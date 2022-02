Director Claudia Nițu: „În loc să aleagă o meserie, vor toți facultăți și ajung vânzători la mall”

Îmi pare rău că părinții nu vor să înțeleagă faptul că școala profesională este o oportunitate atât de a învăța o meserie, dar și pentru a-și continua și studiile dacă doresc, însă au șansa de a intra pe piața muncii foarte bine plătită. N-or primi din prima lună 5.000 lei, dar dacă sunt serioși pot ajunge. Și în străinătate meseriașii ajung să fie plătiți cu 6.000 de euro. Am descoperit cu prilejul unei deplasări cu o grupă de elevi în Spania, în luna noiembrie 2021. Cerere pe piața forței de muncă există, mai ales în domeniul energetic. Un meseriaș poate fi plătit mai bine decât un absolvent de facultate.



Pe 11 martie va fi sărbătorită Ziua Meseriilor, urmând ca unitățile de învățământ care au în planul de școlarizare școli profesionale vor trebui să-și promoveze, prin diverse activități, calificările de care dispun.





- Programa școlară este fix aceeași, posibilitățile de angajare după terminarea studiilor sunt aceleași, la fel și șansa de a continua studiile la zi pentru a susține mai apoi Bacalaureatul. Diferența o face implicarea agentului. La învățământul dual vorbim de o clasă a IX-a (16 elevi), pentru care agentul solicitant mai oferă, pe lângă bursa profesională de 200 lei de la Ministerul Educației, încă o bursă de 200 lei. Mai primesc o masă caldă, în sistem catering. Unii mănâncă aici, alții mai iau și acasă sau dacă lipsește cineva cer voie să mai ia o porție. Ceea ce îmi dovedește că unii dintre ei se bucură de masa aceasta mai mult decât ne așteptam. Mai mult, ENEL are o colaborare cu o organizație non-guvernamentală din Constanța, care le oferă cursuri de dezvoltare personală, două ore pe săptămână. Și chiar dacă sunt vinerea, ultimele două ore nu lipsesc niciodată. Iar la vară îi vor trimite și într-o tabără de o săptămână. Ceea ce face să sperăm că după cei trei ani în care agentul se ocupă de elev cresc șansele de a fi angajat. Din păcate, pentru anul școlar viitor nu am mai reușit să înființăm o clasă în sistem dual, întrucât agentul economic s-a reorientat către o altă regiune. În schimb, în urma discuțiilor cu Transelectrica, vom înființa o clasă de învățământ profesional, în anul școlar 2022-2023.- Din păcate, nu, pentru că părinții sunt cei care nu acceptă un viitor într-o școală profesională pentru copilul lor, care trebuie neapărat să facă o facultate. O afirmație a ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, a bulversat oarecum liceenii, care au reținut că ar putea să meargă la facultate din școala profesională. Deocamdată, este în vigoare, după absolvirea școlii profesionale, înscrierea în clasa a XI-a la zi și susținerea Bacalaureatului, fără de care nu se poate intra la nicio facultate. Revenind la valoarea școlii profesionale, trebuie să spun că, în urmă cu trei ani, am fost sunată de un agent economic din Galați care căuta absolvenți de liceu, indiferent că au Bac sau nu, și le oferea 6.000 lei salariu. Vor toți facultăți și mă întâlnesc mai apoi cu ei vânzători la Carrefour sau în mall. În loc să ai o meserie foarte căutată și după aceea poți să urmezi și studii superioare câte vrei tu.