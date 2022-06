"Pasiunea pentru nataţie a fost uriaşă, însă nu am uitat niciodată de latura educativă"

„Fenomenul Popovici” a acaparat România. În toată ţara se vorbeşte despre tânărul de numai 17 ani care a cucerit două medalii de aur la Campionatele Mondiale de la Budapesta. Brusc, nataţia a intrat sub lumina reflectoarelor. Şi ar fi bine să rămână acolo, să se construiască bazine, să fie susţinuţi sportivii şi antrenorii.La Constanţa, în bazinul de la Palatul Copiilor, „delfinii” au încheiat cu bine anul şcolar. Se socotesc medaliile, se fac planuri de viitor, iar în interviul acordat ziarului „Cuget Liber”, profesorul Octavian Tileagă, antrenor emerit, dezvăluie „reţeta” performanţei.- Domnule profesor, aţi revenit de la Campionatele Naţionale de cadeţi. Cum a fost competiţia, cum s-au comportat elevii dumneavoastră?- Ediţia de anul acesta a Campionatelor Naţionale de nataţie rezervate cadeţilor (12-14 ani) s-a desfăşurat în bazinul olimpic din cadrul Complexului Turistic de Nataţie din Târgovişte. O etapă finală pe ţară, deschisă numai sportivilor care au îndeplinit baremele de calificare în cadrul etapelor inter-regionale din luna aprilie. La startul competiţiei, s-au prezentat sportivi şi sportive din 68 cluburi afiliate la Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern, însumând un număr total de peste 400 înotători.Clubul nostru a fost reprezentat de patru sportivi Victor Farina-Alfonzetti, Mihnea George Ioniţă, Matei Silivestru şi Albert Bîrsan, care s-au străduit să termine cât mai sus în clasamente.- Cu ce obiective plecaserăţi la drum?- Obiectivul principal al participării noastre la această competiţie a fost obţinerea a cât mai multor medalii, echipa fiind creditată cu şanse de cucerire chiar a unui titlu de campion naţional.Până la final, Palatul Copiilor Constanţa şi-a adjudecat patru medalii - trei de argint şi una de bronz -, lucru care a plasat secţia noastră în primele 12 cluburi din România, din totalul celor 68 prezente la competiţie.- Şi a mers totul conform planului? A ieşit în evidenţă vreun „delfin”?- Dintre sportivii secţiei, s-au remarcat în mod special Matei Silivestru, un copil în vârstă de 13 ani, cel care a adus echipei noastre toate cele patru medalii. Este în mod evident lider de generaţie al cadeţilor noştri, multiplu campion naţional şcolar, un sportiv de mare perspectivă unanim recunoscut în ţară. Iar cea mai bună dovadă este aceea că, la Campionate Naţionale, a reuşit să urce pe podium la aproape toate probele de concurs la care a participat!„Suntem optimişti, dar totul este perfectibil!”- Aşadar, sunt speranţe ca Palatul Copiilor să aibă, în viitor apropiat, un nou campion.- Da, sperăm îndreptăţit să fim din nou în fruntea ierarhiilor. Aşteptăm să confirme nu numai Matei Silivestru, ci şi Mihnea Ioniţă, un copil în vârstă de 14 ani care a avut prestaţii bune la Naţionale, aflat într-un continuu progres. De altfel, el a terminat în partea superioară a clasamentelor la toate probele în care a participat.Aşadar, rezultatele obţinute de cadeţii noştri ne dau dreptul să fim optimişti, dar în mod cert sunt perfectibile. Este nevoie de o îmbunătăţire a activităţii de învăţare şi promovare, Palatul Copiilor neducând lipsă de copii talentaţi. De altfel, după cum remarcam şi cu altă ocazie, scopul este dublu: unul vizând aria sportului de performanţă, iar celălalt având un profund caracter social, bazat pe dorinţa de a creşte un tineret viguros, sănătos, cu dragoste de mişcare.- Cum aţi cataloga activitatea grupei de performanţă în anul şcolar recent încheiat?- Aşa cum am arătat şi în raportul de activitate al grupei de performanţă a secţiei de nataţie, înaintat conducerii Palatului Copiilor, ţinând cont şi de faptul că venim după o perioadă de restricţii generate de pandemia Covid-19, suntem pe un drum bun, ascendent.În anul şcolar 2021-2022, am obţinut un total de 30 de medalii în cele şapte competiţii la care am participat: trei finale ale Campionatelor Naţionale (seniori, tineret, juniori - bazin 25 m, Miercurea Ciuc; seniori, tineret, juniori - bazin 50 m, Bacău; cadeţi, Târgovişte), două finale ale Cupei României (cadeţi, Braşov; seniori, tineret, juniori, Târgovişte), o finală a Campionatelor Naţionale Şcolare (cadeţi, Baia Mare) şi o etapă Inter-Regională de calificare la Campionatele Naţionale de cadeţi (Bacău).Secretul reuşitei- Palatul Copiilor Constanţa este o unitate cu performanţe recunoscute, de-a lungul timpului, la nivel mondial. Care este secretul acestei reuşite şi, mai ales, va merge mai departe tradiţia?- Factorul principal care a generat succesul înotului constănţean a fost colectivul tehnic de cadre didactice din secţie. Pasionaţi, entuziaşti, convingători, cu motivaţie profesională temeinică, profesorii de înot de la Palatul Copiilor Constanţa au fost în permanenţă un exemplu de devotament pentru această ramură sportivă, pentru culorile clubului şi ale oraşului. Sacrificându-şi timpul liber aproape în totalitate, ei au reuşit să pună bazele unei adevărate şcoli de înot constănţene, recunoscută ca atare.Ca o confirmare a acestui fapt, mai multe cadre didactice ale secţiei au obţinut recunoaşterea oficială a profesionalismului propriu, obţinând titlul de antrenor emerit. Este cazul profesorilor Dumitru Lungu, Gheorghiţa Handrea, Aurel Şeicaru şi al meu.În prezent, secţia de nataţie este acoperită aproape în întregime cu profesori gradul didactic I, lucru care explică multe dintre succesele catedrei.Nu în ultimul rând, trebuie să amintim şi numele unora din profesorii secţiei care au avut o contribuţie deosebită în promovarea şi afirmarea înotului constănţean. În primul rând, profesorii Petre Toader şi Nicolae Coteţ, doi dintre fondatorii şcolii constănţene de înot. Rezultate deosebite, încununate de performanţe internaţionale şi sportivi promovaţi la loturile României au înregistrat prof. Veronica Macovei, Anca Buzbuchi, Marius Florescu sau Loredana Horvat.- Punând în balanţă, pe de o parte medaliile, pe de altă parte educaţia, care ar „atârna” mai greu?- Pasiunea pentru nataţie ne-a împins pe toţi să vorbim despre „arta înotului”, însă nu am uitat niciodată de latura educativă a acestui sport. Pregătirea pentru viaţă, integrarea în societate, puterea de a înfrunta greutăţile şi, nu în ultimul rând, capacitatea de autoevaluare corectă, de cunoaştere a adevăratelor limite sunt noţiuni esenţiale.În acest sens, marile satisfacţii sportive din cadrul secţiei de înot au fost fericit completate de procentul ridicat al absolvenţilor care s-au integrat şi realizat ulterior în viaţa socială. A fost a doua mare victorie a colectivului de cadre didactice din secţia de nataţie. Aceea a vieţii!- Răzvan Florea a pornit din bazinul de la Palatul Copiilor spre înalta performanţă, ajungând pe podiumul olimpic. Vom mai trăi vreodată această mare bucurie?- Este foarte greu de răspuns la această întrebare. Răzvan Florea, sportivul care a făcut istorie pentru nataţia româneascã şi evident pentru Constanţa, rămâne de departe cel mai reprezentativ produs al secţiei noastre. Este primul şi singurul medaliat olimpic din înotul masculin românesc, bronz la JO de la Atena 2004. Dar performanţa sa nu a fost una întâmplătoare! În prealabil, la Jocurile Olimpice de la Sydney 2000 a ocupat un remarcabil loc VI în finala probei de 200 m spate, a fost vicecampion european de seniori, deţinător a două medalii de bronz la Campionatele Europene de juniori de la Antwerpen, finalist la Campionatele Mondiale şi Europene de seniori, multiplu campion internaţional al Franţei, Germaniei, Italiei, Austriei, Belgiei etc. Sunt doar câteva din rezultatele care i-au adus sportivului un palmares de invidiat.Un campion de asemenea talie nu răsare peste noapte. Este nevoie de multă muncă, de mii de ore de antrenament, de susţinere din partea tuturor, de ambiţie şi dorinţă de perfecţionare. Dacă vom mai trăi bucuria de a vedea un constănţean pe podiumul olimpic? Este greu de spus dacă da sau nu, iar dacă da, când. Sunt mulţi factori de care depinde performanţa, însă noi ne dorim să fim cei mai buni!Foto: Facebook / Octavian Tavi Tileagă