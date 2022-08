Primăria Constanţa va aloca bani pentru construirea unui complex sportiv în Republica Moldova. "Este incredibil!"

„Am înţeles că acest proiect a primit aviz negativ la comisia 5. Prin acest mod marcăm solidaritatea cu oraşul Cahul. Aceasta este parte a unui proiect naţional de sprijin pentru Republica Moldova. Acum un an aţi votat în unanimitate acordul de înfrăţire cu municipiul Cahul. Vă aduc aminte că în 12 martie în acest an am adoptat o declaraţie de sprijin faţă de Republica Moldova şi implicit municipiul Cahul. Este un proiect necesar prin care îi ajutăm pe fraţii noştri de peste Prut”, a spus Chiţac.



Liderul grupului USR, Dumitru Caragheorghe, a intervenit la doar câteva secunde după afirmaţia lui Vergil Chiţac.



„Este incredibil aşa ceva. Cum să acordăm bani pentru construirea unui complex sportiv în Republica Moldova, când noi nu avem în Constanţa o bază sportivă decentă? Nu putem arunca cu banii pe fereastră”, a spus Caragheorghe. În cele din urmă, proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru şi şapte abţineri.





Consilierii locali au mai votat un proiect care face referire la reamenajarea Parcului Gării, cel care se află într-o zonă importantă şi populată a oraşului. Şi acest proiect a fost adoptat cu 26 de voturi pentru. Un alt proiect care a fost adoptat de către consilierii locali a fost unul care face referire la creşterea indemnizaţiilor membrilor CA din compania Termoficare. Aleşii USR nu au fost de acord cu acest lucru, însă voturile celor de la PNL şi PSD s-au cumulat şi astfel proiectul a fost adoptat.



Consilierii nu i-au uitat nici pe revoluţionarii constănţeni. Nicolau Stelian, Viorel Pantan, Edvin Begali şi Nicolae Cazacu au primit câte un loc de veci din partea municipalităţii pentru că au participat la Revoluţia din 1989.



Un singur proiect de pe ordinea de zi nu a fost adoptat, şi anume cel care viza respingerea Planului Urbanistic de Detaliu – construire imobil P+2E+Etaj tehnic – unităţi de cazare, zona Complex Aurora, Staţiunea Mamaia, investitor Aurora Mamaia SRL.





Au fost exprimate 8 voturi pentru, 8 împotrivă şi 9 abţineri.



Primarul Vergil Chiţac a mai propus un proiect care face referire la modificarea regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Constanţa.



Liderul grupului PSD, Costin Răsăuţeanu, a ţinut să aibă o intervenţie înainte ca acest proiect să fie votat.



„Bănuiesc că aţi stat la masa discuţiilor şi aţi avut un dialog cu cei care fac curăţenie în oraş, astfel încât aceste modificări să aşeze lucrurile. Ele sună bine, dar s-ar putea să fie greu de implementat. Trebuie să avem grijă să nu blocăm acest proiect”, a spus Răsăuţeanu. Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru. Acestea au fost doar câteva dintre proiectele votate de către consilierii locali din Constanţa.



Şedinţa a avut loc în format online, aşa cum se întâmplă de mai multă vreme.





