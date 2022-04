Două sferturi de senzaţie! "Gladiatorii din Tomis" au răpus deţinătoarea Cupei României

Inimoşii suporteri constănţeni care au venit, sâmbătă, în tribunele Sălii Sporturilor, pentru a-şi susţine favoriţii într-o partidă extrem de dificilă, au avut parte de un spectacol baschetbalistic pe cinste. „Gladiatorii din Tomis” au învins Voluntariul, după două sferturi de excepţie.Misiunea baschetbaliştilor de la BC Athletic Neptun în partida cu CSO Volutari se anunţa una infernală, în condiţiile în care formaţia vizitatoare este deţinătoarea en-titre a Cupei României, iar în actuala stagiune a Ligii Naţionale este implicată în bătălia pentru titlu.Cu toate acestea, jucătorii antrenaţi de Alexandru Olteanu au intrat în teren decişi să răstoarne socotelile hârtiei şi chiar au reuşit acest lucru. Primele două sferturi au aparţinut Voluntariului, 20-17, respectiv 21-20, însă firavul avantaj de patru puncte avut la pauză a fost spulberat de „Gladiatorii din Tomis” chiar după sfertul al treilea, câştigat cu 16-11.Astfel, soarta jocului avea să fie decisă în sfertul al patrulea, în care, împinsă de la spate de un public superb, echipa constănţeană să reuşească o evoluţie senzaţională. BC Athletic şi-a adjudecat sfertul patru, 30-25, scorul final fiind 83-77 în favoarea sa.Pentru Constanţa, „legiunea străină” a fost vioara întâi. Canadianul Adika O'Neil Peter McNeilly a marcat 20 de puncte, americanul Jakob Kowalik Lowrance a reuşit şapte recuperări, în timp ce slovenul Zan Kosic a oferit coechipierilor şase pase decisive, însă întreaga echipă a contribuit la acest mare succes şi merită felicitată.În clasament, BC Athletic ocupă locul nouă, cu 37 de puncte. Lideră este U-BT Cluj Napoca (48 p), urmată, în ordine, de CSO Voluntari (46 p), FC Argeş (45 p) şi SCM U Craiova (41 p).Până la finalul sezonului regulat, BC Athletic Neptun va mai evolua o singură dată pe teren propriu, în data de 15 aprilie, când, la Sala Sporturilor, adversară va fi CS Municipal Târgu Jiu. Până atunci, „Gladiatorii din Tomis” vor mai susţine meciul cu CS Dinamo Bucureşti, luni, 11 aprilie (ora 19.00, în direct la Digi Sport), în deplasare.XXXFederaţia Română de Baschet şi CSM CSU Oradea organizează, în data de 20 aprilie, în noua Sală Polivalentă din Oradea, All Star Game-ul Ligii Naţionale 2022. Meciul stelelor din baschetul masculin românesc revine, astfel, în atenţia iubitorilor sportului de sub panouri după o întrerupere cauzată şi de pandemia Covid-19.Faţă în faţă se vor afla două selecţionate: Sud, în componenţa căreia se pot regăsi jucători de la CSO Voluntari, SCM U Craiova, FC Argeş, CS Dinamo, Rapid, Steaua Bucureşti, BC Athletic Neptun Constanţa şi Petrolul Ploieşti, respectiv Nord, pentru care vor juca baschetbalişti de la U-BT Cluj Napoca, CSM Oradea, SCM Timişoara, BC CSU Sibiu, CSM Târgu Jiu, CSM Galaţi, CSM Focşani şi CSM VSKC Miercurea Ciuc.Procesul de votare a jucătorilor pentru All Star Game, la care participă suporteri, jurnalişti şi membrii departamentului tehnic al Federaţiei Române de Baschet, se încheie luni, 4 aprilie.Sorin MIHALACHEFoto: Facebook / Baschet Club Athletic Constanţa