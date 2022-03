Prof. Carmen Mînea: "Actualele generații au ca principal scop să obțină bani mulți într-un timp foarte scurt"

De altfel, de când am devenit școală parteneră Microsoft, prin bunăvoința partenerilor ne-au fost trimiși zece microbiți, precursori de roboței, cu care elevii noștri lucrează la partea de instruire practică și încep să facă roboței.





La sfârșitul lunii iunie 2021 am avut un parteneriat de școlarizare a unor persoane resursă și condiția pentru a deveni școală parteneră Microsoft era ca un anumit procent din colegii școlarizați să promoveze un examen de certificare. Din fericire, toți colegii școlarizați au promovat acest examen de certificare și atunci am primit titlul de școală parteneră Microsoft.







- Ce au ales să facă mai departe absolvenții specializării telematică?



- De regulă, se îndreaptă spre școli postliceale sau spre facultăți de profil, deși poate părea puțin surprinzător ca de la un liceu tehnologic să se îndrepte către învățământul universitar. După cum se știe foarte bine, liceele tehnologice nu au ca prim scop orientarea spre învățământul universitar. Oricum, din patru copii absolvenți de gimnaziu, unul urmează o carieră universitară. De ceilalți trei copii se ocupă liceele tehnologice. Avem nevoie de medici, avem nevoie de avocați, numai că toți trebuie să locuim într-o casă funcțională. Și-atunci apelăm la meseriași, care sunt rezultatul liceelor tehnologice. Indiferent că termină la învățământ liceal sau la învățământ profesional. Având în vedere că România este o țară cu o economie emergentă, ea se dezvoltă, deci e clar că trebuie să se dezvolte și oferta pe piața de muncă privind serviciile. O țară cu economie emergentă trebuie să aibă un procent ridicat pentru forța de muncă pe servicii. Scade pe agricultură, rămâne constantă pe industrie și crește pe servicii.





Încet-încet dispar acele mentalități „Trebuie neapărat să ai o facultate sau un masterat”. Este încă în vigoare generația de părinți care poate nu a reușit atât de mult și transferă nereușitele spre copii, dorindu-și ca aceștia să facă tot ce ei nu au putut la momentul respectiv. Cum o să dispară și mentalitatea „Și ce-o să zică lumea?”.





Actualele generații au ca principal scop să obțină bani mulți într-un timp foarte scurt. Nu își pun problema în niciun mod că ar face ceva înjositor. Sunt dispuși să muncească, astfel încât să aibă bani.





Ca director de școală o să lupt până la ultima picătură de energie ca acei trei copii din patru de care vă spuneam să poată lua pulsul progresului. Ceea ce nu înseamnă numai să fii absolvent de facultate, școală masterală sau altceva. Progres înseamnă și acela în care un copil provenit dintr-un mediu care nu i-a fost prielnic propriei dezvoltări până la clasa a VIII-a să ajungă să termine liceul și să fie cât se poate de informat, astfel încât să aleagă ce este mai bine pentru el.





La finalul acestui liceu, din indicatorii oferiți de AJOFM, 80% își găsesc un loc de muncă. Cam 30% dintre absolvenți, mai ales fetele, reușesc la facultate.







- O altă parte se întorc în bănci, ca să urmeze o școală de maiștri, după ce s-au angajat deja.



- Într-adevăr, pentru că lucrând deja în domeniul construcții navale reprezintă o oportunitate pentru ei să acceadă în carieră. Toți ne dorim să atingem un nivel mai înalt decât cel actual. Cu atât mai mult cu cât cei care se înscriu la școala de maiștri și la învățământul seral sunt tineri care se reapucă de școală și de data aceasta nu mai reprezintă o constrângere. Este alegerea lor și o fac cu mai multă plăcere decât atunci când sunt constrânși. De altfel, o absolventă îmi spunea recent „Doamnă, dar școala nu este numai pentru copii. Este și pentru noi!”.





Spre deosebire de școala postliceală, unde absolvenții de liceu se pot înscrie doar dacă au promovat Bacalaureatul sau urmează să-l mai susțină, pentru a urma cursurile școlii de maiștri – cu durata de un an și jumătate și al cărui angajator principal la liceul nostru este Șantierul Naval Constanța – nu este nevoie de diplomă de Bacalaureat. De regulă, școlarizăm absolvenți care au terminat în profilul mecanic și lucrează în Șantierul Naval, partenerul nostru tradițional.





În fiecare an înscriem 28 de candidați, pentru specializarea maistru construcții navale. Anul trecut am avut chiar 31. Media de vârstă pentru elevii școlii de maiștri este cam 40 de ani, dar am avut absolvenți și de 52 de ani.







- În ceea ce privește învățământul dual aveți vești?



- Am avansat noi o propunere de învățământ dual pentru agentul economic de la lucrător hotelier, însă vor să se mai gândească. Au un oarecare recul agenții economici când află că absolvenții nu sunt obligați să se angajeze acolo. Oricum, pe piața forței de muncă sunt și agenți economici hakeri, care așteaptă să-i școlarizeze cineva pe elevi, eventual să le și ofere un loc de muncă cu un salariu, adaugă foarte puțin peste acel salariu și au un angajat deja școlarizat, cu care nu au cheltuit nimic. Atât în industrie, cât și în servicii. Și cum spuneam, orice tânăr își dorește să aibă. Orice ofertă mai bună cu un leu o preferă. Nu sunt fideli tinerii. Nu au niciun fel de relație, să spunem dincolo de cea profesională, cu un anumit loc de muncă.

Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti” este mai cunoscut drept „fostul SNC”, la care veneau, de regulă, copii de la Valu lui Traian, de la Topraisar, preponderent din mediul rural și mai puțini de la școlile din oraș.Spre deosebire de anii precedenți, în 2021-2022 au fost înscriși la clasa a IX-a mulți elevi din Constanța. „Dacă până acum procentul era de 50% din județ, 50% din Constanța, de data aceasta a scăzut numărul elevilor navetiști”, declara prof. Mînea.- Vom avea patru clase la învățământ liceal zi: tehnician în turism, tehnician în hotelărie, electromecanic, mecanic întreținere și reparații. Două clase la școala profesională – lucrător hotelier și sudor.Avem și o clasă a IX-a seral tehnician în comerț și o clasă a XI-a seral - tehnician în hotelărie. La învățământul seral, ciclul superior al liceului începe din clasa a XI-a semestrul al doilea. Clasa a IX-a, clasa a X-a și jumătate din clasa a XI-a se constituie în ciclul inferior, echivalentul claselor a IX-a și a X-a de zi.- Vor exista șase clase, câte două pe fiecare an de studiu, pe două calificări diferite: lucrător hotelier, respectiv sudor.Din anul 2004, liceul nostru are posibilitatea să școlarizeze și în profil servicii, și în profil tehnic. Astfel încât și la liceu, și la școala profesională putem să școlarizăm tehnician în turism, tehnician în hotelărie, școala profesională – lucrător hotelier. Pe cealaltă parte, mecanic, întreținere și reparații, electromecanic la liceu, sudor la școala profesională. Și, de asemenea, pe electronică automatizări avem o calificare care este unică în țară – operator telematică. Adică tot ce ține de „tele”, de comandă la distanță: telefon, telecomandă, televizor. Este precursorul fabricării roboțeilor.