Lacrimi și tristețe la un an de la tragicul incendiu de la Spitalul de Boli Infecţioase. "Imaginile din saloane m-au îngrozit"

La un moment dat, am intrat pe secția de la etajul II, cu unul dintre pompieri, să mai facem o verificare - să nu fie alte surse de incendiu - iar imaginile din saloane, cu lucrurile personale lăsate pe paturi și telefoane sunând, m-au îngrozit, am realizat că toţi au plecat din salon în grabă, panicaţi. Ca urmare, la ieşirea din spital am insistat să sunăm aparţinătorii pentru a-i linişti, atât cât se putea face în acele momente.







-Ce înseamnă pentru dumneavoastră momentul 1 octombrie 2021?



-Un eveniment tragic atât pentru unii dintre pacienţii noştri, cât şi pentru noi, ca personal. O mare cumpănă pentru viitorul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, pentru personalul acestuia şi pentru populaţia judeţului nostru. Viaţa tuturor, personal, pacienţi, viitori posibili pacienţi, s-a schimbat radical. Închiderea spitalului ca urmare a evenimentului tragic ce a avut loc la debutul valului 4 al pandemiei de Covid-19 a fost o lovitură pentru sistemul sanitar constănţean, resimţită intens de pacienţi.









-Ați mai ținut legătura cu familiile celor decedați sau cu alți bolnavi aflați în stare gravă la acel moment?



-Toată ziua aceea și zilele următoare am ţinut legătura cu ei, atât eu, cât şi colegii mei, cu personalul din alte spitale, în ceea ce priveşte conduita terapeutică a pacienţilor transferaţi. În ziua respectivă am asigurat tratamentul specific pentru pacienţii transferaţi în alte spitale. Noi la acel moment aveam medicaţie, eram pregătiţi pentru a trata forme medii şi severe, colegii din alte spitale nu erau pregătiţi. Eram spitalul care deţinea medicaţie antivirală şi imunomodulatoare necesare tratamentului acestor forme. De asemenea, eram un spital dotat cu oxigen în toate saloanele, ceea ce conferea o îngrijire medicală de înaltă calitate.



-V-ați panicat când ați văzut că flăcările se extind?



-În primele momente, singura preocupare a fost evacuarea pacienţilor din spital. La un moment dat, în curtea spitalului ştiu că o colegă mi-a spus: „stai liniştită, am evacuat toţi pacienţii din spital”. Atunci chiar a fost un scurt moment în care am simţit o mare uşurare.



-În ce stadiu se află la acest moment spitalul? La ce capacitate funcţionează?



-În acest moment, spitalul funcționează la capacitate de 90% și mă refer doar la partea de clădire rămasă funcțională. În cel mai scurt timp sperăm să extindem secția de boli infecțioase copii și atunci capacitatea de funcționare a spitalului va fi de 100% pe spațiul disponibil. În prezent, se derulează licitația pentru achiziționarea spitalului modular, care va cuprinde alte 42 de paturi de boli infecțioase și zece paturi de terapie intensivă. Modularul este realizat din fonduri europene (partea de spitalizare continuă de boli infecțioase și imagistică medicală), dar și din fonduri de la Consiliul Local Constanța (pentru partea de compartiment de terapie intensivă, laborator și compartiment primiri urgențe).







-Care este termenul de executare a lucrărilor?



-Termenul pentru partea de execuție pe Fonduri Europene este 30 aprilie 2023. La momentul la care modularul va fi finalizat, spitalul va funcționa la 82% din capacitatea inițială și va avea un număr de 182 de paturi, din cele 220 pe care le avea la momentul incendiului. Până la finalizarea spitalului modular, SCBI va funcționa cu 130 de paturi, dar va fi funcțional 100% după finalizarea lucrărilor de consolidare și extindere.



-Ce v-aţi propus în perioada următoare?



-Până la sfârșitul anului aș dori finalizarea procedurilor pentru proiectul de extindere și consolidare al spitalului, la faza DALI. Apoi, în primul trimestru al anului viitor sperăm să trecem la faza de proiectare și execuție a aripii nefuncționale a spitalului.



- Ce s-a întâmplat cu personalul detașat al spitalului? Angajații au revenit la locul de muncă?



-Tot personalul detaşat a revenit la lucru. De la începutul verii, personalul medical detașat în alte instituții medicale a revenit în spital. Toți medicii infecționiști s-au întors în spital pe parcursul lunilor martie-aprilie, iar medicii de pe compartimentul de terapie intensivă, la începutul lunii august. Ultimele detașări pentru asistente și infirmiere, la Sanatoriul Balnear Techirghiol și Spitalul Medgidia, au încetat la data de 1 august și tot acest personal a revenit în spital.



-Unitatea se confruntă cu deficit de personal?



-În acest moment nu ne confruntăm cu deficit de personal pe secțiile de boli infecțioase și camera de gardă, deoarece personalul din compartimentul de terapie intensivă este redistribuit în alte secții și compartimente ale spitalului. Avem probleme, în schimb, cu personalul mediu pentru laborator și unele posturi de asistente unice: asistent transfuzor pentru compartimentul UTS, asistent de dietetică, dar în acest moment sunt concursuri în derulare și sperăm să reducem acest deficit.





-La momentul izbucnirii incendiului eram în demisolul clădirii, acolo unde funcționa centrul de vaccinare pentru personalul medical. Inițial, când am auzit pași la parter, am crezut că este o problemă cu un pacient, că se încep manevre de resuscitare, dar după câteva momente, cineva a anunțat incendiul. În cele câteva secunde, până am urcat scările la parter, am tot sperat să nu fie adevărat, dar, din păcate, deja parterul era cuprins de un fum gros. Imediat am sunat la 112, am solicitat oprirea oxigenului din stație, acestea fiind primele măsuri care trebuiau luate și apoi am ajutat la evacuarea pacienților de pe Terapie Intensivă. Ulterior, am ținut permanent legătura cu colegii din spital, cu colegii de la Centrul de Coordonare din București, cu colegii de la Ambulanță și apoi cu colegii din alte spitale. Dimineața, până la evacuarea tuturor pacienților din spital nu prea am avut timp să mă gândesc la nimic, ulterior, când am realizat că spitalul este fără pacienți, m-a cuprins un sentiment de panică, nesiguranță, incertitudine.