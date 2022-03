HC Dobrogea Sud pregăteşte asaltul final. Stănescu: „Avem şanse mari la locul trei”

Ţinând cont de faptul că Liga Naţională ia o pauză, pentru a face loc acţiunilor echipelor naţionale, iar etapa a 22-a de campionat este programată abia pe 27 martie, handbaliştii de la HC Dobrogea Sud au primit liber săptămâna aceasta.Echipele naţionale intră în scenă, iar portarul Constanţei, Daniel Vasile, a răspuns prezent la convocare pentru „dubla” cu Macedonia de Nord, din primul tur de calificare la Campionatul Mondial din 2023. Jucătorul Dobrogei Sud a devenit o certitudine pentru poarta naţionalei şi sub bagheta selecţionerului Xavier Pascual, care s-a convins de calităţile lui Vasile pe… propria piele, ca antrenor al lui Dinamo. „Tricolorii” se vor reuni pe 11 martie, în capitală, şi vor juca pe 17 martie, la Skopje, şi pe 19 martie, la Bucureşti. Dacă vor trece de nord-macedoneni, românii se vor bate în aprilie, cu Cehia, pentru un loc la turneul final al CM de anul viitor.„Delfinii” intră în pauza competiţională cu un moral foarte bun, după ce au legat primele victorii din acest an: 40-23, acasă, cu CSM Bacău şi 24-16, în deplasare, cu CSM Vaslui. Cu cinci etape rămase de disputat până la finalul campionatului, echipa constănţeană ocupă locul patru şi continuă cursa pentru calificarea în cupele europene. CS Dinamo este lideră, cu 55 de puncte, Steaua şi Potaissa Turda au câte 49 de puncte, HC Dobrogea Sud, 47 de puncte, iar Minaur, 43 de puncte. Cu excepţia Constanţei, toate celelalte echipe mai au însă meciuri de jucat: Dinamo, o restanţă cu CSM Focşani, Steaua, pe 23 martie, la Timişoara, Turda, pe 5 martie, cu HC Buzău, iar Minaur, pe 3 martie cu U Cluj şi o restanţă, în deplasare, cu CSM Focşani.„Am obţinut două victorii consecutive, cât se poate de concludente şi se pare că am trecut peste pasa nefastă de la începutul anului. Sperăm, putem şi trebuie să o ţinem tot aşa, pentru un loc cât mai bun. Turda şi Steaua sunt la o victorie şi jumătate distanţă de noi, dar amândouă au de jucat cu Dinamo şi vor juca şi între ele. Eu cred că avem încă şanse mari la locul trei, pentru că, la egalitate de puncte, stăm mai bine la golaverajul direct şi cu Turda, şi cu Steaua”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, preşedintele HC Dobrogea Sud, Ionuţ Stănescu.XXXEchipa va relua antrenamentele luni, 7 martie, la Sala Sporturilor. Antrenorul George Buricea nu-i va avea, săptămâna viitoare, la pregătire pe Dani Vasile, Ionuţ Stănescu, Gabriel Preda şi Andrei Bruj. Ultimii trei sunt convocaţi la lotul naţional de tineret şi vor merge la un turneu în Egipt, între 5 şi 8 martie.HC Dobrogea Sud va juca următorul meci oficial pe 27 martie, acasă, cu CSM Alexandria. Vor urma încă două partide pe teren propriu, pe 3 aprilie, cu U Cluj, şi pe 7 aprilie, în Cupa României, cu CSM Bucureşti.Foto: Facebook / Handbal Club Dobrogea Sud