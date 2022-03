Prof. Adrian Ilie: "Istoria Dobrogei nu a fost deslușită în totalitate, iar pentru anumite perioade nu avem informații"

- Sunteți inițiatorul unui concurs pentru reviste școlare, care promovează nu numai jurnalismul, dar și preocuparea pentru cultură generală. De ce ați decis anul acesta să lansați provocarea și instituțiilor civile de învățământ?



- De anul trecut am propus un concurs de reviste școlare dedicat memoriei lui Eugeniu Botez și care se adresa elevilor din colegiile naționale militare-comandor. Anul acesta am înscris concursul în calendarul activităților județene al IȘJ Constanța, drept pentru care la acest concurs vom avea trei secțiuni: cea pentru colegiile naționale militare (din al cărui juriu faceți parte și dvs.), cea pentru colegiile/liceele civile din țară și cea pentru academiile militare din România (în ultimul caz la propunerea foștilor mei elevi, acum studenți la Academia Navală „Mircea cel Bătrân" Constanța, secția militară). Sunt convins de faptul că vom avea un concurs foarte interesant, știind că elevii și studenții manifestă un real interes pentru jurnalism, dar și pentru prezentarea activităților care îi reprezintă.



- Aveți în lucru, la ora actuală, un viitor titlu?



Sigur că da. Am în lucru două lucrări, dar nu pot dezvălui subiectele acestora. Vreau să fie o surpriză pentru toată lumea. Cert este că una dintre lucrări va fi lansată la începutul lunii octombrie.





- Istoria este o parte din noi. Vedem în fiecare zi, în mass-media, manifestări ale naționalismului. Copiii noștri au nevoie de istorie, trebuie să cunoască istoria neamului, pentru a nu uita originile, suferințele și realizările acestui popor. După o activitate la catedră de peste două decenii și jumătate, pot spune că elevii iubesc istoria și sunt fascinați de aceasta. Transdisciplinaritatea este binevenită și poate trezi interesul elevilor pentru studierea anumitor discipline. De exemplu, anul trecut am propus un concurs transdisciplinar – contraamiral Ilie Irimescu - destinat colegiilor naționale militare (la disciplinele Limba română, Istorie și Fizică), care a atras cadeții și a generat o competiție foarte apreciată. Anul acesta, am desfășurat deja, în ediția a II-a, faza la nivelul colegiilor, urmând ca la începutul lunii aprilie 2022 să se desfășoare faza finală la nivelul colegiilor militare. În grupurile de lucru de la nivelul MApN și ME, se vorbește deschis despre importanța studierii istoriei, de transdisciplinaritate și de oportunitatea realizării unor programe școlare atractive pentru elevi și pentru dascăli, deopotrivă.