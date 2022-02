Phoenix CSU Simona Halep, la un pas de o mare surpriză pe terenul vicecampioanei României

Baschetbalistele de la Phoenix CSU Simona Halep au trecut pe lângă un rezultat mare în partida cu CSM Satu Mare, disputată, sâmbătă, în deplasare, în cadrul etapei a 21-a a Ligii Naţionale. Echipa gazdă, vicecampioană a României, s-a impus la final cu scorul de 71-66, însă replica formaţiei de pe litoral a fost una curajoasă.Primele două sferturi au stat sub semnul echilibrului, sătmărencele şi l-au adjudecat pe primul, 15-14, constănţencele pe cel secund, 19-18, aşa că, la pauza principală, tabela indica egalitate, 33-33. Sfertul al treilea a fost câştigat de gazde, 19-16, iar în cel final, fetele antrenate de sârbul Miroslav Popov n-au mai găsit resurse pentru a egala, un coş făcând diferenţa tot în favoarea vicecampioanei, 19-17.De la Phoenix CSU Simona Halep, americancele Jade Quenee Vega (20 de puncte) şi Ciara Eleanor Rosten (10 recuperări) s-au remarcat în mod special, iar islandeza Sara Run Hinriksdottir a oferit coechipierelor trei pase decisive.„Chiar dacă am pierdut pe parchet, noi spunem că am câştigat la general din deplasarea de la Satu Mare. Am câştigat experienţă şi încredere chiar înaintea turneului Final Four al Cupei României, acolo unde vom întâlni, în semifinale, tot pe CSM Satu Mare.Rezultatul poate ar fi fost altul dacă nu ne-am fi speriat de gândul că avem şansa de a învinge vicecampioana României, chiar la ea acasă, dar este încă o experienţă care ne va fi de folos pe viitor.Nu ne stă în obicei să facem promisiuni, însă rezultatele şi evoluţiile din teren ne permit să visăm la cele mai înalte performanţe”, au transmis reprezentanţii grupării de pe litoral.Iată şi rezultatele înregistrate în celelalte partide ale rundei: CS Universitatea Cluj - ACS Sepsi Sic Sfântu Gheorghe 45-92, CS Rapid Bucureşti - CST Bv CSU Olimpic Braşov 62-94, FCC Baschet UAV Arad - CS Agronomia Bucureşti 76-47, ACS KSE Târgu Secuiesc - CSM Târgovişte 60-46, BC Sirius Mureşul Târgu Mureş - CSM Alexandria 89-84.În clasament, Phoenix CSU Simona Halep ocupă locul cinci, cu 27 de puncte. Lideră este FCC Baschet UAV Arad (37 p), urmată, în ordine, de ACS Sepsi Sic Sfântu Gheorghe (33 p), CSM Alexandria (31 p) şi CSM Satu Mare (29 p).Etapa viitoare (sâmbătă, 12 martie), echipa constănţeană va juca, în deplasare, cu CSM Alexandria.XXXAşadar, Phoenix CSU Simona Halep o va reîntâlni pe CSM Satu Mare într-una din semifinalele Cupei României, iar în cealaltă semifinală, faţă în faţă se vor afla ACS Sepsi Sic Sfântu Gheorghe, deţinătoarea en-titre a trofeului, şi CSM Alexandria.Turneul Final Four al Cupei României se va desfăşura, în zilele de 26 şi 27 februarie, în Sepsi Arena din municipiul Sfântu Gheorghe.Meciurile din semifinalele se vor juca în data de 26 februarie, în vreme ce trofeul va fi decernat în urma finalei care va avea loc pe 27 februarie.Sorin MIHALACHEFoto: Facebook / Academia Phoenix CSU Simona Halep