Consilierul local Ateş Casimceali se destăinuie: "Constanţa este un paradis multicultural, multietnic şi multiconfesional"

-Sunteţi o persoană căreia îi place să practice sport şi care propune de multe ori proiecte pentru infrastructura sportivă. De unde această pasiune?



-Părinţii mei au avut o strategie bună prin care mă plimbau pe lângă terenurile unde se practicau diferite ramuri sportive şi automat eu mă agăţam de gard că doream să particip la antrenamente alături de copii, dar sportul pe care l-am practicat cel mai mult a fost şi este în continuare tenisul. Astăzi alerg, înot, pedalez şi practic sporturi de echipă cu prietenii. Numărul bazelor sportive din Constanţa nu ne face cinste, dar pentru unii este şi o scuză involuntară să nu facă mişcare. Vorbeam cu un cetăţean de onoare al oraşului nostru, antrenorul şi prietenul Aihan Omer, acesta îmi sublinia câte beneficii ar putea aduce antrenamentele pe plajă pentru toţi sportivii de la malul mării, suprafaţă de care doar noi ne bucurăm la nivel naţional, stil de pregătire fizică pe care el l-a adoptat şi folosit cu succes în handbal. Proiectele sportive depăşesc tabloul cunoscut de calităţi pe care îl aduce mişcarea în vieţile noastre, eu îl consider ca element fundamental în sănătate şi educaţie. Îmi doresc să implementăm la nivel naţional ca la orele de educaţie fizică şi sport să se practice în fiecare semestru altă ramură sportivă, astfel încât după câteva luni un antrenor de specialitate poate selecta copiii cu aptitudini motrice şi îndemânare, iar elevii îşi definitivează o „cultură sportivă generală” care astăzi lipseşte cu desăvârşire din cauza smartphone-urilor.



-Ce faceţi atunci când nu vă ocupaţi de problemele din administraţia locală, dar nici de meseria dumneavoastră? Cum vă petreceţi timpul liber?



-Din păcate, nu am învăţat încă să mă deconectez total de cea mai nouă activitate din viaţa mea, cea de consilier local, şi chiar dacă sunt la alergat, la plimbare cu soţia, la o ieşire în oraş cu prietenii, observ minusuri ale oraşului, locuri care pot fi înfrumuseţate şi oameni care nu îşi respectă oraşul.



-Am observat că de cele mai multe ori aveţi foarte puţine intervenţii în şedinţele de consiliu local, în timp ce unii dintre colegii dumneavostră se ceartă. Vi se pare că uneori se merge prea departe?



-Nu sunt o fire conflictuală, cu atât mai puţin dacă este ceva public. Proiectele, discuţiile şi disputele pot fi purtate şi înainte de şedinţe, dar nu mă deranjează colegii activi verbal, doar că uneori cei care au cele mai dese intervenţii duc lipsă de reuşite.



-Dacă ar fi să vă naşteţi din nou, unde v-aţi dori să se întâmple acest lucru? Aţi da România şi mai ales Constanţa pe un alt loc?



-Constanţa este un paradis multicultural, multietnic şi multiconfesional poate unicat în lume. Numărul de etnii, buna lor convieţuire, istoria oraşului ne subliniază cât de bogaţi suntem. Trăiesc cu convingerea că doar o strategie inspirată de turism bazată pe Constanţa poate spori succesul acestei industrii în oraşul nostru. În România sunt mulţi cetăţeni care se concentrează pe o listă lungă de neajunsuri, dar am prieteni mulţi stabiliţi definitiv în străinătate şi societate fără probleme nu există, iar dificultăţile sunt pretutindeni, doar că sunt diferite. Pentru concluzie, folosesc vorbele marelui Jean Constantin: „Pe toată America, nu dau eu Constanţa mea!”



-Unde vă vedeţi peste următorii 10-15 ani? Aveţi de gând să avansaţi pe scara politică?



-Cred că trăim cele mai tulburi vremuri, nu ne aşteptam să trăim într-un timp atât de scurt așa multe evenimente nefericite pentru omenire şi dacă am învăţat ceva în ultimii doi-trei ani este să nu cauţi să îţi trasezi obiective definite pe termen mediu şi lung. Speram să îmi pot impune stilul la început de drum în „politică”, dar din câte văd, compromisurile sunt la tot pasul.







-O ultimă întrebare. Care ar fi mesajul dumneavoastră pentru cetăţenii Constanţei?



-Am multe mesaje pentru constănţeni, dar mi-aş dori să le răspund direct fiecăruia, îmi este greu să adresez un mesaj general valabil, dar cred că unul universal şi potrivit ar fi să recunosc că lucrurile nu se întâmplă suficient de repede, să le subliniez că şantierele de astăzi sunt vitale pentru funcţionarea oraşului şi că sper alături de ei să ne bucurăm curând de rezultate. Dacă aş transpune totul la un nivel mai mic, numai cei care şi-au renovat recent casa pot înţelege cum sunt unii muncitori, cât s-au scumpit materialele şi cum se amână termenele de execuţie.





-Conjunctura a fost, de fapt, o serie de evenimente care m-au pus în faţa jurământului pentru primul mandat de consilier local. Parteneriatul UDTTMR – PNL, iar apoi retragerea unui coleg mi-au permis mie să înaintez şi să trăiesc responsabilitatea reprezentării cetăţenilor. Mi-aş fi dorit ca la jumătatea mandatului să avem mai multe motive de mândrie şi recunosc că este loc de mai bine! Profilul meseriei mele nu este concentrat pe cunoştinţe de administraţie locală, dar din dorinţa de a pune umărul la revitalizarea oraşului şi din activism civic, mă străduiesc să ajut cât mai mult.-Pentru mine, meseria de medic este mai presus de orice funcţie pentru că îmi oferă nenumărate satisfacţii pe toate planurile. Pacienţii mei au prioritate, iar activitatea în Consiliul Local încerc să mi-o planific cât pot de eficient, drept dovadă că nu am lipsit până acum la nicio şedinţă.-Pornind de la definiţia democraţiei enunţată de Ion Raţiu „Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine”, pot afirma că îi respect pe toţi colegii, indiferent de partid, indiferent de opinii şi orientări şi cred că doar monopolul politic poate expune cetăţenii la pericole. Experienţa activităţii din UDTTMR m-a ajutat şi mă ajută foarte mult, colegii din PNL sunt deschişi cu mine, dar cred că, dacă am simplifica o parte din protocoale, am putea înainta mai rapid, mai eficient şi mai direct pentru binele constănţenilor.-E drept că, prin natura mea de a fi, sunt într-un dialog permanent cu oamenii, fie că ne întâlnim pe stradă, vorbim la telefon sau pe reţelele de socializare. Oamenii vin cu sesizări, cu solicitări, ne semnalează numeroase probleme şi este foarte bine că o fac pentru că doar aşa putem să îndreptăm ceea ce nu este bine. În acelaşi timp, eu sunt în permanenţă cu ochii şi pe alte administraţii locale din ţară şi încerc pe cât posibil să fiu la curent şi cu tendinţele occidentale. Toate acestea, coroborate, mă ajută să creionez proiectele despre care vorbiţi. Chiar cred că fiecare dintre noi putem contribui cu o idee, o propunere, un proiect la bunul mers al urbei noastre. Unele proiecte, care au avut succes în alte oraşe mari din România, la constănţeni nu au prins. Este cazul proiectului „Adoptă un spaţiu verde”, căruia i-am urmărit succesul în alte oraşe din ţară şi datorită susţinerii lui de către domnul primar Vergil Chiţac l-am implementat şi în Constanţa, dar nu a produs aceleaşi rezultate ca în vestul României. Personal, cred în critica constructivă, şi eu critic ceea ce consider că nu este bine, dar întotdeauna îmi impun să vin cu argumente în favoarea părerilor mele şi, cel mai important, vin şi cu o soluţie la problema pe care o critic. Cred eu că este cea mai bună soluţie atunci când vrei să te faci auzit.