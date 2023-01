Supărat pentru situația de la Delfinariu, Mihai Lupu a anunțat scoaterea la concurs a postului de director

În contextul scandalului iscat ca urmare a faptului că s-a pierdut finanțarea de cinci milioane de euro, obținută de fosta conducere a Consiliului Județean Constanța, pentru realizarea unui nou Delfinariu, Mihai Lupu, președintele CJC, a declarat, la finalul ședinței ordinare ce a avut loc marți, 31 ianuarie, că la Delfinariu sunt mult mai multe nereguli, care s-au perpetuat. „Construcții făcute abuziv. Trebuie să facem odată ordine și să creăm un masterplan. Delfinariul va fi extins, proiectul merge mai departe, din surse proprii, până vom identifica și alte axe de finanțare”, a afirmat președintele CJC.Întrebat dacă va fi schimbat directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, Mihai Lupu a declarat că evaluarea managementului este făcută de consiliul de administrație, votat de Consiliul Județean. „Sunt niște indicatori care nu corespund și care trebuie evaluați. Am parcurs o etapă și categoric vom scoate postul la concurs, în luna martie, cu niște criterii foarte bine definite, condiții care trebuie îndeplinite, dat fiind faptul că are și statut de muzeu. A fost numită și o comisie de specialiști din afara Consiliului Județean care, practic, îl va evalua pe cel care susține concursul”, a mai explicat Mihai Lupu.Într-un recent articol „Cuget Liber”, întrebat despre situaţia Delfinariului, directorul instituţiei, Iulian Călin, a precizat că extinderea este un proiect al Consiliului Judeţean Constanţa. „Nu ştiu ce să spun, că s-au pierdut trei milioane sau cinci sau vreo altă sumă. Eu nu am acces la contractul cu Manelli. Am văzut doar că s-a făcut o groapă şi lucrările s-au oprit. Altceva nu vă pot spune. Nu ştiu care este stadiul lucrărilor, care erau etapele. Nu pot da nişte declaraţii din care Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii nu este parte. Noi urma să primim investiţia finală ca beneficiari, după ce făcea recepţia Consiliul Judeţean. Cei de la firma care trebuia să realizeze construcţia au spus că au nişte probleme cu solul, la un moment dat au găsit nişte cabluri de înaltă tensiune pe acolo. Bănuiesc că acestea sunt motivele reale. Oamenii trebuie să ştie că spectacolele cu delfinii vor continua, în aceleaşi condiţii ca şi până acum”, a declarat managerul pentru „Cuget liber”.