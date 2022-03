INTERVIU cu şefa Serviciului de Stare Civilă, Rodica Crăciun: "O căsătorie dăinuieşte în timp dacă există respect reciproc și dialog"

- Câte căsătorii ați oficiat în acești 31 de ani de activitate?



- Cred că am oficiat peste 20.000 de căsătorii. Şef serviciu sunt din 1996 și de atunci consider că o căsătorie dăinuieşte în timp dacă există respect reciproc și dialog. De asemenea, în tot acest timp, mi-au trecut prin fața ochilor sute de mii de oameni.



- În toţi aceşti ani, v-au trecut pragul și vedete?



-De-a lungul timpului, au ajuns la noi numeroase vedete. Am avut un băiat de la trupa L.A., care s-a căsătorit aici, apoi i-am avut alături pe Adrian Daminescu, Bodo, care a fost naş, Horia Brenciu, invitat la o nuntă aici, la Constanța. Nicu Paleru s-a căsătorit la noi, la fel ca și Ionuț Galani, iar Gică Hagi a fost naș. Desigur, exemplele pot continua.







-Sunt persoane nemulţumite de numele lor şi încearcă să şi le schimbe?



-Desigur, își pot schimba numele de familie, dar numai în anumite condiții. Oamenii trebuie să aibă un motiv întemeiat pentru această solicitare. De exemplu, am avut persoane cu numele Cântăbine, Mortu, Vierme, Căscatu, Cârnat, Pușcă, Mămăligă, care au formulat astfel de solicitări.



- Care sunt pașii de urmat pentru cei care doresc să se căsătorească?



-În primul rând, oamenii îşi fac programarea online, după care se prezintă la sediul nostru pentru a-și depune actele, cu 11 zile înainte de oficierea căsătoriei. Atenție! Mulți și-au pierdut programările pentru că nu au venit să depună actele, deci nu este suficient doar să se programeze pe site.



- Ce taxe trebuie să plătească la Starea Civilă cuplurile?



-Oficierea căsătoriei este gratuită de luni până vineri în sediu și 350 lei în weekend, iar cei care optează pentru alte locații vor scoate din buzunar suma de 1.850 lei, la sfârșitul săptămânii. Sunt cazuri în care am fost chemați pentru a uni destinele a doi oameni pe plajă, pe terase, la restaurante etc.







-Instituția înregistrează și decesele. Când pot face acest lucru?



- Cei care au un deces în familie se pot prezenta zilnic, de la ora 8.00 la 16.30 și inclusiv în weekend, sâmbăta, în intervalul 9.00-13.00, iar duminica, între orele 10.00-12.00.







-Starea Civilă este locul și unde se desfac căsătoriile?



-Da, se pot face divorțuri pe cale administrativă, care costă 573 de lei, dar se fac la noi numai dacă nu există copii minori rezultați în urma relației dintre parteneri.







-Dintre miile de amorezi, au existat și unele care au dorit să divorțeze într-un timp record?



-Am avut chiar cupluri care au cerut desfacerea căsătoriei și după două zile. Motivul? Unele persoane susțineau că soțul s-ar fi purtat urât cu soacra etc. Din păcate, am avut cupluri care s-au despărțit din cauza părinților care s-au băgat între ei.







-Ce mesaj aveți pentru tinerii din ziua de azi, care vor să devină o familie?



-Le transmit că acest pas îl fac pentru o viață, deci să se gândească foarte bine înainte de a-l face. Apoi, să știe că fiecare clipă trebuie trăită cu respect, armonie, pace în suflet.







-Ce alte servicii mai sunt oferite la Starea Civilă Constanța?



-Avem o echipă extraordinară aici, care ajută la multe servicii, la biroul de nașteri, la biroul de căsătorii, la sediul instituției, sau, la cerere, în afara acesteia. Alți colegi se ocupă de tot ce ține de biroul de decese, inclusiv transcrierea deceselor înregistrate în străinătate, eliberare adeverințe de înhumare pentru persoane decedate peste hotare. Alții își desfășoară activitatea în cadrului biroului de duplicate, unde eliberează certificate duplicat, în cazul pierderii acestora, deteriorării etc. De asemenea, tot la noi se fac transcrieri ale actelor de naștere, căsătorie, deces înregistrate în alte țări, precum și înscriere mențiuni din străinătate (divorț, schimbare nume, rectificare act).





Chiar dacă sună ciudat, viaţa fiecărui om care se naște pe acest pământ începe şi se termină la Starea Civilă. Acesta este locul unde toată lumea capătă o identitate, prin intermediul unei simple hârtiuțe, intitulată generic certificat de naştere, și pe care sunt scrise, negru pe alb, numele şi prenumele pe care le-au stabilit părinţii copilului. Apoi, peste ani și ani, tot la Serviciul de Stare Civilă, cuplurile de îndrăgostiţi devin o familie, asta imediat după oficierea căsătoriei civile. Din nefericire, după ani și ani, cu bune și rele se încheie povestea fiecărei vieţi, care vine cu completarea certificatului de deces. Aşa se face că Starea Civilă este locul contrastelor, pentru că este locul spre care oamenii se îndreaptă cu drag, în momente de fericire, dar și acel loc unde lacrimile de fericire din vremurile bune se împletesc, mai târziu, cu lacrimile de durere, pe care nimic nu le mai poate alina. Într-un astfel de loc, aici, la malul mării, șefa Serviciului de Stare Civilă din cadrul Primăriei Constanța, Rodica Crăciun, întâmpină cu bucurie proaspetele familii, însoţite de martori și părinţi emoţionaţi şi prieteni dornici să le fie alături și asta o face de peste trei decenii. Despre experiența de-o viață, am rugat-o pe aceasta să ne răspundă la câteva întrebări ce țin de activitatea instituției.-Starea civilă este o meserie, nu un serviciu. Ca să cunoşti starea civilă trebuie să-ţi placă, iar mie mi-a plăcut foarte mult și nu neapărat să oficiez căsătorii, ci să vin în ajutorul cetăţeanului, să-l ajut. Am ajutat pe toată lumea. Ba chiar, de multe ori, mi-am neglijat familia pentru a lucra și am ajuns la concluzia că viața a trecut atât de repede încât nu m-am putut ocupa de fiica mea, aşa cum mi-aş fi dorit. Oamenii trebuie să ştie, însă, că aici nu se fac numai căsătorii. Până la căsătorie, trebuie, mai întâi, să lucrezi actele, dar cu mare atenţie, pentru că dacă greşeşti ceva, lumea se supără, trebuie să facă rectificări asupra documentelor şi ajung în instanţă.-Dacă în anul 1993 se oficiau în jur de 270 de căsătorii pe săptămână, în 2022, şi după o pandemie care se lungeşte de mai bine de doi ani, se prezintă la Starea Civilă, pentru a se căsători, aproximativ 17 cupluri, săptămânal. Eu sunt aici din anul 1991 și pot să vă spun că oamenii nu se mai căsătoresc în acelaşi ritm, cum era în anii '90, de exemplu, şi asta nu pentru că nu se mai iubesc, ci pentru că pandemia le-a distrus moralul. Unii ne spun chiar că au moralul sfărâmat, iar din cauza Covidului, cei care s-au căsătorit au avut acces alături de un număr limitat de persoane, ceea ce nu le-a fost deloc pe plac.