrate în anul 2022. Localizările cele mai frecvente sunt la nivel digestiv şi pulmonar, iar un factor de risc îl reprezintă alimentaţia, dar şi noxele, factorii ereditari, fumatul, susțin cadrele medicale constănțene. „Din păcate, o mare parte din pacienţii oncologici își descoperă afecţiunea tardiv. Cele mai frecvente cazuri se întâlnesc la pacienţi cu vârsta de peste 55 de ani”, a precizat Crina Kibedi. Menţionăm că, din păcate, în prezent, în spitalul județean îşi desfăşoară activitatea, atât în cadrul secţiei de oncologie, cât şi în ambulator, trei medici, din care doi primari şi un medic specialist, care au în subordine 25 de paturi de spitalizare continuă.