Preşedintele CJC, Mihai Lupu: "Construirea unui spital este prioritatea zero a mandatului meu"

Chiar și așa, sunt câțiva binevoitori care uită că în ultimele trei decenii nu s-a făcut niciun demers pentru sănătatea constănțenilor și se fac că nu înțeleg procedurile. Da, e drept că tuturor ne-ar plăcea ca lucrurile să se miște mai repede, însă nimeni nu este mai presus de lege. Ceea ce doresc să știe toți constănțenii este că suntem în contact permanent cu Ministerul Sănătății pentru realizarea studiului de impact privind sănătatea regională și lucrăm în această perioadă la actualizarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici. Constanța va avea un spital nou. Este un angajament asumat”, a declarat Mihai Lupu.





„Construirea unui spital nou, la Constanța, este prioritatea zero a mandatului. Pentru acest obiectiv, împreună cu echipa mea, am început demersurile încă din primele zile la conducerea Consiliului Județean Constanța. Iar eforturile noastre s-au concretizat. Am obținut de la Guvernul României terenul pe care va fi ridicat spitalul, iar proiectul clar pentru construirea acestuia a prins deja contur. Acesta este adevărul, pe care nu îl pot contesta nici cei mai vehemenți opozanți.