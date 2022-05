Agricultura românească poate hrăni 80 de milioane de locuitori. Nu se pune problema crizei alimentare!

- Asociația noastră a fost fondată în anul 2019. Colaborăm cu toate firmele multinaționale care produc și livrează semințe de floarea-soarelui către producătorii agricoli din România, în principal către membrii asociației. Alături de mine, la conducerea ei activează profesorul universitar Ion Viorel, de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, și doamna doctor Mia Păcureanu, beneficiară a premiului Pustovoy, acordat la Congresul internațional al florii-soarelui din 2016, din Turcia. Ea este urmașa regretatului profesor Alexandru-Viorel Vrânceanu, membru de onoare al Academiei Române, cel care în 1972 a produs primii hibrizi de floarea-soarelui de pe mapamond. Permiteți-mi să fac o paralelă! În 1921, David Garst– unul dintre fermierii faimoși ai planetei – a produs, împreună cu Henry Wallace (fermier la acea vreme și care a ajuns vicepreședinte al SUA în 1941), primii hibrizi de porumb la nivel mondial. Eu am avut ocazia să merg la David Garst, în statul Iowa și am fost primit la reședința sa.

- Exact! În parte, semințele de care România are nevoie sunt importate, iar restul provine din producția internă.- Vedeți, aici e un declic! La ora aceasta – și am purtat un dialog pe această temă și cu Valeriu Tabără, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice – stațiunile de cercetare și dezvoltare, care produc și ele semințe, au rămas în turnul de fildeș. În timp ce multinaționalele își fac publicitate pe toate șoselele, stațiunile de cercetare din domeniul agricol, cu excepția celor din Turda și Caracal, nu sunt deloc vizibile. Ar trebui să iasă la vedere, căci au material biologic pe care să-l pună la dispoziția fermierilor români. Din păcate, nu fac promovarea produselor realizate. Or, publicitatea este baza comerțului!