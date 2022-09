Regulamentul parcărilor din Constanța, vizat de modificări! Propuneri de noi abonamente și gratuități

În rândurile următoare, spicuim câteva dintre propunerile consilierilor locali. Astfel, prin proiectul consilierilor locali din grupul PSD se propune completarea listei de abonamente pentru fiecare zonă de taxare în parte. „Prin proiectul de hotărâre dorim să completăm pentru zonele 0 și 1 lista abonamentelor, introducând pentru 1 zi, 7 zile, 30 de zile și 1 an, să reducem tariful orar la 2 lei/oră în zona 0 și la 1,5 lei/oră în zona 1, să eliminăm zona 2, iar parcarea să fie gratuită în intervalul orar 20.00 – 8.00. Venim, astfel, în sprijinul turiștilor, al constănțenilor, al agenților economici, al agențiilor de turism și, prin efectul de multiplicare, al întregii economii locale”, se arată în documentația semnată de consilierii PSD, în frunte cu Costin Răsăuțeanu. În cadrul propunerii PSD, pentru zona 0 s-ar percepe următoarele abonamente: pentru 12 ore – 12 lei, 1 zi – 24 lei, 7 zile – 126 lei, 30 zile – 360 lei, 1 an – 2.190 lei. Pentru zona 1 s-ar percepe următoarele abonamente: 12 ore – 9 lei, 1 zi – 18 lei, 7 zile – 94 lei, 30 zile – 270 lei, 1 an – 1.642 lei. Cei care au un abonament pentru zona 0 l-ar putea folosi și pentru zona 1.







Gratuitate după ora 20.00 și în weekenduri





Printre propunerile consilierilor din grupurile PNL și USR, semnate de cei doi viceprimari Ionuț Rusu și Florin Cocargeanu, se numără: parcare gratuită în zona 0 în weekend și în intervalul orar 20.00 – 8.00, abonamente de 7 zile pentru zonele 0 și 1 etc. Referitor la parcările de reședință, din zona 3, propunerea grupurilor PNL – USR prevede: „Parcările de reședință constituie zona 3 a municipiului. În parcările de reședință se va atribui câte un loc de parcare pentru fiecare apartament, cu excepția situațiilor în care același utilizator deține în același imobil mai multe apartamente. După epuizarea cererilor depuse pentru atribuirea primului loc de parcare de reședință, dacă rămân locuri disponibile timp de trei luni și nu mai există solicitări în zonă, se poate atribui un al doilea loc de parcare de reședință.





În intervalul orar 8.00 – 16.00, de luni până vineri, exceptând zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale, locurile de parcare de reședință pot fi ocupate de orice altă persoană decât titularul rezervării, doar cu plata abonamentului destinat persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate și persoanelor juridice din zona 0 și 1, a tarifului aplicabil în zona 2 sau a taxei de parcare aplicabile zonei 3. Titularii autorizației de rezervare loc parcare reședință pot ocupa în intervalul orar menționat orice alt loc de parcare reședință”.





Cât privește tarifele propuse de respectivele grupuri, acestea sunt diferențiate în funcție de zonă. Parcările adiacente spațiilor publice din zona centrală a Constanței: 1 oră - 2 lei, 2 ore - 6 lei, 3 ore - 10 lei, 1 zi - 30 lei, abonament 7 zile - 100 lei. Tarifele vor fi aplicate de luni până duminică în intervalul orar 00.00 – 24.00, în perioada 1 iunie - 31 august. În restul perioadei, de luni – vineri, în intervalul 20.00 – 8.00, precum și în zilele de weekend și de sărbătorile legale, parcarea în zona 0 este gratuită. În zona 1 sunt propuse tarifele: 1 oră – 1,5 lei, 2 ore – 4,5 lei, 3 ore – 7,5 lei, o zi – 15 lei, abonament 7 zile 75 lei, aplicabile de luni până vineri în intervalul 8.00 – 20.00 pe tot parcursul anului. În intervalul 20.00 – 8.00 de luni până vineri, precum și în zilele de weekend și de sărbătorile legale, parcarea în zona 1 ar fi gratuită. Iar în zona 2: 1 oră – 50 bani, 2 ore – 1,5 lei, 3 ore – 2,5 lei, o zi – 10 lei, 7 zile – 50 lei, 30 zile – 150 lei. Taxa ar urma să fie încasată de luni până vineri în intervalul orar 8,00 – 20.00. În intervalul orar 20.00 – 8.00 de luni până vineri, în weekend și de sărbătorile legale, parcarea în zona 2 ar fi gratuită.



Locuri destinate riveranilor și cadrelor medicale, în parcarea de la Spitalul Județean





Propunerea PNL – USR are în vedere modificări și în ceea ce privește parcarea supraetajată de lângă Spitalul Județean Constanța. „Parcarea supraetajată din zona Spitalului Județean face parte din zona 0 și îi este aplicabil tariful de 4 lei/oră, primele 30 de minute fiind gratuite. Accesul în parcare se realizează prin solicitarea și obținerea tichetului de acces. Taxarea se realizează prin scanarea tichetului de parcare emis la intrare de către sistemul automat de bariere. Plata parcării se poate realiza la automatele de plată sau la operatorul acesteia, în situațiile neprevăzute. După achitarea tarifului, dreptul de parcare se anulează, ieșirea din parcare realizându-se în maximum 15 minute, în caz contrar se va datora tariful de parcare pentru încă o oră de staționare. În cazul forțării barierei de acces fără a ridica tichetul de parcare, precum și în situația pierderii/deteriorării tichetului de parcare se percepe un tarif de 100 lei, TVA inclus, la care se adaugă contravaloarea tarifului de parcare aferent intervalului staționat.





Pentru riverani și cei care își desfășoară activitatea în cadrul instituțiilor medicale din zonă care nu dețin loc de parcare rezervat se vor putea acorda un număr limitat de abonamente: 40% din totalul locurilor de parcare pentru riverani – titularii vor putea să le utilizeze de luni până vineri în intervalul 15.00 – 7.00, iar sâmbătă și duminică în intervalul 00.00 – 24.00. În afara acestui interval orar, beneficiarii vor achita tariful pe oră pentru zona 0.





Pentru angajații și studenții care își desfășoară activitatea în instituțiile medicale – 20% din totalul locurilor de parcare. Aceștia vor putea să le utilizeze de luni până duminică, 12 ore pe zi. În afara orelor alocate, vor achita tariful stabilit pentru zona 0”, se arată în propunere.





Cele două propuneri au fost publicate de Primăria Constanța pe 1 septembrie, pe pagina web a instituției, iar cei interesați pot transmite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până pe 21 septembrie: prin poștă, la sediul Direcției Generală Gestionare Servicii Publice, str. Mihăileanu nr.10, sau prin email, pe servicii.publice@primaria-constanta.ro.





Regulamentul parcărilor din municipiul Constanța a stârnit, încă de la intrarea lui în vigoare, numeroase critici. Inclusiv vara aceasta a fost amplu criticat, fiind mai multe voci care au susținut că din cauza tarifelor ridicate a avut de suferit turismul la malul mării. Așa cum au promis, grupurile politice din Consiliul Local Constanța au pus pe hârtie propunerile lor pentru modificarea respectivului regulament.