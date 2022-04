Directorul Liceului "George Călinescu": "Venim pe criterii de competență și suntem îndepărtați politic"

- De ce nu ați ales să rămâneți în învățământul privat?



- Am lucrat simultan și la stat, și la privat, dar eu consider că educația trebuie să fie un bun public și gratuit. Din punctul meu de vedere, educația nu trebuie să meargă în zona privată. Vă mărturisesc că un profesor nu face alte lucruri la privat decât faci la stat, pentru că nu te poți desprinde. Chiar dacă acolo efectivele la clasă sunt de 17 elevi, iar la stat chiar și de 32 de elevi, toți ne dorim o stabilitate, ceea ce mediul privat nu poate oferi. Teoretic, ai putea să te titularizezi și la privat, dar mai bine statul ar interveni în acest sens.



- După 15 ani de catedră la Liceul „George Călinescu”, de ce ați decis să participați la concursul pentru funcția de director?



- Am mai fost director. În anul 2018, doamna director Elena Crăcea a decis să plece la soțul său, detașat la o misiune în cadrul NATO. La vremea respectivă s-a organizat un consiliu de administrație, din care eu făceam parte de 10 ani, și s-a pus în discuție cine să își asume să-i ia locul, pentru că nu prea se înghesuia lumea. Ceea ce ar trebui să constituie un semnal destul de important pentru cei care gestionează sistemul, pentru că nu este în regulă ca aceste funcții, care sunt destul de importante în transmiterea și aplicarea deciziilor, să fugă lumea de ele. Adică preferă să rămână la catedră în locul unei funcții de director.











Anul trecut, când s-a anunțat concursul, colegii au insistat să particip și să mă întorc pe funcție. Mie îmi este foarte greu să mă evaluez. Știu că muncesc mult, că-mi pasă, că mă interesează de toată lumea – și de elevi, și de profesori, și de părinți, că nu dorm nopțile, încerc să fiu atent și să facem lucruri bune. Din păcate, în România venim pe criterii de competență și suntem îndepărtați politic. Dar nici nu mă deranjează să fiu profesor, pentru că eu consider că este o ocupație foarte frumoasă. Nu ai cum să nu iubești o profesie care îți oferă multe satisfacții. Eu nu sunt de acord cu oamenii care afirmă că a fi profesor este un lucru rău. Poate că ar trebui trimiși la fundamentul educației. De ce să fie rău să fii educator?



- Pentru că nu ești respectat pe măsura strădaniei, nici măcar de sistemul din care faci parte.



- Nu te naști cu respectul, ci trebuie să ți-l câștigi și pe care trebuie să-l menții. Pe de altă parte, cred că este un model în care societatea românească se complace, cu justificarea că și în alte părți este același lucru. Ceea ce este adevărat, pentru că și alte sisteme de învățământ suferă de lipsa banilor. Discutam cu un coleg zilele trecute, care îmi spunea că 600.000 de profesori din Statele Unite au plecat din sistem, pentru că nu se mai regăsesc și pentru că sunt prost plătiți. Dar cine nu se consideră prost plătit? Mai este și o chestiune de nuanță: nu poți să ieși în stradă să spui că nu ai bani să trăiești, după care să vii în fața elevilor, pentru că în fața lor totuși noi trebuie să fim modele. E foarte greu! Să te pretinzi drept un eșec și totodată să pretinzi că ești un succes.



- Cum comentează în cancelaria dvs. colegii decizia renunțării la semestre și trecerea la cinci module?



- Ne întrebăm și noi: oare dăm cinci teze, încheiem cinci medii, dăm evaluări? Până la urmă, noi, ca profesori, ne facem meseria indiferent de structura anului școlar. O fi o decizie și de natură economică, pentru sprijinirea turismului?











În general, sistemul de educație, peste tot, este un sistem inerțial și e normal să fie așa. Este un sistem hai să zicem rigid, care ar trebui să funcționeze pe termen lung. Nu trebuie să-i introduci variabile, câteva pe an, pentru că nu acesta este mecanismul de funcționare. Nu va merge așa! Dacă nu se schimbă programele cadru se schimbă manualele, dacă nu se schimbă manualele se schimbă structura anului școlar, dacă nu se schimbă titularizarea, se desființează… Oamenii din învățământ sunt bombardați cu fel de fel de informații, din care puține se transpun în norme, altele rămân la stadiul de zvon. Fondul este unul stresant, pentru că tu, ca profesionist în domeniul acesta, zilnic afli că domeniul în care tu lucrezi va cunoaște modificări fundamentale. Dar societatea nu se schimbă cu atât de mare viteză. Iar educația ce înseamnă? Nu cumva să transmiți niște valori care și-au dovedit viabilitatea și să le promovezi generațiilor care vin?



- Din păcate, prăpastia dintre generații s-a adâncit odată cu introducerea învățământului online, așa încât nu mai știm ce valori contează pentru actualele generații.



- Ceea ce prevede idealul educațional că pregătim tinerii pentru integrarea în societatea care urmează să vină deja este lipsit de acoperire, pentru că deja nu prea mai știm să proiectăm societatea de peste câțiva ani. De aceea eu spun că educația rămâne, în fundamentul său, un mecanism prin intermediul căruia ar trebui să perpetuăm valorile. Indiferent că lucrezi pe computer sau pe tabletă sau la strung, nu cumva îți rămâne aceeași morală dacă ești bun, cultivat… Pentru că bogăția vieții ce înseamnă? Să te risipești, să simți cum îți scapă viața printre degete și să te întrebi cu ce ai rămas? Probabil că o să asistăm la un moment dat ca în America, unde circulă acel curent „cancel culture”, cineva să spună că trebuie desființată școala, la ce ne ajută în viață?



Eu mă bucur să descopăr elevi vocali și îi apreciez, pentru că și noi ne-am fi dorit, la vremea noastră, să fim așa. Pe-atunci erai considerat un elev bun dacă tăceai, dacă răspundeai frumos, cuminte când trebuia… și unde am ajuns? Știam multe lucruri, dar la ce ne foloseau? Pe când acum se întreabă la ce le trebuie să știe atâtea când avem totul la un click distanță, pe internet?



Revenind la acel consiliu de administrație, mi-am asumat conducerea liceului în 2018. Am primit detașare, m-am apucat de treabă, toată lumea a fost încântată, mulțumită. Pentru ca, după doi ani, să solicit încetarea detașării, ceea ce s-a și întâmplat. După care, în toamnă, a fost trimisă o doamnă director, fapt ce a produs tensiune în cancelarie, pentru ca în cele din urmă să plece. Nu aș vrea să comentez…, cert este că a venit o altă colegă pe funcția de director.

- Am devenit constănțean datorită soției, fostă colegă de facultate, actualmente profesoară de filosofie la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”. Și chiar dacă mi-aș fi dorit o catedră la Galați, la momentul absolvirii era un post liber la Tecuci, în timp ce la Constanța erau trei posturi libere: unul la Liceul „Tomis”, unul la Liceul Sportiv și unul la Colegiul Pedagogic. Am participat la concursul de titularizare, pe care l-am promovat cu media 9,60, dar pentru că fostul nostru coleg de facultate Cătălin Spătaru și-a ales Liceul Sportiv, iar soția Pedagogicul, eu am mers la Liceul „Tomis”, unde am predat patru ani, după care m-am transferat la Liceul Teoretic „George Călinescu”. Soția mea a fost absolventă a acestui liceu și eu știam de profesorii de la „Călinescu” din ceea ce îmi povestea ea: de Daba, de Cușa, de Cifra… După care, ajungând aici, i-am cunoscut în carne și oase. Am lucrat nouă ani și la Liceul Internațional de Informatică, între anii 2004 – 2013.