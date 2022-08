România ar fi rămas fără marinari de n-ar fi existat CERONAV!

Instituția a fost înființată în 1976, anul în care Șantierul Naval Constanța lansa la apă petrolierul de 150.000 tdw „Independența” și la un an după livrarea mineralierului de 55.000 tdw „Tomis”. Ambele nave marcaseră intrarea României în rândul constructorilor de nave de mare tonaj și începutul edificării uneia dintre cele mai mari flote ale lumii.



Înființată sub denumirea Centrul de Perfecționare a Lucrătorilor din Marina Civilă, instituția a primit misiunea de a pregăti și perfecționa personalul din flota maritimă națională.











În anii care au trecut, odată cu declanșarea crizei ce a dus la dispariția flotei naționale, instituția și-a schimbat de mai multe ori numele. Mai întâi s-a numit Centrul de Instruire și Perfecționare a Lucrătorilor din Marina Civilă, apoi Centrul de Perfecționare a Personalului din Marina Civilă și Calificare Personal Exploatare Portuară. După fuziunea din 2003 cu Centrul de Perfecționare a Personalului din Navigația Fluvială din Galați, a devenit CERONAV. Astăzi, instituția contribuie la creșterea și diversificarea competențelor unui număr 54.319 navigatori, din care 39.536 de navigatori sunt atestați pentru sectorul maritim, iar 14.783 de navigatori, pentru sectorul fluvial, la care se adaugă personalul off-shore și portuar.













Un deceniu la „cârma” CERONAV





În urmă cu zece ani, mai exact în iulie 2012, Ovidiu Sorin Cupșa a preluat „cârma” CERONAV, devenind, între timp, și ambasador maritim IMO. La finalul acestui deceniu de activitate, i-am adresat următoarea întrebare:



- Domnule director, ce schimbări au adus acești zece ani în evoluția instituției și în beneficiul marinarilor români?



- Cei zece ani au însemnat o perioadă de dezvoltare fără precedent în istoria instituției, din mai multe puncte de vedere. Au fost introduse noi cursuri, astfel că, în momentul de față, cu cele aproximativ 300 de tipuri de cursuri, CERONAV a devenit instituția cu cea mai mare ofertă de training în sectorul naval, la nivelul Uniunii Europene. În acești zece ani, instituția și-a diversificat portofoliul de cursuri, intrând pe piața cursurilor off-shore și a celor din activitățile conexe domeniului naval. În această perioadă, CERONAV a implementat Convenția internațională de la Manila, care a determinat schimbări fundamentale ale tipurilor de cursuri și în programa cursurilor obligatorii, precum și Directiva Europeană privind armonizarea pregătirii profesionale pe apele interioare. În momentul de față, România alături de Germania sunt primele țări care au implementat această directivă. În vederea aplicării ei, CERONAV a construit de la zero, la Galați, cel mai modern centru de pregătire din Europa, pentru marinarii fluviali. Investițiile realizate în ultimii zece ani au triplat valoarea patrimoniului CERONAV. În prezent, este cea mai performantă instituție din Ministerul Transporturilor și printre cele mai performante instituții ale statului român. Tot în acești zece ani, CERONAV și-a reînnoit echipamentele și simulatoarele necesare cursurilor, toate fiind de ultimă generație. Flota de ambarcațiuni pentru pregătirea profesională este total nouă. În 2022 – anul cu cel mai mare buget de investiții – au început lucrările de proiectare pentru câteva investiții majore: campusul de la baza nautică din Constanța (o investiție de peste 10 milioane de euro); un nou poligon ultramodern pentru stingerea incendiilor; portul pentru ambarcațiuni, de la baza nautică; un simulator ultraperformant pentru industria off-shore, care va putea fi utilizat și în pregătirea militatorilor NATO. Tot în acest an, CERONAV își propune să intre pe piața serviciilor integrate, odată cu realizarea campusului, și pe piața operatorilor de centrale eoliene off-shore și on-shore. Instituția se află în procesul de acreditare pentru a furniza cursuri dynamic positioning, proces ce va fi finalizat până la finalul anului. Pentru desfășurarea acestor cursuri, în 2021, a fost achiziționat un simulator modern. De asemenea, se află în pregătire, urmând a fi semnat un contract cu o finanțare europeană de 40 de milioane de lei, proiectul de up-gradare a cursurilor din portofoliu și de digitalizare completă a activității instituției.













Cel mai performant centru de pregătire din Europa





Profund impresionat, nu m-am abținut și am exclamat:



- Domnule Cupșa, probabil că cei zece ani au fost prea scurți pentru atât de multe realizări! Spuneți-mi: câți cursanți ați pregătit anual, în această perioadă?



- În funcție de cererea de pe piața navigatorilor și de modificările aduse de convențiile internaționale, numărul anual al cursanților este variabil. Media s-a situat între 20.000 și 30.000 de navigatori pe an, dar am avut și ani cu peste 50.000 de cursanți. Și din acest punct de vedere, CERONAV este instituția europeană de profil cu cel mai mare număr de cursanți. Totodată, în rândul centrelor de pregătire din Europa, este instituția cu cea mai modernă dotare. Ca dovadă a poziției dobândite de instituția noastă pe plan european și mondial poate fi amintită vizita în România a secretarului general al Organizației Maritime Internaționale, Lim Kitack, vizită ce a avut loc în 2016, la împlinirea a 40 de ani de existență a CERONAV. Mai trebuie amintite pozițiile dobândite de instituția noastră în diverse organisme internaționale: cea de vicepreședinte al EDINA – organismul european al centrelor de pregătire profesională din shipping; cea de președinte UE la IMO, în 2019, când România a deținut președinția Uniunii Europene; cea de prim-vicepreședinte al Comitetului adunării generale a IMO (probabil cea mai înaltă funcție deținută de România în cadrul unui organism al ONU). Toate acestea sunt o dovadă a poziției înalte și a recunoașterii de care se bucură CERONAV în Europa și în lume.













O garanție pentru marinarii români



- Spuneți-mi, dacă CERONAV ar fi decăzut la fel ca multe alte instituții și companii ale statului român, am mai avea navigatori români pe piața shipping-ului internațional?



- Este o întrebare dificilă, la care, dacă vreți un răspuns scurt, spun NU! Dacă vreți un răspuns elaborat, trebuie precizat că România, la fel ca toate statele membre ale UE, s-a angajat să respecte legislația internațională, convențiile mondiale în domeniu. Din 20 martie 1965, România este membru al IMO, fiind obligată să implementeze toate convențiile acesteia, așa cum este obligată să aplice toate convențiile ONU și ale agențiilor sale. CERONAV a fost desemnat de către statul român ca fiind organismul național de certificare ce trebuie să garanteze implementarea convențiilor privind pregătirea profesională a navigatorilor. Marinarii români, la fel ca toți marinarii din lume, nu pot naviga dacă nu au certificatele conforme. Or, din 1976, de când s-a înființat CERONAV, continuând cu 1978, când a fost adoptată Convenția STCW, privind pregătirea profesională a personalului navigant, timp de 46 de ani instituția a asigurat conformitatea certificatelor marinarilor români. Statul român a dat dovadă de înțelepciune păstrând acest organism de certificare. În acești 46 de ani, niciun marinar român nu a avut probleme de conformitate cu certificatele de la CERONAV, oriunde în lume, pe orice navă, sub orice pavilion!



- Până la sărbătoarea Zilei Marinei Române mai sunt 11 zile. Ce le urați navigatorilor români?



- Tuturor navigatorilor români, fie că se află pe mările și oceanele lumii sau acasă, alături de familiile lor, le doresc sănătate și să rămână, întotdeauna, cei mai importanți ambasadori de imagine ai României pe mările și oceanele lumii!