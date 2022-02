Ce face Sindicatul Liber al Navigatorilor pentru marinarii români în anii pandemiei?

- Din nefericire, necazurile navigatorilor nu s-au terminat. Încă avem probleme cu efectuarea schimburilor de echipaje. Încă sunt multe țări care n-au ridicat restricțiile de circulație și nici n-au luat măsuri pentru facilitarea schimburilor de echipaje. China, Japonia, Coreea, Australia și Noua Zeelandă impun, în continuare, măsuri de carantină, vaccinare și certificate. Pentru companiile de navigație și navigatori e o adevărată nebunie să efectueze schimburile de echipaje în aceste țări. În cei peste doi ani care au trecut de la declanșarea pandemiei, ITF și sindicatele membre și-au îndeplinit misiunea de a-i ajuta pe navigatori. Desigur, nu s-au putut rezolva toate cazurile, dar mișcarea sindicală s-a implicat puternic și a rezolvat majoritatea problemelor apărute. De altfel, industria maritimă și organizațiile internaționale au apreciat rolul jucat de sindicatele navigatorilor în soluționarea multiplelor probleme apărute, precum și efortul navigatorilor pentru susținerea transportului maritim și a economiei mondiale.- Problemele sunt numeroase: dificultăți în efectuarea schimburilor de echipaje, neplata salariilor, îmbolnăviri și accidente la bordul navelor, concedii de boală neacordate. Din păcate, unii dintre marinari nu înțeleg că ITF și organizațiile afiliate sunt ale navigatorilor membri de sindicat, că forța lor de acțiune se sprijină pe unitatea și aportul membrilor. Este uimitor faptul că, după foarte mulți ani de la nașterea mișcării sindicale din flota mondială, există numeroși navigatori care insistă să fie ajutați deși nu fac parte din niciun sindicat. Printre cazurile recente se numără cel al unui marinar care s-a accidentat la bordul unei nave cu pavilion de complezență și care s-a trezit că nu beneficiază de asigurare, nava nefiind acoperită de un contract colectiv de muncă ITF. Un alt navigator de pe o navă aflată în zona Asiei ne-a cerut ajutorul pentru a fi repatriat. Familia unui navigator care muncește în condiții deosebite ne-a solicitat sprijinul pentru repatrierea acestuia. În cazul recentelor incendii petrecute la bordul unor nave în Mediterana și Atlantic, împreună cu Autoritatea Navală Română ne-am interesat dacă la bord sunt marinari români, pentru a-i putea ajuta imediat și a preîntâmpina cine știe de complicații ce pot să apară. Din fericire nu a fost cazul. În continuare pe piața crewing-ului acționează ilegal o serie de firme sau persoane, care fac victime printre navigatori, escrocându-i și punându-i în situații deosebite. Cel mai ciudat este cazul unui navigator căruia angajatorul îi cere, prin intermediul instanței de judecată, să returneze salariile primite în baza contractului de muncă.- Nu e un fenomen românesc. Îl întâlnim la foarte mulți navigatori din țările est-europene, dar și din alte zone ale lumii, care apelează la sprijinul sindicatelor fără să fie membri și – foarte ciudat! – considerând că acestea sunt obligate să-i ajute.- În prezent, avem aproximativ 6.000 de membri de sindicat, dar trebuie să rezolvăm problemele unui număr de 30.000 de navigatori, care ne cer ajutorul. Or sindicatul dispune de resurse financiare și potențial uman doar pentru soluționarea problemelor celor 6.000 de membri. Din cauza numeroaselor solicitări venite din partea celor ce nu fac parte din sindicat și a familiilor acestora, consumăm foarte mult timp zi și noapte pentru a răspunde la telefoane, mesaje și e-mailuri. Navigatorii trebuie să știe că personalul foarte restrâns din structura de conducere și administrativă a SLN are un program zilnic foarte încărcat. Pe lângă problemele de zi cu zi ale navigatorilor sunt cele administrative, negocierile colective, întâlnirile cu celelalte organizații sindicale – iată, acum, pe fondul războiului din Ucraina, vor fi discuții cu sindicatele de la Marea Neagră și Marea Mediterană - demersurile pe lângă autoritățile statului pentru rezolvarea problemelor navigatorilor și multe altele. Din discuțiile cu navigatorii nemembri de sindicat care ne-au cerut ajutorul, am constatat că n-au avut niciun motiv să nu se înscrie în sindicat, dar cu toate acestea nu au făcut-o.- Colaborarea, în prezent, este bună. Guvernele s-au schimbat destul de des. Am luat legătura cu noul ministru al transporturilor, Sorin Grindeanu, care ne-a rezolvat deja o cerință: prelungirea de la doi la cinci ani a valabilității carnetului de marinar. Măsura face obiectul unui proiect de hotărâre de guvern. Urmează a fi soluționate alte două probleme: adoptarea normelor de aplicare a Convenției internaționale privind munca și viața pe mare – MLC 2006 și înțelegerea România – Norvegia. În perspectivă ne gândim și la alte probleme ce ar trebui reglementate de statul român. Printre acestea se numără ratificarea și implementarea Convenției internaționale privind actele de identitate ale navigatorilor. Totodată, sperăm ca împreună cu Ministerul Transporturilor și Ceronav să rezolvăm problema perioadei de valabilitate a cursurilor de pregătire. În prezent, întrucât navigatorii fac cursurile obligatorii mai devreme de expirarea perioadei de valabilitate a celor vechi, există suprapuneri între cele două perioade. Solicităm ca perioada de valabilitate a noului curs să curgă abia din momentul expirării celei vechi. Am discutat deja cu directorul Ceronav și împreună vom rezolva această problemă. Intenționăm, de asemenea, să cerem Ministerului Transporturilor să înființeze un departament pentru navigatori, care să se preocupe de deschiderea piețelor pentru marinarii români. Sunt necesare contacte la nivel guvernamental, realizarea unor înțelegeri cu statele care dețin flote, ca acestea să preia și cadeți români, băieți și fete.