Șantierul Naval Constanța a înregistrat o creștere spectaculoasă a volumului lucrărilor de reparații și modernizări

- Beneficiarul este Grupul Histria. Din păcate, industria navală se confruntă cu dificultățile generate de creșterea prețurilor materialelor, în special ale tablei și produselor din oțel, dar și cu majorarea costurilor cu energia electrică, gazele tehnice și celelalte utilități necesare producției. În activitatea de reparații navale am înregistrat un volum ridicat de lucrări în prima parte a anului, inclusiv în lunile ianuarie și februarie, în care, în mod tradițional, numărul comenzilor era redus. De la începutul acestui an și până în prezent, avem 45 de proiecte realizate sau în curs de finalizare. Aceste contracte au asigurat volumul de lucrări necesar șantierului. Demn de subliniat este faptul că lucrările nu au vizat doar reparațiile standard, ci și modernizarea navelor, dotarea cu echipamente pentru protecția mediului, pentru tratarea apelor de balast. Chiar în prezent avem un proiect cu volum mare de lucrări de modernizare la o navă, care va fi dotată cu o instalație de tratare a gazelor de ardere, în vederea reducerii noxelor evacuate în atmosferă.

- Executăm reparații și modernizări la un număr de șapte nave.- Chiar dacă a fost perioada pandemiei, situația privind piața forței de muncă a rămas la fel de volatilă. Compania noastră a depus și depune eforturi pentru asigurarea necesarului de forță de muncă. Am realizat parteneriate cu unități din învățământul tehnic, iar din acest an școlar am demarat două clase în sistem de învățământ dual. De asemenea, am organizat acțiuni de orientare profesională în județul Constanța, cu sprijinul primăriilor, în cadrul cărora am promovat oferta noastră de locuri de muncă. Le-am arătat potențialilor lucrători că SNC le oferă locuri de muncă stabile, condiții de lucru decente și posibilitatea de a dobândi o calificare.