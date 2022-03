Prof. Florina Zecheru: "Mi-am dorit să aduc plusvaloare școlii în care am crescut ca dascăl!"

În urma unui proces de selecție, care a debutat la finele anului școlar trecut, Școala gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian” primea vizita echipei proiectului SuperTeach, prilej cu care a fost realizată o serie de interviuri, la finalul cărora s-a hotărât ca această școală constănțeană să fie prima instituție de stat din țară în care va fi implementată schimbarea.







Prof. Florina Zecheru, învățător la Școala gimnazială nr. 28, este cea care le-a prilejuit colegilor săi oportunitatea de a participa la cursurile de Predare cu Mentalitate Deschisă, ea fiind facilitator de mentalitate deschisă în educație, parte a comunității SuperTeach de mai bine de trei ani.







- Inițiativa dvs. dovedește încrederea în colectivul în care lucrați și dorința de a schimba mentalități?



- Chiar mi-am dorit ca în școala mea toți profesorii să beneficieze de acest curs. Mi-am dat seama că putem, împreună, să avem un impact mai mare asupra dezvoltării copiilor. În urma unui chestionar pe care l-am adresat colegilor - și le-am subliniat ce se urmărește prin acest proiect - ei au fost de acord să aplicăm ca școală.



- După 26 de ani de învățământ, cu siguranță provocarea învățământului online împinge limitele celui de la catedră. Considerați că acest proiect completează un context?



- Eu am descoperit SuperTeach înainte de această pandemie și consider că este o metodă de susținere chiar și în predarea online. Ceea ce vom face noi la clasă, indiferent că suntem fizic sau online, este de mare impact pentru elevii noștri, datorită acestor cursuri inspiraționale. După ce am parcurs acest curs mă gândeam unde mă situez eu, ca persoană. Și am realizat că zilnic suntem, în cea mai mare parte, într-o mentalitate închisă mulți dintre noi, atât în plan profesional, cât și personal. Suntem centrați doar pe noi, pe obiectivele noastre, pe ceea ce avem de făcut. De exemplu, merg la clasă și trebuie să termin neapărat acele exerciții și teme pe care mi le-am propus cu elevii. În timp ce mentalitatea deschisă îmi permite să conștientizez că și celălalt este la fel de important ca și tine. Nu este absolut deloc benefic să te consideri superior celuilalt.





În 26 de ani am participat la numeroase cursuri, nu numai pe parte de conținut, dar și pe parte de dezvoltare personală. Am ales tot timpul cursurile pe care le-am considerat valoroase pentru mine, nu numai pentru a realiza un portofoliu profesional, ci doar pe acelea care mă împlineau și mă ajutau să merg mai departe. Acest curs SuperTeach este dintre puținele care mi-a schimbat viața, datorită conținutului acestui curs și felului în care este realizat, oferind numeroase instrumente de a-l aplica nu numai la clasă, dar și în viața personală.





Tocmai de aceea mi-am dorit să aduc plusvaloare în școala mea, pentru că am simțit nevoia să dăruiesc ceea ce am primit deja. Școala aceasta m-a crescut pe mine ca dascăl și mi-am spus că e păcat să nu descoperim că se poate și mai bine.







- Cum vor resimți elevii schimbarea de mentalitate a profesorului lor?



- În primul rând se va realiza o comunicare mult mai bună între părinți și cadre didactice sau între elevi și cadre didactice. Se va reflecta chiar și în creșterea eficienței de învățare, deoarece ne dorim ca fiecare profesor să fie deschis cu-adevărat la nevoile elevilor. Să creștem capacitatea de a-i asculta pe cei din jur, de a-i întreba ce pot ei să facă sau cât pot ei să facă. Adică de a fi mult mai atent la nevoile celuilalt. Pentru că în momentul în care ești deschis și îl asculți și înțelegi pe celălalt și îl valorizezi, atunci orice activitate care se desfășoară va avea un alt impact.







Scopul acestui demers este de a aduce meseria de profesor acolo unde îi este locul. Mai precis, dacă nu dăm importanță educației înseamnă că nu știm ce dorim să facem cu viitorul nostru. După ce vom crește noi, ne dorim să aducem alături comunitatea, să atragem antreprenori către școală, să atragem instituțiile statului.





Principalul scop este acela de a stimula dorința profesorilor de a fi cei care inițiază și construiesc schimbarea mediului educațional, plecând de la modificarea propriei mentalități.