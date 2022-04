Rechinii din shipping-ul internațional nu-și vor mai putea bate joc de navigatorii români

- Cu ghilimelele de rigoare, pot fi considerate victorii. Satisfacția noastră este că am reușit să armonizăm legislația românească cu prevederile reglementărilor internaționale. Între noi fie vorba, Convenția MLC – 2006 ar fi trebuit să fie transpusă în legislația națională și aplicată la un an de la ratificarea ei de către Parlamentul țării noaste, în noiembrie 2016. Este adevărat că acum lucrurile s-au mișcat mai repede ca urmare a deciziei Comisiei Europene de a solicita instanței comunitare să sancționeze statul român pentru nerespectarea acordului dintre Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) și Asociația Armatorilor din Europa. SLN a contribuit la realizarea acordului dintre aceste organizații europene, în calitate de membru al Comisiei de Dialog Social de la nivelul Uniunii Europene. Acest acord este obligatoriu pentru toate statele europene, inclusiv România. Trebuie precizat că ordonanța este perfectibilă. Proiectul deosebit de voluminos – de 50 de pagini - a fost realizat într-o perioadă foarte scurtă, de patru săptămâni. Dar în mare, ceea ce s-a realizat e destul de bine făcut.

- Eu cred că rezistența s-a datorat neștiinței. În România, cu excepția mea, nu avem specialiști în domeniul problematicii cuprinsă în Convenția MLC – 2006. Eu sunt singura persoană din România care a participat la cursurile MLC – 2006 de la Torino, organizate și plătite de ITF pentru inspectorii săi. Mai apoi, inspectorii ITF care am absolvit cursurile ne-am perfecționat pregătirea, aplicând în practică cunoștințele dobândite. În ultimii ani, recurgând la prevederile MLC – 2006, am intervenit în favoarea echipajelor unor nave străine care au fost abandonate în portul Constanța, reușind să activăm mecanismele de protecție legale. Este important ca și autoritățile statului român să aibă specialiști în domeniul aplicării Convenției MLC – 2006. În acest sens, am solicitat ITF să ne asigure locuri, finanțate din bugetul său, pentru doi cursanți din țara noastră: unul de la Autoritatea Navală Română sau de la Ministerul Transporturilor și altul de la SLN, din comitetul tinerilor.- Este normal ca actul normativ să reglementeze în primul rând munca pe navele cu pavilion românesc, chiar dacă acestea nu există la această oră. Convenția și acordul social european trebuie transpuse în legislația tuturor țărilor comunitare indiferent că au sau nu flotă maritimă comercială. Dar trebuie să ne gândim și la viitor. După cum se știe, există un grup de inițiativă interministerial care lucrează la proiectul viitorului registru maritim internațional al României, care va atrage nave ale armatorilor privați sub pavilionul țării noastre. În mod firesc, cadrul legislativ pentru munca pe aceste nave trebuie pregătit dinainte. Pentru a putea înmatricula nave în registrul maritim român, trebuie să ai Convenția MLC – 2006 transpusă în legislația națională.