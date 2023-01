Consilierii județeni constănțeni, atenționați că vor răspunde pentru banii statului pierduți și nerecuperați

Convocați pentru prima dată în ședință ordinară pe anul 2023, cei 35 de consilieri județeni constănțeni prezenți (din 37) au votat „fulgerător” toate cele 43 de proiecte de hotărâre prevăzute pe ordinea de zi, în mai puțin de jumătate de oră fiind epuizate, fiecare plecând în treaba lui. Asta în condițiile în care punctul 4, care privea Bugetul de venituri și cheltuieli al județului Constanța, în alți ani a stârnit vii dispute… politice. S-ar părea că banii pentru anul 2023 au fost împărțiți „frățește”.La finalul ședinței-fulger, președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, a declarat că nu a fost cazul de comentarii. „Am respectat algoritmul, am respectat solicitările tuturor UAT-urilor și toate aceste solicitări au fost fundamentate. Au fost discutate în comisii, au fost discutate cu primarii, au fost discutate la partide și atunci toate sumele au fost în concordanță cu solicitările UAT-urilor. Sunt sume care se încadrează într-o anumită categorie, unii au nevoie mai mult pentru drumuri, dar pentru funcționalitate au fost repartizate cofinanțări, și cred că a fost o repartizare echitabilă”, afirmă Mihai Lupu.Multe dintre proiectele de hotărâre votate fără nicio abținere ori împotrivire s-au referit la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru instituțiile de cultură ale Constanței din subordinea Consiliului Județean, care deja au înaintat programul de evenimente culturale pe anul 2023. „Nu putem să nu venim cu o cotă destul de bine fundamentată pentru aceste evenimente. Gândiți-vă că am început să punem în valoare și se văd rezultatele muncii instituțiilor noastre. Teatrele noastre ne fac cinste și merită suportul acesta. Să nu uităm că o componentă importantă a turismului este și industria divertismentului. Neglijată, după cum se vede, infrastructura a fost distrusă și se simte în promovarea turistică”, a declarat Mihai Lupu, tot la finalul ședinței.Contre între Mihai Lupu și Claudiu PalazSingurul punct de pe ordinea de zi (nr. 30) care a fost contestat de consilierul PMP Claudiu Palaz a fost cel referitor la necesitatea „aprobării achiziției serviciilor de consultanță juridică pentru obiectivele de investiții în curs de realizare la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Județul Constanța”. Consilierul Palaz a contestat achiziționarea acestui serviciu, în condițiile în care Consiliul Județean are deja o direcție de specialitate, unde, în ultimii ani, au fost angajate persoane cu experiență. În replică, președintele CJC, Mihai Lupu, i-a adus la cunoștință consilierului PMP că va fi luat la bani mărunți: „Domnule Palaz, am să vă dau o veste foarte proastă și tuturor celor prezenți! Noul regulament al Curții de Conturi ne va obliga să vă întrebăm pe toți ce ați făcut de n-ați recuperat toți banii pe care i-ați pierdut”. După care, același Mihai Lupu i-a explicat că este nevoie de această consultanță juridică pentru că se vor folosi fonduri europene, PNRR.„Conform noului regulament al Curții de Conturi, cei care au deținut funcții și au fost și ordonatori de credite vor trebui să dea explicații pentru ce sume n-au implementat măsurile Curții de Conturi. Care privesc recuperarea de sume de bani, procese, litigii. Și sunt destul de multe și la nivelul județului nostru, privind Regia Județeană de Drumuri, lipsa inacțiunii în instanță. Sau să ne îndreptăm spre recuperarea acestor prejudicii, dacă se constată că ele nu au fost cu rea intenție și se constată o neglijență a celor care au deținut aceste funcții. Până să vină acest nou regulament al Curții de Conturi, nu ne-a preocupat această treabă, dar acum suntem obligați să avem această inițiativă”, a explicat la finalul ședinței ordinare Mihai Lupu.