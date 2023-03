Nu primiți informații despre rudele internate în spital? Medicii ar putea fi amendați

Din păcate, situaţia nu este valabilă doar în judeţul Constanţa. Din acest motiv, Ministerul Sănătății (MS) a decis că a sosit timpul să facă unele schimbări în sistemul de sănătate. Potrivit unui ordin al MS, informarea rudelor bolnavilor trebuie să se facă la cel mult două ore de la internare, iar transmiterea de detalii cu privire la starea pacientului să fie făcută prin telefon sau SMS. În caz contrar, dacă medicii nu vor comunica familiilor informații despre pacienți, riscă să primească amenzi între 2.000 și 3.500 de lei, iar spitalele între 5.000 și 7.000 de lei. Deocamdată, proiectul de lege privește pacienții grav bolnavi, nu pe cei care pot să își utilizeze telefonul în timpul internării, și se află în dezbatere publică până în luna aprilie.



Trebuie reglementate regulile nescrise, de civilizaţie şi bun simţ



Legat de această problemă am dorit să aflăm care este părerea cadrelor medicale şi a managerilor de spitale. Directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, Ionuţ Cornel Ionescu, ne-a declarat că şi la momentul actual medicii comunică cu membrii familiei. „Trebuie să vedem forma finală a proiectului, iar după terminarea dezbaterilor ne vom conforma cu tot ce este nevoie”, a precizat acesta. La rândul său, şeful secţiei Ginecologie I, dr. Vlad Tica, este de părere că este în regulă ca familiile pacienţilor gravi să fie informate, însă cu câteva condiţii: pacienţii să îşi fi dat acordul (atunci când pot) şi cui decid să le fie furnizate informaţiile. „În al doilea rând, trebuie să existe posibilitatea, de către medic (medicul curant al unui pacient grav poate fi foarte ocupat cu tratamentul acestuia şi să nu aibă disponibilitatea de comunicare în cele două ore de la internare) sau de către o altă persoană, eventual responsabilă cu, specific, comunicarea. Apoi, clarificarea identificării persoanei căreia i se comunică prin telefon sau SMS informaţiile respective”, a subliniat medicul.





Părerea dr. Bogdan Cîmpineanu, șeful Centrului de Dializă din spitalul județean, vizavi de aceste situaţie este următoarea: „Din păcate, ne aflăm într-o situaţie care trebuie să reglementeze reguli nescrise, până acum, de civilizaţie şi bun simţ”.



Managerul Spitalului Muncipal Mangalia, Alina Dan, este de acord cu toate aceste măsuri, motiv pentru care, la nivel de unitate sanitară, a implementat o procedură de lucru, în acest sens. „Încă din perioada pandemiei ne-am organizat astfel încât să putem comunica cu aparținătorii și au existat chiar și vizite la patul pacientului, în Terapie Intensivă. Păstrăm, în continuare, aceeaşi grijă pentru comunicare şi suntem permanent în contact cu aparținătorii”, a completat managerul.





Directorul Spitalului Municipal Medgidia, dr. Dorel Oprea, crede că, probabil, s-au adunat multe reclamaţii în sistem, din moment ce se vor lua astfel de măsuri. „Noi, la Spitalul Medgidia, avem o procedură operaţională, deja aprobată, legată de cazurile grave. Având antecedente cu pandemia, avem chiar telefoane mobile achiziţionate şi fiecare asistentă şefă, fiecare medic de gardă face acest lucru. Şi eu sunt uimit, uneori, când sunt sunat în legătură cu unii medici care nu prea vorbesc cu aparţinătorii. Eu vorbesc mereu cu pacienţii mei, pentru că sunt de părere că un pacient informat este un pacient bun, un aparţinător informat este un aparţinător bun. Dacă nu îi dai omului niciun răspuns şi, Doamne fereşte, apare un deces, atunci încep întrebările, reclamaţiile. Noi nu am avut până acum reclamaţii scrise în acest sens, ci doar verbale. Am avut aparţinători care au venit la biroul managerului să ne spună că unele cadre medicale le-au vorbit urât sau că nu au vorbit cu ei, dar în scris nu am avut nimic pe tema necolaborării cu medicii. Uneori, însă, ei nu reclamă anumite situaţii la managerul spitalului, ci la Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) sau la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS), iar mai departe, sesizările ajung la Ministerul Sănătăţii”, ne-a declarat directorul. De asemenea, şi directorul Spitalului Orăşenesc Hârşova, Bogdan Zidaru, ne-a confirmat că, acolo, medicii fac acest lucru de mult timp, considerând că este ceva normal.





Dacă acest proiect de lege va fi adoptat, Ministerul Sănătății va obliga medicii și spitalele să comunice cu familiile pacienților grav bolnavi, iar dacă acest lucru nu se va întâmpla, părțile vinovate vor primi amenzi usturătoare. De ce se are în vedere așa ceva? Pentru că în ultimii ani au existat o mulțime de situații în care rudele bolnavilor au așteptat cu orele pe holurile spitalelor pentru a afla informații de la personalul medical și nu a venit nimeni la ele. „Mama mea a fost internată timp de aproape două săptămâni în spital şi abia în a treia zi am reuşit să aflu câteva informaţii despre starea ei de sănătate, cum a evoluat după operaţie şi ce este de făcut mai departe. Aşa ceva este inadmisibil. Este foarte bine ca cei care nu vor să vorbească să fie cumva traşi la răspundere”, ne-a declarat Ileana U. În aceeaşi situaţie s-a aflat şi Marcel T., care a obţinut foarte greu informaţii de la medicul tatălui său, referitoare la evoluţia sa. „M-am învârtit pe holurile spitalului până am ameţit. A trecut o oră, au trecut două, trei şi mai mult şi eu nu ştiam ce se întâmplă cu el, mai ales că îl adusesem la spital într-o stare delicată”, a adăugat bărbatul.