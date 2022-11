Gabriela Dobre: "Muzica, teatrul, dansul, scrisul sunt hrana sufletului și trupului meu"

-O responsabilitate, mai mult decât împlinirea unui vis. Eu am avut norocul să fiu modelată de dascăli ai școlii vechi, personalități de neegalat, şi am avut norocul și de pregătire de lungă durată - cinci ani de facultate și încă doi de master - în care cunoștințele acumulate au avut timp să se sedimenteze și să se aplice. În același timp, munceam ca angajată a operei, colaboratoare a Filarmonicii „Marea Neagră”, profesor de canto și mamă cu normă întreagă. Acest cumul de factori m-a făcut să conștientizez dimensiunea reală a posibilelor provocări în viața de artist și faptul că fiecare pas, eveniment, încercare modelează artistul de pe scenă și este responsabil de trăirile pe care acesta le transmite publicului.-Texte pentru serbările școlare ale fiului meu sau pentru diferite activități didactice am mai scris, dar o cărticică destinată publicării mi-a fost inspirată de copii geniali ai prietenei și colegei mele, pictorița Cornelia Goșiu, și de tablourile lor de „pictori pitici”. Astfel s-a născut cartea de colorat și povești versificate „Curcubeu”, cu grafica și tehnoredactarea semnate, la fel ca în toate cărțile mele, pentru copii sau volume de poezii, de fiul meu, David Dobre. Aceasta, ca și următoarele cărți destinate copiilor și uzului didactic, mici piese de teatru și teatru muzical pentru copii, au văzut lumina tiparului sub îngrijirea prietenului și omului de cultură Taner Murat.-Am avut o colaborare fructuoasă, în anii anteriori, cu pictorii constănțeni, participând la vernisajele lor în calitate de poet - cu poezii inspirate de tablourile lor, sau de artist liric. Președintele Asociației, artistul Mirela Turtoi, mi-a propus să mă alătur câtorva personalități artistice și media și să punem bazele acestui organism și astfel am devenit membru fondator, director al departamentului de muzică și co-autor al unor volume și albume de artă și poezie.