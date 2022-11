Costin Avătavului, unul din tinerii consilieri locali ai Constanţei. "Noi trebuie să fim actorii sociali"

-Diferenţe de opinii apar mereu şi este firesc. Eu sunt de acord să ne confruntăm în idei şi proiecte, într-un scop constructiv, fără să depăşim limitele bunului simţ. Acum să răspund pe rând: cu colegii de la USR suntem într-o alianţă la nivel local, avem şedinţe de lucru comune, iar relaţia noastră consider că este una bună, de respect reciproc. Colegii de la PSD se află în opoziţie, dar asta nu înseamnă că nu ne respectăm, cu mulți dintre ei ne știm din mandatul precedent.-Eu mă implic și țin foarte mult la orice proiect pe care îl ințiez sau îl sprijin. Detaliind puțin, sunt două tipuri de proiecte despre care aș vrea să vorbesc: 1- Investiţiile în infrastructură sportivă şi 2 - Reabilitarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din Municipiul Constanţa. Pe lângă aceste capitole, foarte importante sunt şi investiţiile în infrastructura unităţilor de învăţământ. Educația este unul dintre cele mai importante aspecte ale societății noastre, astfel, dezvoltarea sistemului educaţional reprezintă o investiţie în generaţiile următoare care vor duce mai departe normele, valorile şi învăţăturile acumulate de-a lungul timpului.-M-am născut în Eforie şi iubesc acest oraş. Acolo am terminat şcoala gimnazială, iar mai târziu am revenit şi am aplicat pentru un job în cadrul Primăriei, la Serviciul Proiecte Europene. Lucrurile au evoluat foarte mult în bine în ultimii ani, în Eforie. Îl felicit pe Robert Şerban pentru proiectele pe care le-a implementat, iar în acest moment rezultatele vorbesc de la sine despre performanţele administraţiei locale.-Noi suntem o echipă frumoasă, avem colegi cu experienţă şi colegi entuziaști, iar rezultatul este un grup omogen care face tot posibilul să fie aproape de constănţeni şi de problemele lor. Îmi apreciez foarte mult colegii, sunt oameni cu cariere de succes, oameni care au demonstrat ce înseamnă profesionalismul și verticalitatea. Cu doamna Adriana Arghirescu, mai ales, am legat o prietenie foarte frumoasă, iar în ciuda diferenţei de vârstă, de multe ori îmi demonstrează că este mai energică şi mai sârguincioasă decât mine şi asta mă motivează să muncesc şi mai mult. Le sunt recunoscător tuturor colegilor pentru toate lecţiile de viaţă şi pentru prietenia de care am beneficiat în toţi aceşti ani plini de provocări. Beneficiile adevărate pe care le-am dobândit din politică au fost experienţele de viaţă pe care nu le puteam întâlni în alte medii.