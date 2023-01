Paul Stănescu: "Rotaţia guvernamentală trebuie să asigure în continuare o administrare eficientă"

„Revenind la prezent, discuţiile despre menţinerea sau rediscutarea conducerii ministerelor în cadrul rotaţiei la guvernare trebuie să aibă loc dintr-un motiv foarte simplu: vrem să guvernăm eficient. Există un principiu în acest sens şi în sport: nu schimbi jucătorii care performează. Nu avem nevoie de episoade de haos politic, cum au existat până la intrarea PSD la guvernare. Din orice schimb de ministere trebuie să rezulte o formulă care să asigure în continuare buna guvernare. Dacă vom considera că este bine ca PSD şi PNL să păstreze anumite ministere, atunci vom decide consensual, ca parteneri în coaliţie. Nimeni nu trebuie să refuze eficienţa guvernamentală pentru interese personale sau politice”, a transmis social-democratul. (





Rotaţia guvernamentală trebuie să asigure în continuare o administrare eficientă, a afirmat, miercuri, secretarul general al PSD, Paul Stănescu.„În anul 2022, unul plin de provocări la nivel naţional şi regional, coaliţia de guvernare PSD-PNL-UDMR-minorităţi a demonstrat că este o construcţie care poate trece peste dispute politice, atunci când interesul general o cere. Am reuşit de mai multe ori să ţinem în frâu conflictele sau să le menţinem în limite normale, democratice. Am implementat, de fiecare dată, politici adoptate prin consens. Această coaliţie are toate şansele să intre în istorie ca o formulă politică care a trecut România printr-una dintre cele mai grele perioade de după Revoluţia din 1989”, a precizat Stănescu într-un comunicat de presă transmis de PSD.El a pledat pentru o guvernare eficientă, context în care nu schimbi jucătorii care performează.