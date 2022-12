Primăria comunei Cumpăna a organizat "Gala Sportului". "Ne-au făcut mândri"

La finalul săptămânii trecute, la Cumpăna, în sala de sport a Campusului Şcolar din localitate, a avut loc Gala Sportului Cumpănean. Vorbim despre un eveniment care are loc în fiecare an şi este tradiţional. La ceremonie au fost prezenţi printre alţii primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, preşedintele Clubului Sportiv Victoria Cumpăna, Ion Răuţă, preşedintele Asociaţiei Judeţene de lupte, Vasile Vicol, preşedintele Asociaţiei Judeţene de rugby, Florian Constantin, dar şi alţii.











În anul 2022 Clubul Sportiv Victoria Cumpăna a cucerit nu mai puţin de 78 de medalii de aur, 53 de argint şi 39 de bronz. Dintre toate acestea 66 de medalii au fost aduse doar de secţia de gimnastică ritmică a Clubului Sportiv Victoria Cumpăna. Se vorbeşte despre cea mai talentată generaţie de gimnaste care au existat vreodată în Cumpăna. Edilul Mariana Gâju a fost foarte încântată de realizarea micuţilor sportivi din Cumpăna.











„Sunt evidente rezultatele din punct de vedere calitativ crescute faţă de anul trecut, având în vedere nu doar numărul medaliilor dobândite de ambasadorii comunei Cumpăna, ci şi pregătirea profesională deja de acum. Au trecut la performanţă, putem spune, mai ales gimnastele şi copiii de la lupte. Tocmai de aceea am spus de fiecare dată că niciodată nu ajung banii pe care trebuie să îi dăm educaţiei, sănătăţii, dar acestea două se fac prin sport. Banii alocaţi Clubului Sportiv Victoria Cumpăna nu sunt o pierdere în bugetul local, ci sunt plus valoare pentru pregătirea copiilor noştri, nu numai pentru a fi la şcoală, ci chiar pentru a rezista în viaţă tuturor obstacolelor şi greutăţilor. Tocmai de aceea le mulţumesc în egală măsură sportivilor, profesorilor, dar şi părinţilor. Este firesc să fie un prilej de bucurie această gală a sportului cumpănean. Aici este muncă multă, este efort pe care îl depun aceşti copii. Putem spune că banii alocaţi au fost mai puţini. Am redus cheltuielile de transport şi de cazare, dar chiar şi aşa am făcut performanţă”, a declarat Mariana Gâju.











Copleşit de emoţii, Ion Răuţă, fostul mare portar al echipei FC Farul, a ţinut să spună câteva cuvinte în faţa sportivilor, a antrenorilor şi a părinţilor.











„Această gală este a celor care au luptat pe teren. Standardele comunei Cumpăna sunt înalte la nivel de sport. Rezultatele noastre vin ca un dar de la Moș Crăciun pentru eforturile doamnei primar, ale consilierilor, ale părinților și ale copiilor”, declarat Ion Răuţă.











Atât sportivele de la secţia de gimnastică ritmică, cât şi sportivii de la lupte au fost premiaţi de Primăria comunei Cumpăna. Cea mai vloroasă sportivă de la gimnastică ritmică a fost premiată cu suma de 500 de lei, următoarea cu 300 de lei şi ultima cu 100 de lei. Acest algoritm s-a respectat şi în rândul luptătorilor.