Ce se întâmplă în Marea Neagră?

-Războiul din Ucraina, în mod evident, a crescut traficul din Portul Constanța, astfel încât există o presiune destul de mare a traficului de containere, în ambele direcții, există o presiune a cerealelor, se caută rutele cele mai neobișnuite pentru trecerea peste frontieră a acestor cereale, dar au apărut și tot felul de alte mărfuri pe care colegii noștri nu erau obișnuiți să le deruleze/opereze până în prezent.-După primul moment în care cu toții am fost în căutari, în care ne-am pus în discuție cum să facem să trecem aceste cereale peste graniță, am reușit și am realizat primul export de cereale din Ucraina, respectiv o navă încărcată cu 71.000 tone. Ulterior, am încărcat și alte nave, doar noi COMVEX am încărcat 9 nave cu cereale din Ucraina la care se adaugă și diferite cantități care au fost preluate de clienții noștri comercianți și care, la rândul lor, le-au asociat împreuna cu exporturile lor.