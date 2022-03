Ceronav a organizat un număr record de cursuri pentru marinarii români și străini, în anul 2021 (II)

- La nivel mondial, pe fondul obstacolelor generate de pandemia Covid-19 în calea schimburilor de echipaje, în special a celor din Asia de Sud-Est, deficitul de ofițeri de marină a crescut la 100.000 de persoane. Ca urmare, a crescut presiunea pe ofițerii din Europa de Est, în particular pe ofițerii români, care sunt solicitați să acopere cererea. Drept urmare, ne așteptăm ca și anul 2022 să fie un an al recordurilor pentru instituția noastră.- Avem cereri din partea marinarilor ucraineni să participe la cursurile organizate de Ceronav. Chiar am încheiat un protocol cu un recrutor ucrainean care urma să aducă marinarii în România. Așteptăm să se încheie cât mai repede războiul pentru a relua proiectul. Un alt proiect se referă la deschiderea unei filiale a Ceronav în Republica Moldova, în anul 2023, pentru pregătirea marinarilor din această țară. Consiliul de administrație al instituției noastre l-a avizat favorabil.