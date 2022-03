INTERVIU - Directorul RAEDPP, Stere Hira: „Niciuna din piețele publice din Constanța nu își va schimba destinația!”

-Ce planuri sunt pentru piața Tomis III?



-Celelalte pieţe, Griviţa, Pescăruş, Tomis III, Tomis Nord, Unirii, au fost introduse într-un studiu de oportunitate, contractat în principal pentru bazarul Ştefăniţă Vodă, tocmai pentru a ne spune care este modalitatea optimă de management a acestor pieţe. Este adevărat, noi scoatem certificate de urbanism de demolare pentru toate pieţele, dar asta nu înseamnă că le demolăm, înseamnă că pregătim documentaţia, că încercăm să ducem tot circuitul birocratic, care durează foarte mult, iar, în momentul în care suntem în pragul de a da ordinul de începere a lucrărilor, atunci vom anunţa populaţia, atunci vom reloca din comercianţi şi din producători. Cert este că niciuna din pieţele constănţene aflate în administrarea instituţiei noastre, a RAEDPP-ului, nu îşi va schimba destinaţia.



„Vom ține cont de părerea cetățenilor!”



-Ați menționat de fostul bazar de pe strada Ștefăniță Vodă. Ce se întâmplă acolo, după demolarea din decembrie 2021?



-Avem un teren de 3.350 mp acolo, care devenise un focar de infecţie. Au durat puțin procedurile de demolare, pentru că nu existau nici acte de cadastru, nici de intabulare. Ulterior, am obţinut documentaţia de demolare, pe care am reuşit să o facem înainte de 1 ianuarie 2022. Înainte de a începe demolarea, am demarat un chestionar public care, din punctul meu de vedere, este prima dovadă de guvernare participativă dată de o administraţie constănţeană. Am avut 1.777 de respondenţi, iar lucrul cel mai important ce reiese din acest chestionar este că peste 60% din ei îşi doresc acolo o investiţie publică. Este foarte important pentru noi, iar asta ne-a determinat să pornim un studiu de oportunitate. Ca şi clasament al opţiunilor cetăţenilor, pe primul loc a fost o parcare, pe locul al doilea parc, apoi, la mare distanţă au fost o creşă, un supermarket. Vom ține cont de părerea cetățenilor, însă, trebuie să conducem raţional, științific, după date, tocmai de aceea, am comandat un studiu de oportunitate care va avea la bază acest chestionar și răspunsurile populației.



-Când va începe vânzarea ANL-urilor pentru chiriaşii care solicită acest lucru?



-A fost un blocaj anterior, dar în curând vor putea începe procedurile de vânzare. A fost un moment în care colegele mele nu comunicaseră încă preţurile pentru cei care îşi doresc să cumpere, din cauză că fusese modificată legislaţia și existau unele neclarități. Dar au fost făcute nişte reglaje şi au fost făcute calculele. Vestea bună este că acum preţurile au mai scăzut şi apartamentele sunt puţin mai ieftine decât anterior. Ele pot fi achiziționate, după cum își doresc solicitanții, inclusiv cu împrumut bancar.















„Am anulat cultura ploconului în piețe!”



-Au fost tot felul de reorganizări în ultima perioadă, la RAEDPP. Ce rezultat au avut acestea?



-Eu m-am chinuit de când am venit aici şi cred că am şi reuşit, să anulez cultura ploconului din pieţe. La noi era bineştiut că ploconul era la mare cinste. Cred că am putut să anulăm prin simplul fapt că am reuşit să distrugem sediul fostei Direcţii a pieţelor şi am adus toţi angajaţii într-un singur sediu. De asemenea, deşi nu am dorit să ieşim în faţă cu acest lucru, în 2021, regia a înregistrat profit, după mulţi ani cu pierderi însemnate. Nu am venit cu o soluţie magică, ci am reuşit să creştem şi am făcut o analiză şi o bună chivernisire a finanţelor noastre, exact ca într-o societate comercială. În plus, am fost transparenţi, au fost modificate preţurile la chirii, unele au crescut, altele au scăzut, dar, cel mai important, toate licitaţiile se desfăşoară foarte transparent. De asemenea, am redus cheltuielile salariale, pentru că, la momentul când am venit eu la conducerea RAEDPP, aici erau şase directori, fiecare cu maşini, telefoane, salarii generoase. Implementăm o nouă viteză de lucru și eu cred că reușim să schimbăm lucrurile în interior și imaginea exterioară a regiei.



-În prezent, ştim că vom demola şi vom reconstrui piaţa Tic Tac. Este un proiect pe care l-am găsit (n.r. de la fosta conducere a RAEDPP și fosta administrație locală) şi pe care l-am continuat. Avem documentaţia DALI aprobată şi indicatorii tehnico-economici sunt aprobaţi de către Consiliul Local. Urmează aprobarea bugetului, apoi scoatem pe platforma SICAP proiectare plus execuţie şi să dea Dumnezeu să meargă totul bine apoi și să începem lucrările cât mai curând.-Cunoaștem situația de acolo și am demarat deja proceduri. Este vorba despre piața I.L. Caragiale. Atât pentru aceasta, cât și pentru piaţa Brotăcei, notele de fundamentare sunt aprobate şi avem prinse în buget lucrări pentru reparaţii generale. Acest lucru înseamnă că nu vom mai fi nevoiţi să stăm după toată documentaţia, dar vom reuşi, cu nişte proiecte foarte actuale, să transformăm aceste pieţe. În primul rând, trebuie să schimbăm acoperişul, trebuie să schimbăm tarabele, să refacem pardoselile şi o să încercăm, pe cât putem, să închidem aceste pieţe. Cum, de exemplu, la I.L. Caragiale, fiind deschisă, este foarte mult curent și, în plus, dacă am putea închide am putea fi mai atractivi pentru ca producătorii agricoli să poată să îşi lase marfă seara şi să nu o încarce şi o descarce zilnic. De asemenea, vor fi condiţii mai umane în sezonul rece, când se poate închide. Însă trebuie să găsim o soluție pentru închidere mai dinamică, temporară. I.L. Caragiale va fi o piaţă foarte bună, din punctul nostru de vedere, pentru că deja a început să se populeze cu comercianţi, cu cetăţenii cartierului. Trebuie să îi schimbăm faţa, cu alte cuvinte, şi, nu în ultimul rând, în Consiliul de Administraţie, să discutăm inclusiv crearea de specific pentru magazine. Într-o piaţă, nu vrem să fie 10 comercianţi care să vândă carne de pasăre, ci vrem ca să fie marfă diversificată. Încercăm, prin destinaţiile pe care o să le scoatem la licitaţie pentru agenţii economici, să creăm destinaţie dinainte, tocmai pentru a obține, să spunem, un supermarket, unde cetăţeanul să rezolve toate cumpărăturile dintr-un singur loc.