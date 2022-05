Cine dă vremea exactă la malul mării? Marius Coțofan: "Praful saharian aduce plusvaloare agriculturii"

- Prin statutul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, noi suntem singura instituţie acreditată care poate furniza prognoza şi pentru vestul Mării Negre. Deci, tot ce vizează activitatea din port, ISU, Poliţia de frontieră, toţi au datele de la noi. Fluxul datelor este foarte rapid. Cele 19 staţii plus cele trei trimit la serviciul de colectare din cadrul centrului datele, are loc o primă validare, după care acestea pleacă la baza naţională de date din Bucureşti, unde se validează.- În cazul în care vă gândeaţi că o prognoză meteo se realizează uşor, iată că lucrurile nu sunt deloc aşa. În primul rând, specialiştii trebuie să ştie foarte bine, cu 24 de ore înainte, ce se întâmplă în toată Europa şi în special în zona de nord a Africii. Abia după aceea, se fac prognozele.

- Foarte important este că, față de 1950, dacă vorbim de acum 60 de ani, și numărul furtunilor din nordul Africii a crescut de aproximativ zece ori. Oricum, în prezent, ca și realizare de prognoze, avem modele globale care ne dau anticipații meteo pentru zece zile și avem modele de arie limitată, mezoscalare, care ne dau prognoza pentru patru zile. Deci, aflăm toate informațiile necesare din timp.- Dacă ne referim la luna mai, cea mai călduroasă din acest sezon, trebuie să precizăm că aceasta este una capricioasă. În această perioadă ne confruntăm cu alternanțe de zile călduroase, cu unele zile chiar caniculare, cu aproximativ 30 de grade Celsius. Pe de altă parte, ne confruntăm și cu perioade reci. De exemplu, în anii 2006- 2007 am avut cele mai friguroase luni mai din istoria României, când am înregistrat, pe 2-3 mai, temperaturi negative în întreaga țară. Acest lucru se datorează faptului că suntem afectați, în această perioadă, de anumiți centri barici, care afectează țara noastră, ciclonul mediteranean și nu numai. Pentru luna mai, săptămâna aceasta avem temperaturi relativ normale pentru această perioadă, cu maxime de 14-15-17 grade în zona continentală și dimineți reci, puțin mai reci decât normalul perioadei, cu minime de 6-7 grade. De-abia la sfârșitul lunii se estimează o încălzire, când putem vorbi despre temperaturi peste mediile multianuale și, probabil, de temperaturi de peste 20 de grade, pe arii extinse. Chiar dacă săptămâna viitoare avem semnale că vom ajunge în zona continentală la 22-23 grade, probabil pe litoral se vor menține temperaturile la circa 16-17 grade și datorită faptului că marea are, acum, numai 12-13 grade.