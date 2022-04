Flashmob la Liceul „George Călinescu” pentru conștientizarea nevoii de integrare a persoanelor cu autism

2 aprilie este momentul simbolic în care umanitatea își îndreaptă atenția către persoanele care suferă de autism, ca urmare a unei rezoluții a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din 2007.Această zi este marcată anual, cu scopul de a crește nivelul de conștientizare a publicului, atrăgându-se atenția asupra existenței acestei tulburări și a nevoilor de integrare socială și de suport ale persoanelor cu autism și ale familiilor acestora.Autismul este o realitate, o tulburare despre care auzim din ce în ce mai des, care trebuie acceptată, înțeleasă și integrată, mai ales în mediul școlar.Plecând de la necesitatea unei educații în privința autismului, deoarece ignoranța, discriminarea, neimplicarea atrag dificultăți în procesul de integrare socială, prof. Elena Fotu, catedra de matematică a Liceului Teoretic „George Călinescu” și mamă a unui copil cu autism, a lansat elevilor săi provocarea de a marca această zi printr-o acțiune. Care s-a materializat într-un flashmob în curtea liceului, la care au participat peste 50 de elevi.„Copiii din liceu au fost extraordinari! Aveam nevoie de gura aceasta de aer, după doi ani de pandemie, să-i scoatem din inerție! Și să atragem un semnal de alarmă că acești copii cu autism sunt printre noi și că și ei, ca toți ceilalți, își doresc să-și facă prieteni, să fie acceptați așa cum sunt. Foarte mulți copii mici, de 4-5 ani, sunt diagnosticați cu diverse forme de tulburări din spectrul autism, iar acești copii, peste câțiva ani, vor veni la școală”, ne-a declarat prof. Fotu. „Și ar trebui să fim pregătiți, într-un fel, și noi ca profesori, și părinții, și elevii, pentru că o să fie mult mai mulți în școlile noastre față de acum, când sunt unul sau doi într-un an de studiu. Vrem ca lumea să învețe din timp ce înseamnă acest lucru, pentru că și eu, cu toate că am pregătirea necesară pentru a preda elevilor, am întâmpinat foarte multe dificultăți. Observ și în clasă copii care au altfel de comportamente decât ceilalți și ai căror părinți refuză să recunoască faptul că se întâmplă ceva cu ei. Este foarte greu, ca părinte, să recunoști și să accepți la propriul copil această tulburare”, a mai spus prof. Fotu, adăugând că își dorește să organizeze an de an această acțiune. „Pentru că am tot sprijinul liceului, doresc să amintesc și părinților, și profesorilor că acești copii sunt speciali și trebuie să muncim mai mult cu ei și să găsim metodele prin care să-i facem să progreseze. La ei este nevoie de mult mai multă muncă și ne dorim să fie integrați într-o școală normală, pentru că ei copiază ceea ce văd”, afirmă același profesor.La nivel global peste 70 de milioane de oameni suferă de autism. În România, mai mult de 25.000 de ființe umane, dintre care peste 11.000 sunt copii, care au această dizabilitate.