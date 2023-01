Iulian Călin: "Delfinii din Ucraina vor sta la noi cel puţin trei ani"

Pentru a afla care sunt noutăţile, dar și ce surprize li se pregătesc constănţenilor am stat de vorbă cu directorul instituţiei, Iulian Călin.







- Domnule director, cum s-a încheiat anul 2022 pentru CMSN şi cum a început 2023?



- Anul 2023 începe, în primul rând, cu multă speranţă. Spunem asta pentru că vrem să prezentăm, în scurt timp, un exerciţiu nou la Delfinariu. În paralel cu demonstraţiile zilnice, delfinii lucrează la învăţarea noilor reprezentaţii. De ce facem acest lucru? Este foarte clar că, dacă rămânem cu același tip de exercițiu prea mult timp, intervine o anumită uzură morală și oamenii au nevoie să vadă ceva nou. Apoi, vrem să venim cu niște programe noi în cadrul Delfinariului. Ne-am gândit să construim, să dăm în folosință un spațiu special destinat pinguinilor. Avem deja câteva oferte și suntem în contact cu câteva zone de unde putem lua pinguini, și aici ne referim la cei din Africa de Sud, care se adaptează la orice tip de temperaturi.



- Pot rezista acești pinguini la clima noastră?



- Ei sunt obișnuiți să supraviețuiască în toate cele patru anotimpuri și sunt foarte jucăuși. Vrem să îi aducem în bazinul în care aveam, până acum, demonstrații cu leii de mare. Noutatea este că, în afara faptului că amenajăm bazinul și împrejurimile într-un mediu care să arate cât mai natural pentru pinguini, acesta va fi foarte atractiv și pentru vizitatori. Nu vom avea demonstrații propriu-zise, vor fi niște băncuțe pe care oamenii pot veni și sta câteva minute și îi pot admira. Ne gândim să aducem 20-30 de pinguini, chiar anul acesta, dar trebuie să discutăm, mai întâi, cu Consiliul Județean Constanța dacă putem face această investiție. De asemenea, putem face o colaborare cu o firmă, cum o avem și pe cea cu demonstrațiile delfinilor.







- Se va renunța la leii mare?



- Nu. Leii de mare își vor putea continua demonstrațiile în bazinul mare, la alte ore alternative, pentru a nu se suprapune cu cele ale delfinilor. Oamenii vin, în general, pentru delfini, dar când află de leii de mare, vor să îi vadă și pe aceia. Toți cei trei lei de mare sunt din Ucraina, un mascul și două femele. Alături de ei, vrem să aducem în atenția publicului și foca, Velikis, care este, ca dimensiune, de trei ori mai mare ca leii de mare, și care este chiar tare dornică de a arăta ce poate.







- Veți continua colaborarea cu antrenorii ucraineni? Cât timp vor mai rămâne la Constanța delfinii lor?



- Contractul nostru cu ei a fost încheiat pe un an de zile și expiră în vară. Intenția noastră, dar și a lor este de a-l prelungi. Eu cred că delfinii și echipa din țara vecină vor sta aici cel puțin trei ani.



- Ce se întâmplă cu vechile proiecte ale instituției?



- Continuăm proiectele demarate în anii trecuți și se are în vedere și continuarea proiectului de extindere a Delfinariului, care a stagnat din cauza unor probleme de natură tehnică, inginerească, de sondare a terenului. Firma care se ocupa de el a concluzionat că proiectul nu permite soluția tehnică de la început de proiect. Vom găsi o altă firmă care să știe exact ce are de făcut, care a mai făcut așa ceva.







- În ce stadiu vă aflați cu noul sediu al Teatrului pentru Copii, care se va construi în curtea complexului?



- Cu teatrul suntem în faza de obținere a avizelor, iar el va fi spectaculos, urmând a fi amplasat în partea de nord a planetariului, între acesta și bulevardul Mamaia. Va avea două amfiteatre, unul mai mare, altul mai mic, cu terasă, cu o cafenea a artiștilor etc. Tot aici vrem să aducem și acvariul, pentru că situația actualului acvariu, de pe bulevardul Elisabeta, de pe faleza Cazinoului, nu se îmbunătățește, indiferent de investițiile pe care le-am face noi acolo.







- Acvariul se află într-o stare avansată de degradare?



- Adevărul este că această clădire se tot degradează. A fost o idee foarte bună în anul 1958 și în anii de dinainte, până s-a deschis, dar nu este o clădire propice unui acvariu. A fost ceva spectaculos la acel moment, situat într-o zonă foarte bună, dar este nevoie de mult mai mult. Avem probleme permanent cu ploile, cu acoperișul, cu canalizarea din jur și nu numai. În același timp, și spațiul a devenit insuficient. Dacă era măricel cu ani în urmă, acum este păcat ca acvariul din Constanța să nu se afle în topul acvariilor din România. Mai mult decât atât, nu mai achiziționăm specii noi, ci încercăm doar să le menținem pe cele actuale, completăm speciile deficitare. În plus, nu ne putem permite să ținem rechini, sturioni, pentru că nu avem spațiu suficient.



- Care sunt noutățile la Planetariu?



- Proiectorul 4D pe care îl avem acolo și această simbioză între optomecanică, utilajele din centru și proiecțiile video atrag mulți vizitatori. Din păcate, suntem nevoiți să avem un număr limitat de vizitatori. Dacă până la reabilitarea sediului aveam 60 de locuri, în prezent există doar 41 locuri. Avem cinci reprezentații pe zi și două muzeografe care au două obiective în grijă, și aici ne referim și la Observatorul astronomic.







- Ați mai adus specii noi de animale în microrezervație?



- Nu am mai adus specii noi, pentru că dorim ca în cadrul proiectului „Dobrogea sălbatică” pe care îl avem implementat în colaborare cu Academia Română, cu sprijinul CJC, să protejăm, să prezervăm flora şi faună specifice Dobrogei. Nu vom mai aduce altceva. Am avut chiar şi oferte de a aduce la microrezervaţie tigri.



- În urmă cu câteva luni ați avut probleme în zona animalelor, ați găsit multe animale moarte, camere cu cablul tăiat sau camere video îndreptate oriunde altundeva decât spre alei sau țarcuri. Care este situația la momentul actual?



- Nu ne-am mai confruntat cu astfel de probleme. Avem peste tot o supraveghere continuă, am suplimentat paza de noapte cu încă un post. Mai găsim din când în când câte un gard tăiat, o plasă ruptă. Am întărit ţarcurile animalelor vulnerabile, cum sunt iepurii de Patagonia. Am montat şi mai multe camere video şi vom mai monta şi altele pentru siguranța lor.







- Care sunt cele mai periculoase animale şi cu care se lucrează cel mai greu?



- Cel mai greu se lucrează cu zebrele. Avem o vulpe salvată, dar care şi-a revenit spectaculos. Era plină de răni, de paraziţi, dar a avut nişte rezultate incredibile. Ea ar fi mai periculoasă, în sensul că, dacă ar scăpa, ar mânca din păsări, dar are o cuşcă bine securizată. Mai periculoşi erau porcii mistreţi, dar am reuşit să îi dăm unei alte microrezervaţii. Am mai rămas cu nişte porci vietnamezi, care seamănă cu ei, dar sunt diferiţi.







- Câte animale trăiesc, în total, în microrezervaţie?



- Aveam 780 de animale la ultimul recensământ, dar ele sunt foarte greu de numărat. Gândiţi-vă numai la păsările din jurul lacului interior, se ascund prin stuf etc.