Plângeri privind transportul de persoane în judeţ. Mihai Lupu reacționează! "Respectaţi contractul!"

„Sunt anumite firme care, împinse de instituţiile statului, care ar trebui să îşi facă treaba şi să respecte legea, trebuie să îşi continue activitatea ignorând faptul că legislaţia din România a fost aplicată în conformitate cu regulamentul european pentru delegarea serviciilor de transport judeţean. În continuare se practică lucruri neortodoxe. Am anunţat Poliţia Română, am trimis adresă la Ministerul Transporturilor, am trimis o grămadă de scrisori pentru că nu este normal să nu respecţi o lege. În condiţiile în care statul român ne-a obligat să delegăm serviciile de transport, transportatorii şi-au asumat condiţiile, şi-au asumat salariaţi, cineva de la sine putere să nu continue aceste transporturi. Nu am înțeles de ce instituţiile statului nu reglează problema. Sigur că, dacă am fi deschis licitaţiile la vremea când aţi făcut ofertele, situaţia era alta astăzi. Aveţi nişte clauze asumate şi, la data semnării, dumneavoastră nu ne-aţi notificat că nu sunteţi de acord cu ele. Ca atare, vă cer să respectaţi contractul. Nimic mai mult! Vorbim aici de grafice de transport, vorbim de tarife de transport, vorbim de capacităţi de transport. Este inadmisibil ca şoferii dumneavoastră să nu oprească în anumite staţii, inadmisibil ca aceştia să aibă alte practici neortodoxe, nu vreau să le fac publice, dar sunt dovezi foarte clare, inadmisibil să stabileşti alte tarife decât cele pe care noi le-am aprobat şi pe care transportatorii s-au angajat să le respecte. Nu ne obligaţi să activăm toate clauzele din contract, mergându-se până la executarea scrisorilor de garanţii sau până la rezilierea contractelor. Am tot primit solicitări din partea unor primării care nu au înţeles exact că noi facem transport judeţean, nu transport local. Şi repet pentru cei din Năvodari, poate îi va intra bine în cap domnului Chelaru. Să îşi facă propriul transport local. Nu e datoria noastră să îi facem transport local lui la Năvodari. Şi oamenii ce vină au? Nu au niciuna, pentru că domnul primar ar fi putut să facă propriul transport local şi atunci cheltuielile dumneavoastră, ale transportatorilor, ar fi fost optime”, a mai spus Mihai Lupu.





Transportul xde persoane în judeţul Constanţa a devenit în ultimul timp o problemă pentru foarte mulţi dintre locuitorii acestei zone. În anul 2022, preşedintele Consiliului Judeţean, Mihai Lupu, a semnat contracte cu mai multe firme de transport în judeţ, însă acum acesta a constatat că ceea ce scrie în acele contracte nu se respectă.Ca atare, Mihai Lupu a stabilit o întâlnire cu reprezentanţii firmelor de transport judeţean şi a încercat să le explice acestora că nu îşi fac bine treaba. Ba mai mult, la adresa CJC au venit foarte multe plângeri din partea oamenilor care arătau că acest serviciu de transport judeţean nu se desfăşoară tocmai în regulă.„Mobilitatea locuitorilor județului Constanța este o temă esențială pe care o tratez cu maximă seriozitate. Știu că unii dintre dumneavoastră sunteți nemulțumiți de modul în care s-a desfășurat în ultima perioadă transportul public de persoane. Vă asigur că m-am interesat de fiecare sesizare pe care am primit-o la Consiliul Județean și că vom remedia în cel mai scurt timp problemele care există. Am stabilit deja o întâlnire de urgență cu reprezentanții firmelor de transport, cărora le-au fost atribuite contractele de delegare a gestiunii transportului public județean de persoane. Împreună cu aceștia, eu și echipa mea vom clarifica, punctual, fiecare situație în parte pentru a identifica soluțiile legale și a veni în sprijinul constănțenilor. Vă asigur că vom ține cont de toate propunerile venite din partea celor care folosesc transportul public de persoane. În cel mai scurt timp posibil vom prezenta public tarifele ajustate și modificarea rutelor de transport. Este important ca acestea să acopere toate zonele de interes pentru locuitorii județului și să răspundă nevoilor reale ale acestora”, a declarat Mihai Lupu.Șoferii, acuzați că nu opresc în toate stațiileEl a explicat faptul că la urechile sale au ajuns lucruri neortodoxe făcute de angajaţii firmelor de transport judeţean, mai ales de către şoferi. Aceştia nu opresc în toate staţiile şi de foarte multe ori cer mai mulţi bani pe bilet decât costă acesta. Lupu nu a scăpat din vedere nici situaţia de la Năvodari. În urmă cu câteva zile, primarul oraşului Năvodari, Florin Chelaru, se plângea de calitatea serviciilor de transport pe ruta Constanţa-Năvodari. Mihai Lupu a ţinut să îi explice acestuia că CJC se ocupă de transportul judeţean, nu de cel local.