Directorul ABADL, Hristu Uzun: "Dorim o reactualizare a PUZ-ului plajelor din Constanţa!"

Despre pregătirile pentru noul sezon estival şi despre lucrările de stopare a eroziunii costiere, am stat de vorbă cu directorul Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea Litoral, Hristu Uzun, recent revenit în funcţie, după doi ani în care a fost înlocuit de alţi trei directori: Bogdan Bola, Adrian Chera şi Paul Cononov.- La această oră, lucrăm pentru deschiderea sezonului estival. La sfârşitul lunii februarie au început pregătirile plajelor pentru noul sezon estival 2022. Lucrăm pe trei zone, Năvodari – Mamaia – Constanţa, unde avem o echipă, Eforie Nord – Eforie Sud – Costineşti, o altă echipă, şi, începând cu Olimp, până la Vama Veche, o altă echipă. Sunt trei zone distincte, avem echipaje alocate pe fiecare zonă, cu personal adecvat şi cu oameni de intervenţie. Prima dată scoatem gardurile de stuf, după care igienizăm şi apoi începem nivelarea stratului de nisip, acumulat în urma furtunilor. Apoi intervin utilajele specifice pentru curăţarea resturilor din nisip, până la 10 – 15 cm, ulterior, afânăm. Vrem să terminăm aceaste operaţiuni până pe 15 aprilie, ca să putem preda agenţilor economici plaja.- Suntem avansaţi, am terminat aproape 85 - 90% digurile din larg, astfel încât atunci când începe perioada de îmbăiere turiştii să nu fie afectaţi de lucrări. Înnisiparea se va face la toamnă, după încheierea sezonului estival.- La vremea respectivă, când s-a făcut Master Planul Zonei Costiere, în 2009 – 2010, am dorit să abordăm zonele cele mai afectate şi cele cu potenţial turistic. Zonele Tuzla, Vama Veche, Gura Portiţei au fost introduse în Master Plan, dar nu şi în proiect, deoarece nu prezentau o prioritate. Nici nu am fi putut să facem tot litoralul de la un cap la altul, ar fi însemnat costuri uriaşe. În momentul în care va fi reactualizat Master Planul Zonei Costiere, vom aborda toate aceste perimetre critice care au rămas neatacate şi, în funcţie de modelările care se vor face, vom lua deciziile pentru viitor. Plaja Tuzla este o plajă semi-virgină, iar în ultimii cinci – şase ani are o atracţie deosebită. Dar este o faleză înaltă şi, la momentul respectiv, în spate erau terenuri arabile şi multe sunt în continuare.- Deocamdată, ne concentrăm pe Constanţa. Mamaia este cât de cât reglementată, în prezent. Acolo avem altă problemă care sperăm să se rezolve cât de curând, dar pentru moment nu pot să spun mai mult. Însă, pentru Constanţa dorim o reactualizare a PUZ-ului. Am avut o discuţie, la finele săptămânii trecute, cu reprezentanţii Primăriei Constanţa, cu factorii de decizie, şi am insistat să facem această reactualizare şi să încercăm din mers să le aducem la zi, dacă se poate. Avem în cartierele cu deschidere la mare, zone unde nu a fost plajă deloc şi acum este o plajă imensă. Aceste terenuri practic nu există, trebuie reglementate topografic. Reglementările sunt cam aceleaşi, dar este vorba despre procedura care este foarte anevoioasă. Am început să lucrăm, primăria a spus că îşi dă concursul, pentru ca să nu punem presiune doar pe agenţii economici.- În prezent, avem şase loturi în procedură de licitaţie, în zonele Costineşti, Olimp, Mangalia şi 2 Mai. Se lucrează într-un ritm destul de alert, chiar s-a născut şi o anumită presiune, pentru că trebuie să finalizăm odată această licitaţie. Astfel, pe colegii care se ocupă de acest proiect încercăm să-i focusăm numai pe partea de finalizare a licitaţiilor, astfel încât să ne încadrăm în timpul planificat.- Sperăm ca până la sfârşitul acestui an sau începutul lui 2023 să înceapă măcar pregătirea lucrărilor. Acolo este vorba de realizarea de diguri, dar se va face şi înnisipare. Zona Mangalia este vitregită de plaje, sunt porţiuni înguste, sunt foarte mici enclave şi se va redimensiona toată zona. Astfel, va creşte foarte mult potenţialul turistic, aşa cum este şi pentru restul litoralului.