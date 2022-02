Liceul „George Călinescu” organizează simulare examene Cambridge online

Liceul Teoretic „George Călinescu” organizează examene Cambridge din anul 1999, fiind primul centru de examinare din județul Constanța și atrăgând un număr impresionant de candidați în fiecare an.Interesul crescut din partea candidaților, manifestat an de an, demonstrează atât seriozitatea și dedicarea profesorilor din catedra de limba engleză, cât și importanța obținerii unui certificat Cambridge pentru studiile și carierele viitoare ale tinerilor.Pregătirea pentru examenele Cambridge English este pe deplin compatibilă cu programa școlară din România, iar diplomele sunt recunoscute de către Ministerul Educației și Cercetării.Iată calendarul simulării examenelor Cambridge (KET, PET, FCE, CAE) și IELTS Academic organizate de Liceul Teoretic „George Călinescu”:Pe 26 februarie 2022: FCE / Reading & Use of English 9.00 - 10.15; Writing 10.35 - 11.55; Listening 12.15 - 12.55IELTS / Listening 9.00 - 9.40; Reading 9.50 - 10.50; Writing 11.00 - 12.00; Speaking 12.30 (conform programării)Pe 27 februarie 2022: FCE / Speaking - ora 9.00Pe 12 martie 2022: KET / Reading & Writing 9.00 - 10.10; Listening 10.30 - 11.10; Speaking 13.00 (conform programării)PET / Reading & Writing 9.00 - 10.30; Listening 10.50 - 11.30; Speaking 13.00 (conform programării)CAE / Reading & Use of English 9.00- 10.30; Writing 10.50 - 12.20; Listening 12.40 - 13.20Pe 13 martie 2022: CAE / Speaking 9.00 (conform programării)Pentru toate examenele, planificarea pentru probele orale va fi afișată pe acest site, la încheierea probelor scrise.Înscrierea pentru aceste simulări constă în: achitarea taxei de examinare (150 lei CAE, FCE și IELTS, respectiv 100 lei KET și PET) și completarea formularului de înscriere până cel târziu în ziua dinaintea primei probe a simulării, ora 12.00.Persoană de contact: prof. Daniela Ianole (Liceul Teoretic „George Călinescu” Constanța) - tel. 0726 706 951 mail: daniela.ianole@gmail.com Probele scrise se desfășoară în zilele: 4 iunie 2022 (KET și PET, dar și CAE), iar 21 mai 2022 - FCEÎn contextul măsurilor impuse de starea de urgență, data/datele comunicate anterior pot suferi modificări ce vor fi comunicate candidaților în timp util.Datele pentru probele orale vor fi stabilite de British Council și comunicate ulterior.Înscrierile la aceste examene se fac exclusiv online. Termen limită pentru înscrieri: CAE; PET; KET: marți, 19 aprilie 2022, respectiv FCE: marți, 5 aprilie 2022.