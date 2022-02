HC Dobrogea Sud începe seria duelurilor „de foc” în campionat şi în Cupa României

Calculul hârtiei a fost respectat! CSM Bucureşti a învins-o pe CSM Reşiţa şi va veni la Constanţa, pe 7 aprilie, pentru duelul din optimile de finală ale Cupei României. „Tigrii” s-au impus în Banat, scor 27-20, confirmându-şi statutul de favoriţi pe terenul divizionarei secunde.Pe 7 aprilie, la Sala Sporturilor, HC Dobrogea Sud o va înfrunta, în manşă unică, pe CSM Bucureşti, miza fiind calificarea în sferturile de finală ale Cupei României.În campionat, „delfinii” au două victorii contra echipei antrenate de Eliodor Voica, după 21-19 la Bucureşti, jucătorii antrenaţi de George Buricea impunându-se cu 25-20 la Constanţa. CSM are însă jucători valoroşi, precum Teixeira, Rotaru, Onyejekwe, Tărîţă sau Szasz, care au demonstrat de curând, cu egalul obţinut în fief-ul Stelei, că pot pune probleme în orice deplasare.Cele mai tari meciuri din turul întâi al Cupei României au opus echipe din Liga Naţională şi s-au încheiat la limită: CSM Vaslui - CSM Alexandria 29-28, SCM Politehnica Timişoara - HC Buzău 22-21.Până la ora de start a meciului de Cupă, HC Dobrogea mai are de disputat jocuri grele în campionat, iar primul dintre acestea este programat chiar duminică, 27 februarie, de la ora 18.00, în deplasare, cu CSM Vaslui, în cadrul etapei a 20-a. „Delfinii” au doar varianta victoriei, orice alt rezultat scoţându-i, practic, din lupta pentru calificarea în cupele europene.Antrenorul George Buricea speră ca echipa să strângă rândurile şi să se grupeze în jurul „veteranului” Zoran Nikolic, cel care a împlinit, săptămâna aceasta, 31 de ani. Pe ultimii şase i-a petrecut la Constanţa, unde a venit în 2016, de la Vojvodina Novi Sad. Pivotul sârb avea 25 de ani şi câteva titluri de campion în palmares. A prins rădăcini la HC Dobrogea Sud, unde a devenit una dintre piesele de bază ale echipei.Ultimele meciuri ale etapei a 20-a a Ligii Naţionale se vor juca la sfârşitul acestei săptămâni: Universitatea Cluj - CS Dinamo Bucureşti (sâmbătă), CSM Focşani - CS Minaur Baia Mare, CSM Bucureşti - Potaissa Turda (duminică).Partida Poli Timişoara - CSA Steaua Bucureşti a fost reprogramată pentru 23 martie.Clasament: 1. CS Dinamo (52 puncte, 19 jocuri), 2. CSA Steaua (49 p, 20 j), 3. Potaissa Turda (48 p, 19 j), 4. HC Dobrogea Sud (44 p, 20 j), 5. CS Minaur (43 p, 19 j).XXXAcademia HC Dobrogea Sud este reprezentată la lotul naţional de cadeţi al României de antrenorul Enis Murtaza şi de jucătorii Darius Simion (extremă dreapta) şi Eden Murtaza (extremă stânga).Coordonată de antrenorul grupelor constănţene de juniori I şi IV, acţiunea de la Izvorani are ca scop descoperirea celor mai buni tineri handbalişti şi menţinerea lor în nucleul celei mai mici echipe naţionale care poate intra în competiţii. Jucătorii convocaţi sunt născuţi în anii 2006 şi 2007.Foto: Facebook / Handbal Club Dobrogea Sud