Fostul deţinut politic Paul Andreescu, amintiri negre din tinereţe. "Am avut un Dumnezeu care m-a păzit"

-Atunci când te vezi într-o celulă a Securităţii, într-un beci, o celulă sinistră cu un pat de beton şi cu o oliţă care ţinea loc de toaletă, ai sentimentul de prăbuşire. Realizezi că nimeni nu te mai poate ajuta. Depinde cât durează această prăbuşire. Cu cât reuşeşti să te ridici mai repede, realizezi că puterea stă tot în tine. Odată ridicat, trebuia să rezist pentru că abia atunci începeau chinurile. Foamea, frigul, bătăile, nesomnul. Acestea sunt elementele care sunt menite să te extermine.-Nu dădusem la facultate. Voiam să muncesc un an de zile. Sora mea era studentă, iar părinţii nu prea aveau posibilităţi. Voiam să strâng bani şi următorul an să dau la Drept. Acesta era planul meu, care a fost stricat de arestarea mea.-Însemna să reuşeşti să îţi duci viaţa în nişte locuri de exterminare. Indiferent că erau închisori sau lagăre de muncă, se numeau locuri de exterminare. Foamea continua, bătăile continuau, cazarea era mizeră. Nu aveam asistenţă medicală şi nu puteam să iau legătura cu familia. Până la eliberare nu am avut nicio legătură cu familia.-Torţionarii erau oameni de la periferia societăţii cărora li se dăduseră puteri pe care ei nici nu credeau că le-ar putea avea vreodată. Aveau dreptul de viaţă şi de moarte asupra noastră. Puteau să facă orice şi erau gradulaţi. Cu cât făceau mai mult rău, cu atât erau văzuţi de conducerea închisorii mai bine.-În Gherla îl aveam pe Istrate, zis „Napoleon”, pe Goiciu, care era comandantul închisorii, Mihalcea, care era ofiţer. Mai erau şi fraţii Şomlea, zişi „Vacile Negre”, iar în lagărele de muncă era mai greu să le afli numele pentru că nu aveai posibilitatea.-Intrau în celulă şi îţi găseau un motiv pentru care să te bată. Ne băteau pentru că stăteam pe pat, sau dacă la numărătoare i se părea vreunui torţionar că te uitai urât la el, mâncai iar bătaie. Dacă râdeai, dacă nu le dădeai atenţie, te băteau din nou. Noi nu ne plângeam de milă pentru că dacă am fi făcut lucrul acesta, probabil că eram terminaţi. Aveam activităţile noastre. Căutam să luăm de la cei mai în vârstă tot ce puteam. Se ţineau prelegeri de istorie, de filozofie, de religie. Unii învăţau limbi străine. Se învăţau matematică, fizică şi alte materii.-Aş putea să spun că prima mea amintire este legată de celula L. Era o celulă în forma acestei litere, lată de 70 centimetri, înaltă de 1,30 metri şi pe jos era noroi. Aveam jugăr la mâini peste care, la un moment dat, începea să crească carnea. Au băgat un mort în celulă în noaptea de Revelion 1958-1959. A fost sinistru. Am avut un Dumnezeu întotdeauna alături de mine.-Nu. Nu am de ce. Sunt revoltat când îi aud pe unii că spun în numele tuturor că au iertat. Să vorbească în numele lor. Eu nu am de ce să iert. Nimeni nu a venit să îmi ceară mie iertare. Din contră, toţi au ţinut-o până în ultima clipă şi au spus că ei şi-au făcut datoria.-Nu am fost trimis în Balta Brăilei. Am fost trimis din Balta Brăilei undeva în Bărăgan, satul Rubla. Am avut domiciliul forţat acolo. Ne reluasem practic viaţa de dinainte, dar nu puteam să ne deplasăm la mai mult de 15 kilometri de localitate. Eram controlaţi.-Mă bucură acest lucru. Însă, am rămas cu un gust amar. Am aflat prin intermediul reţelelor de socializare că la această întâlnire nu a fost nimeni invitat din cadrul Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România. În schimb, au fost invitaţi alţi patru deţinuţi politici, care nu sunt membri ai asociaţiei şi am mai aflat că trei dintre aceştia au fost informatori la Securitate.