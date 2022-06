Liga Navală Română continuă lupta pentru reînființarea flotei maritime comerciale și pensiile marinarilor

- Liga Navală Română este cea mai veche organizație neguvernamentală din România. A fost înființată în 1928 și desființată în 1949 de comuniști, pentru a fi reînființată în 1990. De atunci a acționat ca un vector de promovare a marinei și a activităților marinărești. În ultimii 12 ani, Liga a editat revista „Marea Noastră”, o publicație reprezentativă privind sectorul marinăresc, bogată în informații despre acest domeniu și despre istoria marinei române. Numerele apărute în această perioadă de 12 ani au fost realizate cu sprijinul a 30 – 40 de colaboratori și cuprind în jur de 500 de articole. Trebuie spus că în această perioadă au mai existat câteva publicații cu finanțare privată, care și-au propus să promoveze marina, dar care au rămas fără suflu. În schimb, „Marea Noastră” a rezistat, în ciuda faptului că editarea ei nu aduce nimănui vreun câștig material. Una dintre inițiativele Ligii, care s-a materializat în cele din urmă, pentru că a găsit sprijin la nivelul administrației centrale, este înființarea, începând cu anul 2018, a Colegiului Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanța, care fusese desființat în 1998. Eu am încercat și în calitate de parlamentar, în anul 2007, să obțin reînființarea colegiului militar. N-am avut succes atunci.









- Ce proiecte aveți pentru următorul mandat?



- Le-am propus colegilor să continuăm acțiunile de promovare a marinei și activităților marinărești, de a menține interesul publicului pentru acest sector de activitate. Din păcate, la nivel național nu s-a conștientizat importanța lui. La 31 decembrie 1989, România a avut o flotă de 320 de nave, cu o capacitate de transport de aproape 7 milioane tdw. Portul Constanța a reușit să depășească abia în 2019 nivelul de trafic atins înainte de 1989. Este o dovadă că statul român n-a fost conștient de importanța portului. Abia în actualul context politic, după momentul declanșării conflictului militar din vecinătatea României și când s-a văzut că mare parte din cerealele Ucrainei nu pot fi exportate decât prin țara noastră, toată lumea a început să vorbească de portul Constanța. Acesta are o capacitate de depozitare de 1,7 milioane de tone de cereale. Polonezii au o capacitate de 400 de mii de tone în toată țara. În anul 2018, printr-o rezoluție a conferinței naționale a Ligii Navale Române, am adus în atenția autorităților mai multe probleme, printre care: lipsa transportului maritim sub pavilion românesc, starea tehnică deficitară a flotei fluviale românești și necesitatea investițiilor în modernizarea ei, lipsa unei strategii navale. Rezoluția a fost susținută de Sindicatul Liber al Navigatorilor și de 12 operatori din portul Constanța. Niciuna dintre propunerile noastre nu s-a materializat până în prezent. Va trebui să reluăm acest demers și să încercăm să fim mai vizibili, împreună cu asociația operatorilor din portul Constanța, pentru că acest sector este un enorm izvor de dezvoltare pentru România.





- Veți relua demersurile privind reînființarea unei flote maritime comerciale sub pavilion românesc? După câte îmi amintesc, în calitate de parlamentar, ați avut o astfel de inițiativă.



- În calitate de parlamentar am avut două inițiative: una privind pavilionul maritim internațional al României, iar cealaltă referitoare la pensiile marinarilor. Nu s-a materializat niciuna. Inițiativa privind pavilionul a fost redepusă în 2011, dar tocmai Ministerul Transporturilor nu a susținut-o, dacă vă puteți imagina! În cazul pensiilor am dorit să se corecteze nedreptatea suferită de personalul navigant de pe navele cu pavilion românesc, prin neluarea în calcul a tuturor drepturilor bănești. De aceea, pensiile lor sunt foarte mici. În prezent, contextul este mai favorabil. Ovidiu Cupșa – directorul general al Ceronav - a preluat inițiativa privind pavilionul maritim al României și beneficiază de sprijinul senatorului Marius Humelnicu. Proiectul a intrat, deja, în circuitul instituțional. Noi, Liga, milităm pentru o flotă sub pavilion românesc. În prezent, 18 dintre statele comunitare au un regim fiscal favorabil pentru navele înmatriculate sub pavilionul propriu, companiile de navigație plătind o taxă pe tonajul navelor. Flotele care beneficiază de acest regim au obligația să pregătească cadeți, contribuind la asigurarea resursei umane pentru viitor.





- Câți membri are Liga Navală Română?



- În prezent, Liga are aproximativ 500 de membri, care fac parte din cele cinci filiale cu personalitate juridică (din Constanța, București, Mangalia, Brăila și Turnu Severin) și din sucursalele fără personalitate juridică (din Galați, Tulcea și Sulina). Încercăm să creștem media de vârstă a organizației, prin atragerea de noi membri.