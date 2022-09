Porturile maritime românești vor încheia anul 2022 cu un trafic de mărfuri record, de peste 70 de milioane de tone

În perioada următoare va fi depus, în cadrul POIM 2014-2020, proiectul privind extinderea la patru benzi a drumului dintre poarta 7 și joncțiunea cu podul rutier peste Canalul Dunăre – Marea Neagră cu drumul care realizează legătura între poarta 9 și poarta 8 spre zona de nord a portului Constanța.



- Porturile maritime românești au încheiat anul 2021 cu un trafic de mărfuri record, de 67,5 milioane de tone de mărfuri. Va fi depășit acest nivel în 2022? Care este volumul traficului de mărfuri realizat în primele opt luni ale acestui an?



- Cred că sunt toate premisele ca traficul din acest an să ajungă la 70 de milioane tone și să atingem un nou record al volumului de mărfuri prin porturile maritime românești. Datele preliminare, nefinalizate încă, arată că, pe primele opt luni ale acestui an, traficul total de mărfuri în porturile maritime românești a ajuns la 51 de milioane de tone, din care 17 milioane de tone de cereale. Anul trecut în aceeași perioadă, traficul era de 45 milioane tone, din care 16,2 milioane de tone de cereale.











- Portul Constanța visează de mulți ani să atragă investiții productive, să dezvolte un sector de prelucrare, industrial. Ce vă propuneți în această direcție?



- Dacă vor veni solicitări, le vom evalua și vom sprijini orice inițiativă în acest sens.





- În zilele noastre asistăm la o schimbare majoră în flota mondială. Combustibilii lichizi convenționali sunt înlocuiți tot mai mult de gazele lichefiate și au început să apară navele acționate de hidrogen, amoniac și baterii electrice. O serie de porturi europene fac deja pregătiri în această direcție, astfel încât navele să poată fi aprovizionate cu noile tipuri de carburanți. Portul Constanța are în vedere construirea, în viitorul apropiat, a unor terminale de gaze naturale lichefiate?



- Ideea construirii unui terminal de gaze lichefiate nu este una nouă. În prezent, este în curs revizuirea masterplanului portului Constanța. Există o întârziere, determinată de războiul de Ucraina și noile coordonate pe care se înscriu porturile maritime românești în acest context, dar această revizuire își propune să identifice proiectele necesare în noua conjunctură. Vom vedea, astfel, necesitatea unor astfel de terminale de gaze lichefiate în portul Constanța. Nu este neglijată însă posibilitatea de a oferi alternative privind aprovizionarea navelor cu combustibili alternativi și avem proiecte în curs în acest sens: EALING, PIONEERS, etc.





- Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța este partener în cadrul proiectului EALING, care are drept obiectiv trecerea la alimentarea navelor cu energie electrică de la mal, pe timpul escalelor. Proiectul a demarat pe data de 1 iunie 2020. În ce stadiu se află în prezent?



- Prin CEF Transport a fost aprobat, recent, un proiect derivat din EALING, proiectul ECOLD privind asigurarea condițiilor electrice de racordare la cheu a navelor în portul Constanța (regim Cold Ironing) în vederea interconectării la TEN-T pentru implementarea proiectului EALING. Valoarea proiectului este de 18,8 milioane euro, finanțarea fiind asigurată în proporție de 85% din fonduri europene în cadrul programului CEF, iar 15% și TVA de la bugetul de stat.





Scopul proiectului este de conectare a navelor la țărm, indiferent de tipul acestora (croazieră, ro-ro, ferry-boat, multipurpose, bulk carrier, tanker etc), dimensiune, tensiune de alimentare, frecvență și putere electrică solicitată. 10 dane vor beneficia de instalarea tehnologiei cold-ironing, având în vedere numărul de solicitări de conectare-deconectare, precum și perspectivele de dezvoltare a zonei.





Prin realizarea acestei investiții, instalațiile existente vor fi aduse la o stare de funcționare performantă, pentru toate tipurile de nave existente și în parametri optimi, cu respectarea standardelor și a normativelor tehnice specifice referitoare la siguranța în exploatare, în condiții de eficiență energetică sporită.





Se vor reduce nivelul de zgomot, emisiile dăunătoare, precum și emisiile CO2 în zona portuară, dar și în zona comercială aflată în imediata apropiere a portului.





Se vor crea oportunități de afaceri pentru toate părțile implicate: reducerea costurilor de funcționare a navelor și furnizarea de servicii suplimentare în porturi.





Proiectul EALING decurge așa cum era planificat. Cei 16 parteneri implicați lucrează la studiile tehnice și evaluările performanțelor porturilor participante, pentru a accelera și pregăti etapa de lucrări.









- Funcționarea și dezvoltarea porturilor maritime depind, în mare măsură, de buna colaborare dintre Administrația Portuară și operatorii portuari. Până la această dată, ați avut vreo întâlnire cu reprezentanții organizației patronale Constanța Port Business Association? Ce probleme au ridicat?



- Deocamdată nu ne-am întâlnit cu reprezentanții organizației patronale, dar este în pregătire o astfel de întâlnire. Doresc însă să îi asigur pe toți agenții economici din port că sunt un om al dialogului și îmi doresc o relație cât mai bună cu ei, pe bazele unui interes comun, interesul portului Constanța! Primordial în toate este portul Constanța!





- Postul de director general este de manager, ceea ce presupune studii economice, nu este un post tehnic, de conducere a navelor. Eu sunt economist, cu master în drept, consider că am cunoștințele necesare acestui post. Nu sunt străin de activitatea porturilor maritime, am experiența anilor cât am lucrat în APC, dar și la Oil Terminal sau Petromin.- Mandatul meu este unul limitat, de patru luni. În perioada pe care o am la dispoziție, continui proiectele începute, le voi accelera, în special pe cele cuprinse în programul de guvernare. Intenționez să pregătim noi proiecte, care să fie lansate cât de curând, prioritare fiind proiectele de dezvoltare cu fonduri europene.- Sunt pregătite proiecte de modernizare și dezvoltare a porturilor maritime românești, în cadrul Programului Operațional Transporturi 2021 – 2027, în valoare de 550 milioane euro. Acestea sunt axate pe: reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere (100 de milioane de euro); dragaje de investiții în porturile Constanța și Mangalia (120 de milioane de euro); o nouă etapă din modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în portul Constanța (46 de milioane de euro); continuarea modernizării rețelei de apă și canalizare (19 milioane de euro); dezvoltarea capacității feroviare în sectorul fluvio-maritim, care va intra într-o nouă etapă (10 milioane de euro). Fluidizarea traficului de camioane este un obiectiv important. În acest sens, se va lansa procedura pentru realizarea unei parcări securizate cu facilități de staționare, în vecinătatea autostrăzii A4 (15 – 18 milioane de euro).